Bailando 2023, en vivo: con la ronda de tango comenzó la gran final

Noelia Marzol se llevó el primer voto del jurado

Ángel de Brito abrió la ronda de devoluciones destacando que las dos parejas eran más del grupo de los talentosos que de los mediáticos, y en ese escenario de excelencia su voto fue para Noelia

“Dos muy distintas y muy especiales”, dijo Pampita, que percibió los nervios en cada pareja. Un artista no debe perder nunca los nervios”, agregó la jurado. “No hay una pareja mejor que la otra, hay una que destaca porque lo tiene más desarrollado, lo tiene en la punta de los pies”, dijo antes de levantar la paleta con la pareja número 2 y llevarse el primer blooper de la noche. “Uy, me equivoqué”. El voto fue para Marzol, que tomaba la delantera que ya no iba a dejar.

“Yo no sé cómo adjetivarlos”, sintetizó Moria Casán su largo discurso, y coincidió con sus colegas. Las devoluciones de Marcelo Polino y Aníbal Pachano completaron la unanimidad. La primera ronda tenía dueña, y por resultado categórico.