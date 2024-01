Susana Giménez, de figura del cine argentino a “diva de los teléfonos”

Escenas de Susana Giménez en la película "En mi casa mando yo"

Luego de haber comenzado su carrera artística dentro del modelaje y la publicidad, Susana Giménez se convirtió en actriz de cine casi al mismo tiempo en que dio sus primeros pasos en la televisión. En 1968 tuvo sus primeros papeles en los filmes En mi casa mando yo, La novela de un joven pobre, El gran robo y La casa de Madame Lulú, en los que cumplió con roles más que secundarios.

Lo mismo ocurrió el año siguiente, cuando participó de Tiro de gracia -el cual pone de relieve la bohemia de la naciente escena de rock en Argentina, casi en concordancia con sus apariciones en el programa televisivo Sótano Beat- y de Fuiste mía un verano, protagonizada por Leonardo Favio.

La popularidad de Susana seguía creciendo y eso le permitió un papel de reparto más destacado en el film Los Mochileros, de 1970, en la que compartió escenas con Soledad Silveyra, Ricardo Bauleo y Víctor Bó, figuras establecidas del cine argentino de aquella época. En aquel año también fue parte del elenco de El mundo de los jóvenes, a la vez en que comenzó a participar de Matrimonios y algo más, uno de los más grandes programas de televisión humorísticos de aquellos años.

El recorrido cinematográfico de Susana siguió creciendo y participó de Los Neuróticos, Así es Buenos Aires, La Buscona, Todos los pecados del mundo, He nacido en la ribera, Vení conmigo y La piel del amor, todas realizadas entre 1971 y 1973. Las últimas tres de la lista fueron sus primeros roles protagónicos e incluso en los afiches promocionales de La piel del amor aparecía besándose con Claudio García Satur bajo la leyenda “la pareja del siglo”, algo que ya resaltaba la importancia de Susana en el stardom local.

Susana Giménez y Carlos Monzón en La Mary

Pero sin dudas su consagración llegó un año más tarde y de la mano del director Daniel Tinayre, quien en la convocó para protagonizar La Mary junto a Carlos Monzón. El film, estrenado el 8 de agosto de 1974, es una adaptación cinematográfica de la novela de Emilio Perina y no sólo le valieron sus primeras buenas críticas como actriz, sino que también fue artífice del vínculo amoroso con el campeón de boxeo, de quien se enamoró durante el rodaje.

“Al principio no sé si nos gustábamos, dijo que yo era una flaca huesuda. Cuando me lo presentaron, Monzón me agarró y me dio un beso en la boca y yo estaba con Héctor Cavallero, mi novio en ese momento. Lo primero que él me dijo cuando empezamos, fue que estaba separado, y yo lo creí y años después tuve la oportunidad de pedirle perdón a su mujer, Pelusa”, recordó Susana al contar cómo nació el amor con Monzón, con quien años después también rodó las películas Il conto è chiuso y El macho.

Sobre finales de la década del 70, la carrera en el cine de Susana dio un giro hacia la comedia. Los hombres solo piensan en eso -con Jorge Porcel y Alberto Olmedo-, Un toque diferente -dirigida por Hugo Sofovich-, Yo también tengo fiaca y Donde duermen dos... Duermen tres -estas dos protagonizadas junto a Juan Carlos Calabró- fueron algunas de las primeras en este tono. Y en 1979 ya se fue definitivamente hacia lo picaresco al encabezar El rey de los exhortos junto a Olmedo.

Susana Giménez y Moria Casán en A los cirujanos se les va la mano

A ellos dos se le sumarían después Jorge Porcel y Moria Casán para configurar un cuarteto imbatible en taquillas y risas. Juntos, le dieron forma a A los cirujanos se les va la mano (1980) y Las mujeres son cosa de guapos (1981). Al año siguiente, Porcel no sería de la partida y el trío Susana - Moria - Olmedo protagonizaron Un tercero peculiar.

1987 sería un año de quiebre para Susana. Por un lado, le pondría cuerpo a su última película en mucho tiempo, cuando hizo Me sobra un marido junto a Juan Carlos Calabró y Rodolfo Ranni. Y además debutó en la conducción con Hola Susana, un ciclo emitido por ATC e inspirado en Pronto Raffaella, programa que conducía Raffaella Carrá en la televisión italiana. Un año más tarde, Giménez se mudaría con su ciclo a Canal 9 y consolidó su fama. Tanto, que al poco tiempo comenzó a ganarse el mote de “La diva de los teléfonos”.

En 1992, y finalizado en contrato con la señal que en aquel entonces dirigía Alejandro Romay, Susana pasó a Telefe luego de rubricar un contrato en el que establecía un pago de un millón de dólares por mes. El ciclo cambió su nombre a Hola Susana, te estamos llamando y, dos años más tarde, comenzó a ser emitido en el prime time, siendo un éxito absoluto de audiencia. Tanto que el programa ingresó al Libro Guiness de los Récords por el gran número de cartas y llamados telefónicos que recibían todos los días llegaban.

Apertura de Hola Susana en 1989

El living de Susana se convirtió en el confesionario público de las estrellas nacionales e internacionales que estaban de visita por el país. De Diego Maradona a Gabriela Sabatini, de Charly García a Julio Iglesias, de Verónica Castro a Wanda Nara, de Xuxa a Justin Bieber, del hombre más pequeño del mundo a la mujer con las uñas más largas. Nadie quería dejar de hablar con ella. El programa generaba tanto contenido -desde las entrevistas a los sketchs humorísticos- que en 1996 fue galardonado con el Martín Fierro de Oro.

En 1999 y después de un litigio judicial, el ciclo cambió su nombre al de Susana Giménez, nombre con el que sigue hasta el día de hoy, sea en formato de tira diaria, los fines de semana o como especial. Ese mismo año supuso su vuelta al cine, cuando encabezó Esa maldita costilla, de Juan José Jusid, donde compartió elenco con Betiana Blum, Rossy de Palma, Loles León y Luis Brandoni.

En el ingreso al nuevo siglo, Susana mantuvo su liderazgo en televisión y su ciclo mutó de tantas formas como fueran posibles: introdujo juegos con famosos, expandió el humor con participaciones de Antonio Gasalla o Favio Posca e incluso decidió dejar de emitir de lunes a viernes para hacer el programa solo los días domingo.

Sketch en Hola Susana con Emilio Disi y Guillermo Francella

En paralelo, sus participaciones en cine se dieron a cuentagotas y casi como cameos: está en Tetro, dirigida por Francis Ford Coppola y en la argentina Delirium (2014). Asimismo, su programa se comenzó a discontinuar, entre años sabáticos y su vuelta al teatro -en 2015, con Piel de Judas-. Desde 2018 emite Susana Giménez, especiales, con invitados famosos como Carlos Tévez y Maluma. Se espera que su vuelta a la televisión nacional se dé este año, en consonancia con sus 80 recién cumplidos.