Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Mirtha Legrand (Storylab)

A diferencia de lo que había ocurrido otros años, Mirtha Legrand y Juana Viale apenas se tomaron unos días de vacaciones y comenzaron el fin de semana pasado su temporada en televisión. Para La Chiqui, es la vez número 56 que comanda sus envíos, con diferentes formatos pero siempre con su propio sello. En el caso de su nieta, en el nuevo esquema familiar quedó a cargo de los domingos al mediodía, y fue forjando su estilo más descontracturado que le valió el reconocimiento y la hizo acreedora de un Martín Fierro. Y semana a semana, cada una con su respectiva mesaza presenta una excusa para hablar de los más diversos temas.

Desde las 21.30 del sábado, La noche de Mirtha recibirá a dos dirigentes políticos cercanos al gobierno de Javier Milei: el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert. Además estarán el periodista especializado en policiales, Rolando Barbano, a quien en los últimos días vincularon sentimentalmente a Marina Calabró; el especialista en deportes y panelista de Bendita, Horacio Pagani, y el humorista Ariel Tarico.

Precisamente Tarico fue protagonista de uno de los videos virales de la semana. Reconocido para el gran público televisivo por su trabajo junto a Nelson Castro, visitó a Sebastián Wainraich en Urbana Play FM y en poco más de un minuto y medio, hizo reír a todos con sus sucesivas imitaciones de Javier Milei, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Sergio Massa.

Durante la visita, su actuación no se limitó al plano político, sino que también abordó personalidades mediáticas como Luis Ventura o Alejandro Fantino. “Esto es un don y se va trabajando con el tiempo, quizás hay personajes que no me salen a mí, pero le salen a otro colega, a otro imitador”, destacó sobre la génesis de cada uno de los famosos en que los que se centra al momento de generar nuevo repertorio. Y reconoció que Marcelo Tinelli es ese famoso al que nunca le pudo sacar la voz.

El look de Juana Viale en su primer programa del 2024 (Storylab)

El domingo a las 13.45, Almorzando con Juana presentará una mesa aún más variada. Para analizar la actualidad nacional estarán el excandidato a Jefe de Gobierno por Unión por la Patria, Leandro Santoro, el abogado y exdiputado Mauricio D’Alessandro y el periodista de El Trece y TN, Nacho Otero. Además, estarán la exjudoca, medallista olímpica y doctora Paula Pareto, la actriz y columnista de Perros de la Calle, Cande Molfese y la actriz y cantante Cecilia Milone, protagonista de otra de las novelas del verano con sus idas y vueltas con el actor Nito Artaza.

El domingo pasado, Juana volvió renovadísima. Siempre con su estilo natural, abrió su programa con sus sonrisas características, saludó a la audiencia y a su equipo detrás de cámara. Para la ocasión, sorprendió con su cabello bien oscuro y con un corte al estilo carré, que después reveló que era una peluca.

Su figura se resaltaba con un diseño en verde limón con una falda realizada en tres capas de encaje. Como siempre, Gino Bogani es quién le arma los outfits especialmente para ella, eligiendo los accesorios acordes, zapatos y además también sugiere que tipo de maquillaje se debe hacer. Pero no todo fue tan tranquilo, ya que un pequeño gancho debía sostenerle una parte del escote del vestido de encaje, pero apenas Juana movía sus brazos se desprendía una y otra vez.

Para resolverlo, apeló a la espontaneidad y a la ayuda del actor Campi, uno de los invitados. Juana salió repentinamente detrás del decorado para salvar la situación y en un divertido paso de comedia, el actor encontró un clavo y se lo dio para que ella pueda sostenerse el escote.