Las desopilantes imitaciones de Ariel Tarico a Javier Milei, Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Sergio Massa

Ariel Taricco imitó a Javier Milei

La destreza de Ariel Tarico al momento de realizar imitaciones ya está ampliamente probada. Pero no por ello deja de sorprender en cada una de sus intervenciones, tanto radiales como televisivas, e incluso también en el teatro. Esto ocurrió recientemente durante una entrevista brindada al ciclo Vuelta y Media (Urbana Play), cuando el humorista se despachó con algunas de las caracterizaciones vocales más aclamadas, lo que derivó en las risas generales en el estudio y cobró vida propia en los medios.

Te puede interesar: Antes de que anochezca

La entrevista derivó en un sinfín de imitaciones entre las que no faltaron desde el presidente Javier Milei hablando de la casta, hasta Mauricio Macri expresándose sobre el gradualismo. También sorprendió el momento en que simuló el tono de voz y los giros de Patricia Bullrich e incluso a Sergio Massa, interrumpido en todo momento por las risas imposibles de ocultar por el equipo conducido por Sebastián Wainraich.

“Tiembla la casta, digamos, O sea, no sé por qué, digamos O sea, yo les diría a los que están acá, que, digo, no quiero escuchar ruidos de fondo, que estamos en una charla bastante íntima, digamos”, improvisó Tarico como si fuera el primer mandatario. “Ahora estoy en Mar de Plata por ver a mi novia Fátima Flórez, que es mucho más talentosa que Tarico”, continuó, con un guiño hacia su colega.

Ariel Tarico

“Ahora todos están valorando el gradualismo”, interrumpió Mauricio Macri desde la voz. “Antes puteaban, que esto de las tarifas y ahora de golpe”, continuó, hasta que intervino Patricia Bullrich: “¡Massa, Massa! Escuchame una cosa, Massa. Vos vas a tener que hacerte cargo de las consecuencias que dejó tu política económica”, simuló en referencia a la intervención de la ministra de Seguridad durante el debate presidencial. “¿Qué hacés, loco? ¿Me están extrañando, no?”, se dio por aludido Sergio Massa. “No van a poder ahora a decir que Sergio se los advirtió. Vas a pagar ganancias ahora por el teatro y, bueno, me hubiesen votado”, cerró.

Te puede interesar: Gabriela Cerruti cerró su cuenta de X y llamó a un boicot contra la red social de Elon Musk

Pero no sólo el plano político fue el que trató durante el espacio, sino también personalidades mediáticas como Luis Ventura o Alejandro Fantino. “Esto es un don y se va trabajando con el tiempo, quizás hay personajes que no me salen a mí, pero le salen a otro colega, a otro imitador”, destacó sobre la génesis de cada uno de los famosos en que los que se centra al momento de generar nuevo repertorio.

Ariel Tarico al recibir el Martín Fierro por su labor en radio

“Por ejemplo Tinelli le sale muy bien a Memo Senas, entonces hay veces que hablamos con los colegas cuando tenemos que compartir algún sketch o algo y cada uno tiene un método diferente y todos dicen ‘bueno, este me sale y este no me sale’, creo que tiene que ver sí con la observación con escuchar mucho con ser como una esponja, entonces se te van pegando los tips”, analizó.

Te puede interesar: A cuánto llegó la inflación las primeras dos semanas de enero, según estimaciones privadas

Volviendo al ejemplo anterior, continuó: “No me sale el tono de Tinelli, no logro llegar al grito que que tiene él, la forma de hablar, porque hablando él sin gritar también es una voz extraña, muy difícil de sacar. Entonces hay personajes que no le encuentro la explicación, a veces lo suelto y después con el tiempo los retomo”.

Incluso, en momentos en que está sumando caracterizaciones a su repertorio tomó como práctica el mandar mensajes a través de WhatsApp a amigos y productores para que adivinen de quién se trata, “y ahí comienza a crecer el personaje”.

Durante su intervención, también compartió detalles de su nuevo espectáculo junto a David Rotemberg. Aunque se mostró reacio a adelantar contenido, mencionó que tratarán temas variados, no solo políticos sino también culturales, reflexionando sobre los cambios en la Argentina durante las últimas décadas.

El humorista enfatizó también la importancia del texto original y el respeto por la esencia del personaje real al iniciar una imitación. También discutió el desafío de imitar a figuras femeninas, asumiendo como su responsabilidad encontrar sus matices distintivos en vez de caer en la simple caricaturización. “A mí me encanta respetar el texto, me gusta empezar por el texto original del personaje y después delirarme y hacer otro personaje o sea tomar los rasgos característicos y después elaborar un muñeco que sea aparte del personaje real y que incluso sea más querible”.

Sobre el hecho de esta todo el tiempo tratando de sacar personajes nuevos, aclaró que se siente más relajado: “A esta altura ya es los que me salen, y los que no, le saldrán a otros”. Pese a reconocer que los políticos suelen disfrutar ser imitados, los simpatizantes a veces malinterpretan el humor como crítica. A pesar de ello, explicó que su trabajo siempre está teñido por su perspectiva personal y que el humor es necesario para provocar y reflexionar.