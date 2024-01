Lucía Galán mostró un tutorial que sorprendió a todos

Lucia Galán

La cantante Lucía Galán es muy activa en sus redes sociales; en este caso, subió un video para que sus seguidores vean cómo se prepara para subir al escenario junto a su hermano Joaquín. Lucía es muy divertida y publica videos con amigos y familia con historias muy ocurrentes, que pueden variar desde imágenes de los conciertos que realizan por el mundo, recetas de diferentes platos, hasta momentos de su vida cotidiana. Esta vez sorprendió con un video donde se muestra con su cara lavada hasta el final de su maquillaje. Muchas personas a diario le preguntan si ella se maquilla sola o si lo hace una maquilladora, y así mostró que es ella misma la que se prepara para subir al escenario.

Desde Chile, la líder femenina de Pimpinela dialogó con Teleshow y contó algunos detalles de su makeup: “Justo estoy por subir al escenario acá en Chile en un lugar que se llama Concepción, en un festival. Me maquillo yo siempre para televisión y para los shows. Aprendí, hice un curso bastante importante en Nueva York y en Londres hace algunos años, con profesionales exclusivos. Me gusta mucho, me divierte. Es como una forma de meditar cuando me maquillo. Tengo gente que viaja con nosotros que maquilla y peina, pero a mí solo me peinan, porque me gusta maquillarme a mí. Si a la gente le divierte, lo voy a seguir haciendo y mucho más seguido”.

Joaquín y Lucía Galán en el clip del tema de Pimpinela, "Traición"

Lucía generalmente usa un estilo de maquillaje con los ojos muy marcados para que resalten, primero empieza con las correcciones con diferentes bases y complementos. En sus ojos, iluminadores y un color negro para los párpados, ella maneja su propio estilo. También casi siempre elige para su boca colores fuerte en la gama del colorado. Fue un misterio que quiso revelar a sus seguidores, nos relató una de sus colaboradoras.

Lucía Galán Muestra su camarín antes del show en Chile

El dúo Pimpinela comenzó el año con una nueva gira “Juntos siempre, tour”, en este caso están cantando en Chile hasta el 26 de enero para continuar por otros países y luego regresarán a la Argentina. Siempre tiene una agenda muy rigurosa, pero también se toman su tiempo para realizar entrevistas en diferentes medios para contar sobre su nuevo trabajo. Lucía se toma su tiempo para responder a sus seguidores además de dedicarse a su familia y abocars junto a Joaquín al Hogar Pimpinela para la Niñez. Desde que abrió sus puertas, en el mes de Julio del año de1996, el fin del Hogar ha sido siempre el mismo, dar una atención totalmente personalizada a cada una de las necesidades que requieran los 25 niños que como máximo viven es la casa, construyeron un hogar para ellos, un refugio y especialmente contención.