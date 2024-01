La feroz crítica de Carla, exparticipante Gran Hermano: “Por eso renuncié”

La feroz crítica de Carla, la ex Gran Hermano hacia el reality: “Por eso renuncié”

Tal como había anticipado días antes, la semana pasada Carla abandonó la casa más famosa del país, la de Gran Hermano. Entre lágrimas y mucha emoción, la comerciante se despidió de sus compañeros para reencontrarse con sus hijos y su familia.

Te puede interesar: Furia de GH habló de los golpes que sufrió en la vida: “Aprendí cosas dolorosas, fuertes e impactantes”

Si bien no había manifestado su malestar con el reality en sí y argumentó que su salida era estrictamente para encontrarse con sus seres queridos, en las últimas horas la comerciante utilizó su cuenta de Instagram para exponer su verdadera opinión al respecto, en respuesta a un usuario que la estaba criticando en las redes sociales de su emprendimiento. “Estimada: Gran Hermano es un reality el cual Telefe edita para generar contenido. Según editan tienen el poder de convertir a una persona en un ángel o un demonio. Increíble que crean todo lo que ven y que tenga que aclararlo, denota una inocencia y credulidad propias de un niño”, comenzó diciendo la exhermanita.

Además, Carla expuso: “Es todo un negocio del canal” y que por eso decidió dejar la competencia. “Mi renuncia a GH fue justamente por esas causas, además de internas bastante nefastas”, expresó, sin entrar en detalles.

Chula apuntó contra Gran Hermano

Por último, si bien es verdad que Chula se salvó de dos placas por lo que también tenía varios fans en el exterior, la exparticipante aprovechó la oportunidad y le dejó un mensaje a los haters. También, apuntó contra los que se encuentran en el debate del programa: “Ustedes tomándose el tiempo de criticarme desde el anonimato de un celular terminan actuando peor que lo que están criticando”, sostuvo.

Te puede interesar: Emmanuel reveló que su esposo le fue infiel días antes de entrar a GH: “Descubrí cosas”

“Esto es un negocio de venta de deco y muebles a precios increíbles, lo de GH es un programa de televisión perverso que les vende lo que ustedes consumen, claramente, y los manipula con opiniones de ‘seudo’ analistas, como ex vedettes, travestis, ex botineras y demás, que forman vuestras opiniones”, concluyó.

Paralelamente, hace unos días la comerciante visitó el programa Se picó, ciclo de streaming de República Z que conduce el ex Gran Hermano y actual panelista Gastón Trezeguet, y contó que hubo famosos que le “manguearon un montón” de canjes en su negocio.

La emoción de Carla al encontrarse con su familia

Una de las primeras en ser apuntada por Carla fue la modelo Karina Jelinek. “Chicos, me quise matar. Le hice un descuento de la hostia, le llevé sin cargo dos sillones, y la muy desgraciada pusó una foto, me arrobó chiquitito, y encima tuvo el tupé de volver a pedirme. ¿Sabés qué le dije? No, mamita. Garpá”.

Te puede interesar: La dura advertencia de Santiago del Moro a los participantes de GH: “A ver si lo entienden”

Chula también expuso al coreógrafo y bailarín Flavio Mendoza. “Vos no sabés, el representante me dijo ‘Flavio quiere dos acolchados, dos juegos de sábana, dos juegos de cocina, y te hace una historia’. ¿QUÉ?”, contó sin poder creerlo.

Otra famosa con la que intentó hacer negocios fue la actriz Nazarena Vélez, pero tampoco llegaron a un acuerdo. “La contacté yo, fue a la inversa. Me contestó, ah bueno, ‘¿qué es lo que vos querrías, historia o posteo?’. Dije ‘pasame ambos presupuestos’. No sabés los honorarios de Nazarena Vélez”, concluyó.

El drama de Carla tras su salida de la casa

Desvalijaron la casa de Chula de Gran Hermano

Tras su renuncia del reality y en diálogo con Georgina Barbarossa, la mujer contó los problemas que tuvo que afrontar desde que salió del certamen. No bien puso un pie afuera del juego, Carla se enteró que hacía unos días le habían desvalijado su casa para robarle sus pertenencias, entre ellas su camioneta. Por otra parte, también su expareja y padre de sus hijos le puso una medida cautelar en la Justicia.

En esta oportunidad, la que puso en palabras todo lo que le ocurrió a Chula fue una de las panelistas del programa, Pía Shaw. “Lo cuento porque Carla me autorizó a decirlo”, comenzó diciendo mientras enumeró todos los hechos. Acto seguido, la exparticipante de GH agregó: “Me enteré ayer que entraron a casa cuando no había nadie. Rompieron todos los sillones, los tajearon, me levantaron la madera de los techos, me rompieron los colchones y desarmaron todos los roperos buscando dinero”, detalló de manera sentida