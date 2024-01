La fuerte discusión de Cristian U y Catalina de GH: “Si me van a criticar, me voy”

Cristian U y Catalina protagonistas de una fuerte discusión al aire

Este viernes Cristian U y la última eliminada de esta edición de Gran Hermano Catalina Gorostidi tuvieron una discusión que levantó temperatura luego de debatir cuestiones de juego y estrategia que hicieron para intentar permanecer dentro de la competencia. En ese sentido, ambos que tienen mucho carácter y personalidad y no se guardaron nada a la hora de decirle al otro lo que pensaban.

Fue durante el ciclo La noche de los ex, que conduce Roberto Funes Ugarte donde ambos exparticipantes se dijeron de todo sin escuchar al conductor quien les pedía que bajaran el tono en medio de la disputa por ver quién tenía razón. En ese sentido, los hermanitos cada vez fueron por más y no se guardaron nada. Todo comenzó cuando Catalina aseguró que a la casa habían entrado “muchas babosas y muchos caracoles”, en referencia a sus excompañeros y la actitud que tenían en el juego. “Sí, pero ellos siguen adentro”, le retrucó el campeón del ciclo.

“Sí porque yo soy más frontal”, destacó Catalina como una cualidad suya y mencionó su relación con Juliana Furia Scaglione, a lo que Cristian le retrucó: “No se cuelguen más de Furia, ella va ganar”. Pero entonces Cata no se la dejó pasar: “¡Por favor! Es terrible Cristian, ¡dejá de hacerte el que leés el juego de todo el mundo!”.

“Yo lo gané, soy el único ganador legítimo de Gran Hermano, así que si van a criticar mi juego, ¡me tengo que ir!”, le respondió elevando la charla a otro lugar y ya subiendo el tono. Por su parte, Cata que no se guarda nada le respondió: “Dejame hablar, y la verdad es que ni siquiera recuerdo tu juego”.

La pelea entre Catalina y Emmanuel de GH

“Cristian, yo vi los Gran Hermano, vos tuviste que irte y después volver. A mí me comentaron, y no quiero llevarme por lo que me dijeron en redes, por eso ayer me quedé hasta las cinco de la mañana viendo el programa del viernes pasado, que vos te metiste con mi profesión. No me gusta eso, dijiste que mis pacientes están súper asustados”, afirmó la médica enojada por los dichos del campeón de Gran Hermano sobre su participación en el reality.

En tanto, Cristian U le explicó: “Yo no dije eso, yo me pregunté cómo se lo tomarían tus pacientes y los familiares, porque lo primero que dijiste fue “tengo miedo sobre qué pase afuera cuando termine esto, porque no me van a tomar en ningún hospital por lo que estoy haciendo”. Entonces no te dejés llevar por lo que hablan en redes sociales”.

Cabe destacar que toda esta conversación fue entre gritos e interrupciones constantes por parte de ambos mientras Robertito buscaba llevar tranquilidad y pedirle a ambas partes que se calmen. “¿Vos no escuchás lo que yo digo? Yo no me dejé llevar por los tuits. A mí me preocupaba por el hecho de estar en Gran Hermano, que era mi sueño, y pensar que por ahí no puedo trabajar en un hospital porque me pueden llegar a juzgar, pero yo sé lo que soy como médica”, concluyó Catalina indignada y en ese momento el conductor sí pudo parar la pelea, le puso fin al asunto y dio paso a otro tema invitando al resto del panel a que también compartiera sus puntos de vista a raíz de lo que estaban debatiendo.