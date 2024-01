Paula Chaves reveló la advertencia que le hizo a Zaira Nara cuando comenzó su relación con Facundo Pieres: “Nos vamos a terminar separando”

Paula Chaves reveló la charla que tuvo con Zaira Nara cuando comenzó su relación con Facundo Pieres: “Le hablé con el corazón” (Video: "Socios del Espectáculo", El Trece)

Cuando tienen que hablar públicamente una de la otra lo hacen de manera correcta y con cordialidad. Ambas aseguran que hay cariño de por medio aunque hoy su relación de amistad esté terminada. Ninguna de las dos termina de revelar el motivo que las llevó al distanciamiento pero sí coinciden en que, entre otras cosas, fue por un hombre.

Desde que Zaira Nara le planteó a Paula Chaves sus intenciones de conocer a Facundo Pieres -con quien hoy mantiene un romance- todo cambió entre ellas. Es que la actual esposa de Paula Chaves y el polista fueron pareja 13 años atrás. Es por eso que la hermana de Wanda le preguntó a su amiga si a ella le molestaba aquella posible relación.

“Si salí con él fue porque ella me dijo que sí. Y también si no estoy saliendo es porque noté que había una situación que quizás no era tan como me habían dicho que iba a ser. A mí me importan mucho mis amistades, si le hace mal, es importante para mí”, aseguró Zaira en agosto pasado cuando se había separado de Pieres en medio de esta interna con su amiga. Finalmente, y ya con la relación con Paula terminada, la modelo decidió apostar al amor por el polista y se dieron una nueva oportunidad, después de incluso negarlo y ocultarse durante tanto tiempo. Por caso, este verano se mostraron muy enamorados en las playas de Punta del Este e incluso él la visitó en su streaming.

Zaira Nara y Facundo Pieres en Punta del Este (RS Fotos)

Después de mucho tiempo, Zaira Nara y Facundo Pieres dejaron de ocultarse y viven su amor de manera libre (RS Fotos)

Los últimos días, Zaira Nara volvió a ser consultada públicamente por su actual relación con Paula Chaves y con su familia, ya que es la madrina de Filipa, su hija menor con Alfonso. “Yo a Pau la amo, a ella, a Pedro, a sus hijos. Para mí es mi familia y estamos en un momento en que no hay vínculo. No voy a mentir. No hay vínculo, no hay relación”, se sinceró la actual conductora de Rumis, por el canal de streaming La Casa.

En tanto, lamentó el hecho de también haber perdido contacto con su ahijada: “Imaginate que si no tengo vínculo con la mamá tampoco puedo pasar a buscar a Fili sin hablar con los papás”, consideró en una nota en Socios del Espectáculo. “Es un momento que yo respeto y que me parece bien. Todo tipo de relaciones, sobre todo cuando son tan intensas y tan cercanas, pueden pasar por algo así. No sé qué va a pasar el día de mañana. Mi sentimiento está intacto. Pienso que son buena gente, me gusta tenerlos cerca, me duele no estar cerca de ellos y no tenerlos en mi día a día. Pero también soy madura y entiendo que hay circunstancias de la vida que te alejan de la gente y esto es lo que pasó. Lo entiendo, pero tampoco me enrosco. La vida continúa y no me puedo quedar estancada en algo que no va”, reflexionó la modelo.

Zaira Nara, sobre su distanciamiento con Paula Chaves: "No me puedo quedar estancada con algo que no va" (Video: "Socios del Espectáculo", El Trece)

Este miércoles, Paula Chaves dio una entrevista en vivo en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece y también se refirió al tema. Y, a diferencia de la versión que había dado su ahora examiga, sostuvo que fue Zaira la primera en alejarse y en “enfriar” su relación.

“Yo siempre dije que era algo nuestro, privado. Esto es algo que nosotras dos sabemos, un vínculo que llevó muchos años donde pasaron muchas cosas previas, donde yo me sentí incómoda. Ella en un momento se empezó a alejar de mí y yo no me sentí cómoda”, sostuvo la actriz que actualmente está haciendo temporada en Villa Carlos Paz con la obra Misterio en la Cabaña. “Y dije ‘la verdad que no voy a estar mendigando y remando una amistad cuando del otro lado tal vez siento un freno’ -continuó-. Siempre queda como que fui yo la que me alejé, porque escucho decir que ‘no superó al exnovio’, ‘que no quiere que su amiga sea feliz’”, dijo sobre las versiones que indican que su alejamiento fue puntualmente por la relación de Zaira con Facundo Pieres. Al respecto, indicó que pasaron 13 años de su noviazgo con el polista. “Ya está...”, exclamó.

Y sobre su amistad con la modelo, agregó: “Hay un montón de cosas que yo preferí no contar porque son detalles de un relación que es privada, que a mí me hicieron sentir incómoda. Y yo a ella le dije ‘indefectiblemente esto va a pasar, y me duele’. Yo le avisé a ella. Le dije ‘la verdad, nos vamos a terminar separando y yo no me estoy sintiendo cómoda ahora por cómo vos estás reaccionando’”.

En octubre 2021, Paula Chaves y Zaira Nara compartieron una tarde de plaza con sus hijos, en pleno escándalo entre Wanda, la China Suárez y Mauro Icardi (Instagram)

“Yo intenté un montón de tiempo. Y después decidí dar un paso al costado porque me estaba sintiendo incómoda en una situación que a ella también le incomodaba compartir conmigo. Yo durante mucho tiempo traté de cuidar los pormenores, que no los saben: pasaron un montón de cosas y yo acompañé en un montón de procesos. Me considero una amiga. Cuando uno tira de un lado y del otro lado no hay respuesta, o sentís un freno, no me siento cómoda. Yo sabía que esto se iba a enfriar y que esto iba a pasar”, lamentó.

En tanto, advirtió que no revelaría “los pormenores” del distanciamiento y, al igual que lo había dicho Zaira, sostuvo que “el cariño está”. “Yo la elegí como madrina de mi hija. Esto fue lo que pasó, yo lo que más quiero es que un amiga sea feliz. Yo le fui clara en su momento -enfatizó-, ella sabe que yo la quiero mucho, (pero) yo no iba a remar una amistad donde del otro lado sentía un freno. Es la vida. Tal vez el día de mañana nos volvamos a reencontrar. Yo superé todo lo que tenía que superar. Donde no me siento cómoda, me alejo, pero lo hablo primero. Le fui muy clara -repitió-, le dije las cosas, tengo una conversación con ella donde le fui muy clara y le hablé con el corazón. Tengo una manera muy sincera (de hablar), no me sale caretear”.

Un saludo antiguo de Zaira Nara a su ahijada Filipa por su cumpleaños (Instagram)

Por otro lado, Paula se refirió al madrinazgo de Zaira con su hija menor. “Es la vida también. No hay que ponerle peso a eso. Fili es muy chiquita”.

Y aclaró que no tendría reparos en compartir un trabajo con su colega: “Nosotras nos cruzamos un montón de tiempo y cuando nos cruzamos nos damos un beso. Hay cordialidad, podemos trabajar juntas, hay buena onda”.