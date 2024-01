Las confesiones de Wanda Nara con Zaira: cómo la sedujo Icardi, por qué le tiró un celular al mar y la polémica frase contra la China Suárez

Wanda Nara confirmó que su próxima canción será en otro idioma y que Mauro Icardi sumó una fuerte frase

La dupla de las hermanas Nara es, sin duda, una de las más buscada por los medios masivos y querida por los usuarios quienes se divierten mucho con sus anécdotas y comentarios cada vez que están juntas. Este jueves, Wanda y Zaira sorprendieron al sus seguidores al coincidir en un vivo en el que no dejaron tema sin tocar.

El reencuentro se dio en el programa Rummis, ciclo que lleva dos semanas al aire del streaming La Casa y que tiene como conductora a Zaira junto a Lizardo Ponce, Cachete Sierra, Lola Latorre, Juariu y Leandro Saifir y se emite en vivo desde Punta del Este. Allí la modelo le hizo una videollamada a su hermana y durante la charla salieron a luz temas que jamás los habían hecho públicos.

Wanda Nara y su historia de amor con Mauro Icardi

Durante la nota, Wanda reveló que en la madrugada del miércoles se quedó hasta las seis de la mañana grabando el videoclip de su próximo tema. “Solo les voy a decir que es en otro idioma, no es ni en italiano ni en inglés. Y Mauro (Icardi) me ayudó con una frase de la canción que cuando me la tiró me quedé recalculando porque decía ‘Si no me contestás tengo listo tu reemplazo’ y yo ‘¿cómo querido?’”, reveló la última ganadora del Bailando italiano.

Además, Wanda que llegó en las últimas horas a Buenos Aires junto al futbolista, relató una divertida anécdota de cuando todavía eran amigos con su actual marido. “Éramos muy amigos, él me contaba con quién salía, yo le decía que estaba separada. Lo que me empezó a gustar es que él me tiraba frases que me dejaban pensando, era muy Rolón, muy moderno”, aseguró la mediática. “Éramos muy amigos pero había como una onda en el aire, yo no sabía si era yo sola o era de los dos o iba a ser una más porque él se estaba bajando a media Europa en aquel entonces”, agregó.

“Él me contaba, tenía cuatro celulares porque las dividía por continentes, una locura. Nosotros éramos amigos pero yo ya empecé a operar, una vez lo invito a un barco que éramos varios, no voy a nombrar a nadie para no herir susceptibilidades. Estaba mi exmarido (por Maxi López), que es la famosa foto donde estamos todos ahí. Y en un momento Mauro me dice te dejo acá este teléfono que me voy a buscar un parlante. Yo me quedo arriba sola, él en ese entonces tenía dos teléfonos uno era el posta del trabajo y el otro de las chongas donde tenía a todos los gatos, cuestión miró para un lado, para el otro y se lo tiré al agua”.

Wanda Nara y la pregunta más incómoda

Otra de las preguntas que le hicieron a la conductora fue encabezada por Juariu. “Estás en un yate y tenés espacio para una sola persona vas en el medio del mar y te encontrás de un lado que se está ahogando Evangelina Anderson y del otro la China Suárez ¿a quien salvás?”, indagó la influencer.

“Ay chicos, qué difícil, ¿sólo puedo salvar a una?”, repreguntó Nara a lo que Juariu la apuró: “Ay justo querías salvar a las dos Wanda, dale”. La mediática recogió el guante y respondió sin pelos en la lengua: “No quiero salvar a las dos, pero son las dos mamás. Hay algunas de ahí que se hunden solas después. Yo las salvo pero la vida después las hunde solas”.

Wanda Nara: con qué mujer tendría una noche de sexo

Luego le hicieron otra pregunta que hace unos días contestó Pampita la cual consistía en que ella evalúe con qué mujer del espectáculo estaría en un hipotético caso. La modelo había elegido a Lali Espósito, pero Wanda no fue tan decidida: “Ay no soy tan abierta chicos”, intentó excusarse, aunque finalmente se animó a contestar. “Me hablo mucho con una y me gusta la onda. A mí me entrás más por la personalidad, incluso siento que somos parecidas pero no me imagino teniendo sexo... Es María Becerra”, contestó la mediática.