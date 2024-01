Flor Vigna debutó como jurado del Bailando 2023: la decisión que generó polémica y que influyó en la pareja eliminada

La sentencia de Noelia Marzol en el Bailando 2023 (América)

La decisión se oficializó el miércoles pasado y enseguida empezaron las versiones. Flor Vigna ocupará un lugar en el panel de jurados del Bailando 2023 en reemplazo de Pampita Ardohain, que estará ausente durante ocho galas debido a un compromiso contractual que la lleva a emprender un nuevo viaje programado. La de la modelo fue decisión acordada con la producción, fuera de las polémicas ocasionadas por los reemplazos, en este caso el revuelo fue por otro lado.

La inclusión de Flor Vigna resultó particularmente llamativa, dado que la talentosa bailarina había sido participante activa en la presente edición hasta renunciar el pasado 14 de diciembre para priorizar su carrera como cantante. Desde su ausencia, Noelia Marzol viene ocupando su lugar como concursante. Así, comenzaron las voces respecto no sólo de la hipotética capacidad de Vigna como jurado, sino la ética por haber dado un paso al costado de forma voluntaria hace menos de un mes.

Noelia Marzol fue salvada por el jurado del Bailando 2023 (América)

En medio de ese panorama, se produjo ayer una nueva jornada de eliminaciones, y la decisión tomada por Vigna repercutió de forma directa en el futuro el certamen. Es que pese al gran desempeño de Marzol y Jony Lazarte al ejecutar una impecable rutina de ballroom fueron sentenciados. La causa de esta situación se originó en la baja puntuación otorgada por el jurado a la pareja conformada por Nenu López y Martín Salwe, quienes se sumaron a la sentencia junto con Anabel Sánchez y Tito Díaz, que no lograron el respaldo necesario.

Así, tras confirmarse las primeras cinco parejas sentenciadas, Federico Hoppe tomó el micrófono y detalló: “Hay una sexta pareja sentenciada, que a partir de lo que pasó con Martín, que fue sentenciado por los participantes, pero también votado por el jurado, manda el voto del jurado, por eso pasa el voto de Anabel y de Noelia, que como están empatados en dos puntos, también entran en la sentencia, pero como Anabel está ya sentenciada, pasa directamente Noelia”.

Confirmadas las seis parejas sentenciadas, llegaría el turno en que cada uno de los jurados salve a alguna de ellas, y en un giro inesperado, Flor Vigna decidió salvar a Noelia, decisión que generó cierto debate, ya que justamente es quien la reemplaza luego de haber dado un paso a costado en el certamen. Así las cosas, al conocerse que estarían exceptuados del voto telefónico, Marzol destacó: “Marce, nosotros pensamos que esta situación podía ser una posibilidad; Flor te agradecemos muchísimos, estamos seguros de que tu voto fue sincero, pero no queremos que nuestros compañeros en esta pista o quien sea diga que estamos acomodados, así que nos postulamos a ir al teléfono nosotros”.

Maxi de la Cruz, eliminado del Bailando 2023 (América)

A pesar de la sorpresa de Flor Vigna, quien consideraba que se merecían la inmunidad, Marcelo Tinelli enfatizó que la decisión ya estaba tomada y no se revertiría: “El jurado es soberano y tiene independencia”, destacó el conductor, a lo que Vigna continuaba justificando su decisión: “No piensen en el qué dirán, ustedes se lo merecen”. Y Tinelli volvió a referirse al tema: “Y aunque lo piensen, ya está dicho, así que no importa, porque todos estamos sujetos al qué dirán si estamos en un medio público. La decisión la toma el jurado, no ustedes, así que están salvados, ya está”.

Así, luego de la decisión del jurado de salvar parejas, quedaron en un mano a mano los equipos de baile del Conejo Quiroga y de Maxi de la Cruz, y el uruguayo abandonó el certamen al alcanzar solo el 42.3% de los votos telefónicos. “Sentía que si iba al teléfono iba a estar bravo”, reveló el actor, y destacó: “Gracias al aguante del público argentino, que más allá de que hace años que estoy haciendo teatro aquí y tuve la suerte de trabar con grandes, esto te abre una puerta increíble. Estoy contento, feliz porque conocí un grupo hermoso, es una experiencia hermosa y aprendí mucho con el jurado, con mis compañeros, con mi coach aprendí de baile y con vos aprendí de televisión, aprendí por todos lados”.