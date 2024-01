Agostina atendió el teléfono rojo en Gran Hermano y una sanción cambió el juego por completo

Agostina atendió el teléfono rojo y el juego cambió por completo (Video: "Gran Hermano", Telefe)

“En instantes, sonará el teléfono rojo en Gran Hermano”, se leía en la pantalla del programa más visto de la televisión argentina en la gala en vivo del lunes. Segundos más tarde, Santiago del Moro hizo lo propio mientras mostraban lo que sucedía dentro de la casa más famosa del país. Allí, los participantes hablaban distendidos sentados en el sillón del living, esperando la aparición del conductor, como todas las noches.

“A ver quién atiende...”, deslizó el animador. Una vez que sonó, todos los jugadores corrieron y fue Agostina Spinelli quien llegó en primer lugar. Levantó el teléfono y del otro lado se escuchó la voz de Gran Hermano, que dio la indicación que marcó un rotundo cambio en el juego. “Hola, tenés que elegir a un compañero y después sabrás para qué. Chau”, fue conciso y claro el mensaje que le dio “El Supremo”, como llaman a Gran Hermano.

La reacción de Agostina al atender el teléfono rojo en Gran Hermano (Captura de TV)

Agostina entendió perfectamente la indicación, respondió con un “Okey” y regresó al living, en donde la esperaban el resto de sus compañeros. “Soy buena, eh”, consideró sobre la velocidad que tomó para llegar hasta el teléfono, incluso con los tacos que llevaba puestos.

De inmediato, Santiago del Moro hizo su aparición para los integrantes del juego y le habló a Agostina. “Atendiste. Parate, por favor, y vas a tener que elegir a otro jugador o jugadora de la casa. Así lo dijo Big (también por Gran Hermano)”. Entonces, la participante le habló primero a Carla -apodada Chula-, y le explicó que no diría su nombre ya que ella decidió abandonar la casa: lo hará en la gala de esta noche y en su lugar, ingresará otra persona.

“Lo voy a elegir a Nico”, dijo Agostina entonces sobre su compañero, Grosman.

Con la decisión tomada, el conductor le pidió que volviera a su lugar en el sillón y que esperara la repercusión de su elección y la decisión que había tomado Gran Hermano desde antes de que ella atendiera el teléfono. “Obviamente está anunciado previamente afuera. Se los digo para que no especulen”, aclaró Del Moro y les comunicó: “Por haber atendido el teléfono, Agos, y por haber elegido a Nico, ni vos ni Nico van a poder participar mañana (por este martes) de la prueba del líder. Es decir, quedan afuera de la competencia”.

Agostina y Nicolás recibieron una sanción en Gran Hermano

Luego de escuchar la sanción que recibieron, ambos participantes se abrazaron y lamentaron lo ocurrido. “Yo pensé que era algo más lindo”, esbozó Agostina. “Y bueno, es lo que toca”, le respondió Del Moro sobre las reglas del juego que cambian de manera permanente desde que ingresó el teléfono rojo a la casa más famosa del país.

De esta manera, tanto Agostina como Nicolás no podrán participar por la prueba del líder de esta semana, lo que indica que perdieron la posibilidad de tener inmunidad en la nominación.

Con respecto al líder de esta semana, Martín Ku, anoche tuvo la posibilidad de elegir una cena para él, Furia (Juliana Scaglione) y Licha (Lisandro Navarro). “Eso no es todo -anticipó Del Moro-. Chicos, todo lo que hablen en esa cena esta noche no va a ser considerado complot: pueden hablar de lo que quieran, nada va a ser tomado como complot lo que pase en esa velada amorosa, o de onda, el título lo ponen ustedes. Y van a tener que dormir los tres en esa habitación”.

En tanto, el conductor remarcó: “Recuerden que la comida y las bebidas no las pueden sacar de esa habitación, es como una zona franca”. Más tarde, los tres participantes fueron hasta el SUM y se encontraron con la mesa. Además, había una cama de dos plazas. Ante esa escena, Licha -que está en pareja- advirtió que no dormiría allí sino que regresaría a su habitación. “Yo no vuelvo ni loca”, respondió Juliana.