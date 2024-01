El cantante de Ke Personajes se cansó de las críticas y relató una experiencia personal: “¿Saben lo que hizo este drogadicto?”

El descargo del cantante de Ke Personajes (IG emanuelnoir)

Emanuel Noir, el vocalista de Ke Personajes, atraviesa en la actualidad un complicado momento personal, marcado por múltiples altercados callejeros que derivaron en las críticas por parte de varios de sus seguidores. Ante esto, el artista difundió un video para defenderse de las acusaciones que enfrenta a diario.

Te puede interesar: Los famosos disfrutan de sus vacaciones en el agua: juegos con inflables, paseos en barco y deportes acuáticos

“Me duele el corazón de que la gente sea tan sin corazón, que sea jueza y fiscal de qué se merece cada uno y qué no”, expresó el cantante a través de su cuenta de Instagram. “Por eso Dios piensa en los corazones y ustedes no van a decidir nunca qué se merece una persona”, continuó, antes de relatar una anécdota que vivió en las últimas horas .

“Hay una heladería acá en la plaza Ramírez, la más conocida, con un puesto de panchos al frente. La heladería está colapsada de gente comprando, por suerte y gracias a Dios, todos con su familia, con sus heladitos. En esa oleada de gente entrando y saliendo, hay un nenito de ocho años en situación de calle y mal vestido y demás, mirando con ansias viendo qué helado o cuándo le tocaba su turno. ¿Saben lo que hizo la gente? Los ladeó constantemente y me quedé mirándolos. Les importó un carajo una criatura que podría haber sido su hijo”, relató Emanuel con un tono de fastidio por lo ocurrido.

La escapada romántica de Emanuel Noir.

“¿Saben lo que hizo el drogadicto, el que sale en auto y que se merece todo lo malo? Le compró un kilo de helado porque había cinco hermanitos más que lo esperaban afuera. ¿Sabés lo que es ver a un papá y a una mamá con dos hijitos de la misma edad evadiendo al nenito para salir? bañaditos, fifí, porque acá en Concepción del Uruguay tienen un cursito así y tenés que cruzarlos y no mirarlos porque son los hijos del Presidente”, graficó sobre las diferencias sociales observadas en la ciudad entrerriana en la que reside.

Luego, el intérprete de “Oye mujer” compartió su reflexión sobre la situación: “Después me ponen por Instagram, o en una foto, ‘bajate del pony, drogadicto pelado que venís de allá abajo, que te la creés ahora’”, ante lo que recalcó: “Es Dios quien decidió, es Dios quien me puso acá y Dios quien me dijo y me hizo dar cuenta de no evadir a ese nenito de ocho años y entrar y comprar un kilo porque tenía cinco hermanitos más. Así que espero que todos los que estuvieron en esa heladería lo disfruten. Yo no lo evadí, y no lo hago para chapear es que hay una realidad y es donde la gente prejuzga, se basa en eso y evade la realidad de la gente que necesita de amor, o de un helado, como en este caso”.

La imagen publicada hace unas horas por Sophia Ramos junto con Emanuel Noir (IG sophi.sr)

A pesar de encontrarse en el ojo del huracán mediático y enfrentar diversas controversias, Noir optó por alejarse temporalmente del bullicio de su carrera artística. Decidió tomar un descanso de los escenarios, buscando un período de calma y desconexión en compañía de su familia. Durante este retiro, el vocalista aprovechó para compartir con sus seguidores en Instagram también varios momentos de esta pausa en su carrera. A través de estas publicaciones, quedó en evidencia que su pasión no se limita únicamente al mundo de la música, sino que también abarca el disfrute y valoración del tiempo en compañía de sus seres queridos.

Paralelamente, su vida amorosa también acaparó titulares. Tras finalizar su relación con Julieta Farías, no tardó en hacer público su vínculo sentimental con Sophia Ramos. Este anuncio generó un considerable interés y especulación entre sus seguidores y la prensa especializada en el mundo del espectáculo.