Carlos Rottemberg: “La venta de entradas al teatro subió un 54% en comparación con el año pasado en Mar del Plata”

Carlos Rottemberg habló sobre la temporada teatral en Mar del Plata: "La venta de entradas creció un 54% desde el año pasado"

Se están por cumplir los primeros quince días de la Temporada de Verano 2024 y, en el ámbito teatral, el balance es más que positivo. Según confirmaron desde la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET), la venta de entradas en Mar del Plata subió un 54%, en comparación con el mismo período del año pasado.

En diálogo con Teleshow, desde su oficina en el teatro Neptuno, el empresario y productor teatral, Carlos Rottemberg, celebró la noticia y destacó que la cifra alcanzada fue “con una cuota algo menor de turismo llegado a la ciudad”.

En el mes de octubre, mucho antes de que se conocieran los resultados de las elecciones presidenciales, Rottemberg hizo una apuesta fuerte y decidió que el valor de las entradas para el inicio de la temporada de verano en Mar del Plata tuviera un precio máximo de $12.000. A la iniciativa la llamó “precio amigable” y, con el diario del lunes, ya se puede hablar de un éxito.

“Cuando lo anuncié, yo hablé de los precios ‘para el inicio de la temporada’. La realidad es que no sabía si iba a ser todo el verano, pero lo contaron todos los medios y se transformó en noticia. Es que, en un momento donde todos hablaban de la creciente inflación de fin de año y donde nadie sabía cuánto costaban las cosas, me pareció que había que dar certezas. Si me preguntás ahora, me animaría a decirte que pienso mantenerlo todo el verano”, anticipó Rottemberg.

El empresario Carlos Rottemberg recibió a Teleshow en sus oficinas del teatro Neptuno de Mar del Plata (Christian Heit)

Su decisión, según explicó, también la tomó en sintonía con el Aniversario N°150 de La Feliz, que se celebrará el próximo 10 de febrero. “Fue una forma de empatizar. Quería que turistas y locales pudieran mantener la costumbre de combinar playa y teatro”, sostuvo.

Después de casi medio siglo en el rubro, Rottemberg aseguró que ya no mira la foto sino la película completa. “Esto ya me pasó. Ya lo viví. Cuando comencé en esta profesión, hace casi 50 años, el país lo gobernaba la viuda de Juan Domingo Perón. Pasé por la dictadura y por la democracia. Por la hiperinflación, por los australes, por el corralito, por los patacones, por los pesos y por el dólar, cuando el dólar blue se llamaba dólar negro. Pasé por la epidemia de la Gripe A en 2009 y por la pandemia del coronavirus en el 2020. Pasé temporadas donde no podíamos encender las marquesinas por falta de energía. Por eso me adelanté con el precio de las entradas”, expresó.

“Y te voy a decir algo más… Si hoy, que es 12 de enero, yo salía a decir que la entrada al teatro cuesta entre $8.000 y $12.000 o que la bajábamos a esas cifras, ya estarían diciendo: ‘Qué mal le va el teatro’. Haberlo hecho en octubre, cuando ni siquiera sabíamos quién iba a gobernar el país, le dio un valor agregado a la propuesta”.

Según el ranking de AADET Fátima Flórez encabeza la lista en el ranking de espectáculos del verano en Mar del Plata

A juzgar por los números de AADET, el público recibió con los brazos abiertos esta especie de “regalo” en tiempos duros. “Con la inflación reinante que hay, las entradas van a costar cada día menos. Por primera vez, una platea teatral pasó a costar el valor de ocho cafés cuando, históricamente, la entrada era equivalente a quince cafés. El verano pasado, con el precio de la entrada más cara se podían comprar tres kilos de helado. Hoy, en cambio, se compra un kilo y medio”, dijo Rottemberg.

En ese contexto, destacó tanto el trabajo de los colegas, como de los elencos, productores y dueños de salas. “Esto se logró porque esta es una actividad muy cooperativista. Cuando perforás el precio de la entrada para abajo, también estás perforando los porcentajes y honorarios del resto. Por lo tanto, lo más valioso de esto que propuse fue haber reunido a nuestra comunidad. Digo ‘nuestra’ porque empezó siendo una cosa de nuestra empresa y después se expandió. Yo solo no hubiera podido. Esa es la ventaja de trabajar con materia prima humana. Ya habrá tiempo para recuperar el terreno, porque tampoco puede estar subvencionada la entrada a un precio más bajo de lo necesario”, señaló. Y cerró: “Estoy agradecido de haber encontrado una forma para que esta actividad de verano sea noticia porque funciona”.

En Mar del Plata, la venta de entradas subió un 54% en comparación con el año pasado (Christian Heit)

Los espectáculos favoritos

De acuerdo con el ranking de AADET, elaborado a partir de la cantidad de espectadores que asistieron al teatro en Mar del Plata durante la primera semana de enero, Fátima Flórez es la más elegida por el público.

En segundo lugar se encuentra el espectáculo de Martín Bossi, Bossi Live Comedy (Teatro Mar del Plata). Lo siguen El Brote (Auditorium), protagonizado por Roberto Peloni; La Jenny, ¿dónde está Juan Carlos? (Teatro Neptuno); y la comedia El Beso (Teatro Lido) con un elenco que integran Luciano Castro, Mercedes Funes, Jorgelina Aruzzi y Luciano Cáceres.

Fotos: Christian Heit.