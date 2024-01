El duro cruce entre Isabel y la mama de Zoe

Luego de una semana delicada, en la que Isabel fue la nueva eliminada de la casa más famosa del país, el tablero de Gran Hermano comienza a reestructurarse de nuevo. Alianzas, planes y enfrentamientos de todo tipo. En ese sentido, como acostumbra el ciclo, la participante pasó por la mesa de especialistas y habló de sus estrategias. Sin embargo, en ese momento también se encontró con la mamá de Zoe, lo que generó un fuerte cruce que tuvo todo tipo de condimentos.

A lo largo del juego, Zoe e Isabel tuvieron diferentes cruces. Uno de ellos comenzó luego de que la participante más grande de la casa le pidiera ropa prestada a la joven de Recoleta, en reiteradas oportunidades. Así, las diferencias comenzaron a crecer, tanto que la rubia nominó a la oriunda de La Plata y luego esta terminó siendo eliminada por el voto del público.

Con este antecedente, la madre de Zoe no se guardó nada y le dijo las cosas de frente a Isabel. Todo comenzó cuando Santiago del Moro le preguntó a la mujer: “¿Vos querías que ella se vaya? ¿Hiciste campaña porque ella se vaya? (en alusión a la última eliminada)”. De forma seria, la madre de la participante respondió: “Porque la trató muy mal en muchas, muchas, muchas veces. En varios aspectos, metiéndose con la vida personal, física, amenazándola, diciéndole a una chica de 20 años: ‘te deseo que Dios te castigue y te preñe con siete hijos para que salgas a trabajar’. La comparó con Silvina Luna, lo cual eso para mí fue como el antes y el después. Le dijo ‘si seguís comiendo vas a quedar como Flor’. O sea, metiéndose con el cuerpo de otra compañera”.

El duro cruce entre Isabel y la mamá de Zoe en Gran Hermano: “La comparó con Silvina Luna”

Ante las fuertes palabras de la mujer, Isabel buscó defenderse: “Si se entendió de esa manera yo le pido disculpas. Hoy me dediqué a mirar los videos, porque yo hago muchos chistes ácidos, de hecho, por eso Rosina siempre me decía ‘Isa, ¿es en serio?, no te entiendo’, porque no me entendían los chistes. Entonces me tomé el trabajo de mirar cómo sacan de contexto. Cuando yo le digo ‘Dios te va a castigar y vas a tener siete hijos ‘en este tono riéndome, porque tener siete hijos es una bendición, no es un castigo. Porque mi tío, mi familia, han tenido siete hijos y son mis primos y no han sido un castigo”.

Sin embargo, el intento de explicación fue interrumpido por una de las panelistas, quien negó que la intención de Isabel haya sido la de hacer una broma: “Se lo dijiste Como ‘te va a pasar algo terrible’”. Ante la acusación, la participante eliminada arremetió: “Los invito a que miren el video que subieron y cómo lo digo yo. Se lo dije como un buen chiste. Era un chiste. Fue un chiste en el momento”.

Intentando calmar las aguas, el conductor habló por la compañera fallecida: “Silvina básicamente, y a su familia, seres queridos. La verdad que es una tragedia y todos la amamos. Y este programa, en cierta manera, es un homenaje a ella. Silvina era una referente, una protagonista de este programa muy importante”.

Isabel es la reciente eliminada de Gran Hermano

Por último, y al sentirse atacada por todo el staff presente, Isabel intentó aclarar aún más sus palabras: “¿Puedo defenderme? Yo hago ese tipo de comentarios y no atacando a Silvina Luna, porque yo deseaba que Silvina Luna se salvara y para mí fue un gran referente, una gran mujer, hermosa, bella. Lo que dije fue como no había comida y había que llenarse con mate o con lo que viniera, de hecho cocinaba y hacía panes caseros para que pudieran comer porque no había comida, dije ‘llenémonos con mate para no engordar como ella en su primer Gran Hermano’, segundo, no me acuerdo en cuál estuvo, pero no lo dije desde la maldad ni nada, si no qué vamos a comer”.