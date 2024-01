Bailando 2023: en medio de la dura pelea de Charlotte Caniggia y Coti Romero, dos parejas fueron eliminadas del certamen

En medio de la dura pelea entre Charlotte Caniggia y Coti Romero, se fueron dos parejas eliminadas del certamen (Video: Bailando 2023, América)

“Acá te asesinaron todos”, comenzó diciéndole Marcelo Tinelli a Charlotte Caniggia apenas la hija de Claudio Paul y Mariana Nannis llegó a la pista. “Yo no estoy enojada, hice un comunicado que en realidad lo escribió Roberto”, explicó la influencer, pero a los pocos segundos divisó a Coti Romero ubicada en el sector del streaming. “Ahí está Coti. Ay, la falsa”, gritó al aire. La respuesta de la exGran Hermano no se hizo esperar: “Falsa pero me quedo a trabajar. Igual mi problema no era con vos, era con la producción”.

Acto seguido se entabló un ida y vuelta muy duro entre ambas. “Me invitaron al streaming pero no quiero gastar centavos con todos esos falsos ahí arriba. Creo que Coti como no tiene previa inventa algo con ese chico que se separó, Cris, y está muy mal porque hay una pareja de por medio. Sos una falsa e irrespetuosa”, le dijo.

Coti se defendió de las acusaciones de su compañera y todos los integrantes del streaming comenzaron a responderle a Charlotte y se pusieron en contra de ella. “Los dejé de seguir a todos. Para mí sos mala gente, no sos buena persona y ojalá que te vaya muy mal”, volvió a arremeter la hermana de Alex. “Lo que decís te va a volver a vos, Charlotte”, retrucó la expareja del Cone. “No la banco a Coti, no la puedo ni ver”, admitió la influencer. Y agregó: “Vi que estaba llorando cuando me fui de vacaciones, aprendé a actuar, una boluda esta, posta”. “Y después la irrespetuosa soy yo”, disparó Coti.

Luego, para calmar las aguas, Marcelo cambió de tema y le preguntó a la influencer cómo la había pasado en sus vacaciones en México junto a su novio. Entonces la joven le regaló una botella pequeña de tequila. Así fue como les convidó a todos, incluso a los jurados. Pero después volvió a hablar de los participantes del ciclo. “No sigo a nadie. ¿A Juli Castro? ¿Quién carajo es? ¿Y Brian Sarmiento? Otro boludo que se hace el amigo pero me votó. A todos los que me votaron les tengo una sorpresita. Al Tirri no porque es mi amigo. Lourdes, está todo bien con ella. Yeyo de Gregorio, un boludo. A los que me votaron les tengo una sorpresita”, afirmó.

De inmediato, bajó del techo colgada por una soga una caja con carteles que decían Wanted en forma de piñata. Con un bate en su mano, Charlotte le pidió a Marcelo que le pegue para romperla mientras le vendaba los ojos con un pañuelo. Después de darle varias vueltas, acercó al conductor a la caja que colgaba del techo del estudio. Finalmente, después de varios intentos fallidos, Tinelli se quitó la venda y rompió la piñata con el bate. De inmediato cayeron golosinas al piso que todas las bailarinas se agacharon a recoger. Y adentro había dos fotos: de Yeyo de Gregorio y de Coti Romero. “Van a llorar a sus casas”, afirmó la hermana de Axel Caniggia.

Más adelante, Marcelo anunció el baile de la pareja de Charlotte para danzar al ritmo del cuarteto. A la hora de la votación del jurado, el primero en comenzar a dar su devolución fue Ángel de Brito. “Sos inteligente porque hacés una previa fuerte y además como ensayaste poco, hacés una previa bien fuerte. Tenés muchas cosas encantadoras y aprovechá el carisma porque eso es muy envidiado”, le dijo. Luego, el conductor de LAM aclaró que no le gustó el baile y recordó que su voto era secreto.

Segundos después, fue el turno de Pampita Ardohain. “Yo quiero mucho a este equipo, aunque Charlotte piense que no la quiero. Pero solo miro el baile y no la previa. Y en este caso no me gustó nada, flojito el baile, la carita de perdida, nos hacías sufrir a todos. Con todo el cariño que le tengo a Charlotte este es mi puntaje: menos 2″.

Cuando le tocó hablar a Moria Casán, la One le dijo que los quiere mucho a su hermano y a ella. “Sos extremadamente femenina, sos muy carismática, a mí la previa me fascinó. Me chupé todo el tequila”, dijo entre risas. “Me divertí mucho, me pareció una participante extraordinaria”, y le puso un 9.

Después, Aníbal Pachano en reemplazo de Marcelo Polino expresó: “Me encantó la coreo, fue rara pero yo igual apuesto a esta pareja. Son buena onda y aportan al show. Mi nota es un 6″. Antes de retirarse, Charlotte se abrazó con su novio, quien estaba parado al lado de la pista.

En el momento de las nominaciones entre los participantes, Coti votó a Charlotte y se volvió a producir otro duro enfrentamiento entre ambas. “Sos una boluda”, reiteró la hermana de Axel. “Boba y boluda de mierda”, le gritó entre las miradas incómodas de sus compañeros. Luego, Charlotte tomó el micrófono. “Voy a votar a la falsa pelotuda de Coti. Es una boluda total, no la aguanto. Mi voto es para la boba esta, falsa”, disparó la participante visiblemente enojada. Luego, mientras Tinelli cantaba los puntajes secretos para cada pareja, la cámara enfocaba a Charlotte que movía los labios y seguía insultando a la exGran Hermano.

Cuando Marcelo anunció el puntaje de Charlotte, Jesús, su bailarín contó que la influencer se había retirado de la pista. “Se fue muy triste con Roberto”, explicó el bailarín. Mientras tanto, Tinelli anunció que la joven estaba sentenciada. En ese momento, Coti se quebró y expresó que esperaba que Charlotte pudiera volver. Finalmente, Coti también quedó nominada y hubo nueve parejas en riesgo de irse del certamen. Así que el jurado salvó a los equipos de Coti Romero, de Tuli Acosta, de El Tirri, de Martín Salwe, de El Conejo y de Maxi de la Cruz. De esa manera, las parejas que fueron al teléfono fueron las de Charlotte Caniggia (porque ningún miembro del jurado la salvó después de que se retiró de la pista), la de Coki Ramírez y la de Juli Castro.

Después de la pausa comercial, Marcelo retomó el ciclo contando que había llegado un mensaje de Charlotte. “Muchísimas gracias por todo, me puse muy mal, pido disculpas a Marcelo y al Chato, me pasé. Este año la pasé increíble, me encantaría seguir, pero pido disculpas”, leyó al aire. Finalmente, una vez que el escribano le acercó el sobre con los nombres de las dos parejas eliminadas, Tinelli anunció: “Quien tendría que haber ganado tendría que haber sido Charlotte, pero queda eliminada con el 43 por ciento de los votos. Luego, por decisión de la gente, continúan en el certamen... ¡Coki Ramírez! y queda afuera Juli Castro”.