Globos de Oro 2024: en vivo los ganadores de cada gala

Tras un 2023 lleno de éxitos, sorpresas y films de todo tipo, los Globos de Oro 2024 premian a las mejores películas y series del último año. La gala, celebrada en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, reconoce lo mejor del cine, pero también lo más destacado en la industria televisiva, tomando en cuenta la opinión de los 93 miembros que conforman la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood.

Así, estrellas de cine y televisión se reunieron para presenciar una noche de glamour en la que varios títulos como Los asesinos de la Luna, Barbie, Oppenheimer, Succession, Ted Lasso o The Last of Us, batallaron para consagrarse triunfadores en sus respectivas nominaciones.

Ali Wong fue destacada a mejor actriz en miniserie o película para televisión (REUTERS/Mike Blake)

La noche empezó con la categoría a mejor actriz de reparto, la cual galardonó a DaVine Joy Randolph, por Los que se quedan. En la misma área, pero en versión masculina, la asociación decidió premiar a Robert Downey Jr, por Oppenheimer como mejor actor de reparto. Emocionado, el artista, que supo interpretar a Iron Man años atrás, subió al escenario con texto en mano para dar su discurso.

Luego fue el turno de destacar a la mejor actriz en miniserie o película para televisión. Con suspenso, el sobre se abrió y mostró el nombre de Ali Wong, por Bronca. Con su vestido blanco, la comediante estadounidense subió al escenario para agradecer su triunfo. Después fue el turno de los varones, en la misma categoría, y por la misma obra, ganó Steven Yeun.

Margot Robbie en la premiación de los Golden Globes 2024 (via Getty Images)

Minutos después la premiación continuó con la categoría de mejor actriz de reparto de televisión. Entre diversas figuras de gran calibre, Elizabeth Debicki fue distinguida por su actuación en The Crown. La francesa de 33 años subió al escenario con su llamativo vestido plateado y agradeció a los expertos. En la siguiente área, el premio a mejor actor de reparto de televisión fue entregado a Matthew Macfadyen, por Succession.

Más tarde fue el turno del galardón a mejor guion de cine. Entre una lista de exitosos profesionales, los ganadores fueron Justine Triet y Arthur Harari por Anatomía de una caída. A continuación fue el momento de mejor actor de televisión (musical o comedia), cuyo premio fue para Jeremy Allen White, por The Bear.

Dua Lipa dijo presente en la gala de los Golden Globes (REUTERS/Mike Blake)

