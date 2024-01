La Tora Villar blanqueó su romance con un reconocido cantante: de quién se trata

Este viernes Lucila Villar, más conocida como La Tora, sorprendió a todos sus seguidores al blanquear su nuevo romance. Después de separarse de Nacho Castañares, a quien conoció en la pasada edición de Gran Hermano, la actual streamer vive un 2024 lleno de amor y así lo mostró en su perfil de Instagram.

Su nuevo novio es nada más y nada menos que el cantante de RKT conocido como BM, creador del hit “M.A (Mejores Amigos)” (ese que dice “te estás portando mal / serás castigada”) y cuyo nombre real es Brian Joel Martignone.

El romance salió a la luz luego de que el cantante publicara un video en sus historias de Instagram en el que se la ve a La Tora cocinando y él la abraza por detrás. “Que te despierten así”, escribió el artista sobre las imágenes. Para darle otro toque romántico, al final del corto video se ve como se dan un beso y se sonríen, muy enamorados. Sin dar mayores detalles, ella lo replicó en su perfil y le agregó un emoji de corazón.

BM, creador del éxito viral "MA" y actual novio de La Tora Villar (Foto: Franco Fafasuli)

BM nació el 27 de agosto de 1999 en Chivilcoy, provincia de Buenos Aire. Después de haber tenido distintos trabajos como delivery, albañil, peluquero, heladero y repartidor de agua, se empezó a dedicar a la música durante la pandemia. Así publicó su primer single, “Ojo por Ojo”, el 1° de noviembre de 2020. Y tuvieron que pasar otros temas y casi dos años para que lograra dar con la canción que lo terminaría poniendo en boca y oídos de muchos.

El éxito de “MA” fue tal que meses más tarde lanzó un remix en el que incluyó a Callejero Fino, La Joaqui y la española Lola Índigo, logrando un éxito mayor en cuanto a reproducciones en las plataformas de streaming.

Además de otras colaboraciones (con Khea, Tini, Big One, Alan Gómez, entre otros), BM también es parte de otro éxito total como “La morocha”, el cuartetazo viral de Luck Ra.

Nacho Castañares y La Tora formaron pareja luego de conocerse en Gran Hermano, pero cortaron la relación en cotubre de 2023

En octubre del año pasado, La Tora y Nacho Castañares blanquearon su separación. Fue luego de que lo anticipara el panelista Guido Záffora en Intrusos (América). “Me enteré una separación. Se separaron dos famosos, participantes de un reality show... Los separados son Nacho y La Tora”, había dicho en la mesa que conduce Florencia de la V. A continuación agregó algunos detalles al respecto: “Se separaron por el streaming. Hay mucho lío en el streaming. Se fue Julieta Poggio y el equipo de trabajo no se llevaba del todo bien y La Tora era muy intensa con Julieta Poggio”.

“Y te voy a decir algo, parece que va a terminar el streaming. Como se fue Juli Poggio, que es la estrella máxima, y Daniela está con los gemelos, parece que termina. En esta relación parece que Nacho dejó a La Tora porque no la aguantaba más, se ponía muy intensa y la separación está confirmada”, cerró Záffora con la noticia y haciendo referencia al stream Fuera de joda que los ex “hermanitos” llevan adelante por el canal de Twitch de Telefe. Así las cosas, el propio Nacho salió a ratificar la información vertida en Intrusos a través de un comunicado que publicó en sus Instagram Stories.

“A raíz de muchas preguntas, especulaciones y dichos les queremos decir que con Lu decidimos no estar más juntos, no pasó nada y realmente el amor de uno por el otro está intacto”, comenzó expresando en una carta de letras negras sobre un fondo blanco. “Desde nuestro lado, hoy no estamos más en relación pero sí nos seguimos acompañando, ayudando y trabajando juntos desde otro lado”, continuó Castañares en referencia al programa que aun los une. Por otra parte, también se refirió al futuro inmediato del stream. “Obvio que Fuera de Joda va a continuar, además de los proyectos que tenemos juntos en pie. Gracias por el respeto y amor que siempre nos dan y más en este momento”, dijo Nacho para cerrar su mensaje al que le agregó un corazón anaranjado. En tanto, La Tora publicó exactamente el mismo comunicado pero con una sutil y necesaria diferencia: en donde Castañares había escrito “Lu” (por Lucila), Villar escribió un “Na” para referirse a Nacho.