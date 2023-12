La esposa de Aníbal Lotocki habló en exclusiva con Teleshow: “Si pudiera pasar el fin de año con él en la cárcel lo haría”

La esposa, María José Favarón, de Aníbal Lotocki desmintió los rumores de traición

Escándalo, separación y engaño, en los últimos días diversos rumores señalaban que la esposa de Aníbal Lotocki, María José Favarón, había abandonado al médico en medio de su condena en la cárcel de Ezeiza. Sin embargo, en comunicación con Teleshow, ella desmintió las versiones y hasta dio detalles de sus encuentros en el penal.

“¡Noticia totalmente falsa la que andan divulgando!”, comenzó diciendo la mujer del médico acerca de los rumores que señalaban que estaban distanciados y hasta que ella habría pasado las fiestas con otro hombre. En ese sentido, al ser consultada por su última visita, ella señaló cuándo se habían visto por última vez: “Hoy lo vi, acabo de llegar de la visita. Lo veo bastante seguido, tanto así como me permiten ir”.

En una muestra del vínculo que mantienen, Favarón también dio detalles de sus encuentros, reveló que no va sola y contó su intención de ver a su esposo para fin de año. “Y voy con los niños. Si pudiera pasar la fiesta ahí con él lo haría , pero no permite el servicio penitenciario”, expresó junto a un sticker de ella y su marido.

Lotocki fue condenado a 8 años de prisión por lesiones graves sufridas por cuatro de sus pacientes -entre ellas Silvina Luna- y procesado por un homicidio simple

Actualmente, el cirujano se encuentra condenado a 8 años de prisión por lesiones graves sufridas por cuatro de sus pacientes -entre ellas Silvina Luna- y procesado por un homicidio simple. Hasta ahora se encuentra preso hace más de 60 días en la cárcel más célebre de la Argentina. Su recorrido carcelario comenzó en el Hospital Penitenciario. Luego pasó al área psiquiátrica, por una cuestión de practicidad y, desde principios de noviembre, está en un pabellón común.

A mediados de noviembre, María José Favarón había detallado cómo era el día a día del médico en la cárcel. “Lo veo y espero los días para verlo, y preparo cosas para llevarle. Decir que está bien es una mentira, pero se mantiene mentalmente fuerte. Hace actividades con otras personas, lee mucho, los libros son súper importantes para él, le llevamos un montón, creo que ya podría poner una biblioteca ahí adentro porque tiene muchos libros. De esa manera se mantiene entretenido. Está escribiendo mucho”, enumeró María José en diálogo con Carmen Barbieri en el programa Mañanísima.

Las palabras de Favarón se daban en un contexto adverso en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había desestimado, a principios de noviembre, un recurso que presentó la defensa de Aníbal Lotocki para permitirle que vuelva a ejercer la profesión de médico. El trámite fue realizado antes de que fuera detenido y la Justicia finalmente lo desestimó.

María José Favarón dio detalles de los últimos encuentros con Lotocki

Además, luego de que la conductora le consultó si seguían confiando en la palabra de su esposo, Favarón sostuvo: “Transité con él los seis meses de debate oral, donde quedó claramente demostrado que el producto utilizado estaba debidamente aprobado por ANMAT, esto ya lo dijo la abogada, ya se dijo en el juicio, y no hay que restarle importancia a eso. Por ese motivo, el juez desvincula a Aníbal de la relación nexo causal del producto y las enfermedades. Esto sucedió en un debate oral que fueron seis meses de largo debate y una investigación que se viene haciendo desde el año 2014 hacia adelante, con las resoluciones de ANMAT y las pruebas”.

Para concluir, en esa oportunidad la esposa del médico también se refirió a la opinión pública sobre el caso y la imagen que construyó la sociedad sobre Lotocki: “La gente juzga mucho, un montón de cosas, pero es una percepción de la gente y yo no me puedo aferrar a todo lo que la gente juzga. Yo nunca cambié el discurso, es el mismo que sostenemos desde que todo esto arrancó, es el mismo relato que está apoyado en hechos, en datos, no en opiniones ni juzgamientos. Me parece éticamente correcto mantener ese discurso y siempre nos apoyamos en lo mismo, tanto Aníbal las pocas veces que habló como la abogada, todos nos apoyamos en lo mismo”.