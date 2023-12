Julieta Poggio mostró cómo quedó su rostro tras el impactante accidente que tuvo durante un paseo en barco

La palabra de Julieta Poggio tras el accidente a través de un video

Julieta Poggio experimentó en las últimas horas un grave incidente que la llevó a requerir atención médica de emergencia en el contexto de una fiesta a bordo de un barco. Tras especulaciones sobre lo ocurrido y las consecuencias, la reconocida bailarina y actriz decidió compartir los detalles de lo acontecido.

Te puede interesar: El baile navideño de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio que se volvió viral

Según relató a la periodista Laura Ubfal, la situación se desencadenó cuando una joven, que estaba a punto de caerse, la agarró accidentalmente y la empujó, provocando que Poggio cayera al agua. A consecuencia de este incidente, fue necesario que recibiera asistencia médica, resultando en la aplicación de dos puntos de sutura.

Posteriormente, surgieron rumores y especulaciones en torno al evento, incluyendo la difusión de una versión que sugería que Poggio había tenido una pelea durante la fiesta, lo que habría resultado en una desfiguración de su rostro. Ante estas conjeturas, la exfinalista de Gran Hermano optó por aclarar la situación y desmentir dichos rumores.

La foto de Julieta Poggio

Para ello utilizó su cuenta de Instagram donde a través de una publicación en sus Stories mostró las lesiones que había sufrido. En el video se pueden observar las marcas y golpes que presentaba en distintas partes de su rostro, incluyendo la boca, la nariz y el ojo. Con esta acción, buscó despejar dudas y dar una versión clara y directa de los hecho frente a cualquier malentendido o información errónea que circulaba en relación con el incidente.

“Holis, ¿cómo andan? Aparezco para agradecer todos los mensajitos que me mandaron y para que se queden tranquis, porque muchas personas están diciendo cosas que no son. A la gente le encanta hablar al pedo”, comenzó su relato la protagonista de Coqueluche al referirse a lo ocurrido en las últimas horas.

Tras el saludo dejó en claro que “hoy no va a haber joda ni tampoco maquillaje, pero bueno, outfit y producción siempre”, para luego detallar lo ocurrido y sus consecuencias. “Fue una caída, un golpe bastante fuerte que me di acá en la boca y en el ojito me dieron unos puntos. Ya cuando esté mejor se lo voy a mostrar”, explicó al mostrar un hematoma en la nariz, un tajo en la parte interior del labio superior y, pese a llevar anteojos, se puede apreciar algo de lo ocurrido en su ojo derecho.

“Quiero que vean que estoy bien, que fue un accidente con suerte. Podría haber sido algo mucho peor, pero son cosas que pasan. Una lástima que haya pasado en estas fechas. Es solo aparecer para que se queden tranquis y, de verdad, para agradecer todos los mensajitos que me están mandando. Que tengan una hermosa noche, los amo”, cerró la joven, quien a través de estas imágenes quiso llevar tranquilidad a sus seguidores.

El baile navideño de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio que se volvió viral

Tanto Poggio como Marcos Ginocchio, dos de los finalistas de la pasada edición de Gran Hermano, son sin dudas de los favoritos históricos entre los fanáticos del reality show. Incluso, dada la buena química que lograron adentro de la casa pero también afuera, fueron intensamente shippeados -vinculados sentimentalmente, en castellano- en las redes sociales. Así las cosas, en las últimas horas se volvieron virales por un sugestivo baile navideño que compartieron.

El video es una publicidad de una reconocida gaseosa y comienza con la actriz bailando una clásica canción de la Navidad, para luego darle paso al salteño, quien entra en escena, le quita el gorro navideño a Poggio y terminan el clip con risas cómplices. Como testigo, un imponente árbol festivo a tono.

De esta manera, y ante el poder viral de este baile navideño, en las redes sociales regresó el hashtag “Marculi”, con el cual se engloba no solo la enorme popularidad de ambos, sino también la latente posibilidad de romance entre los dos, algo que nunca terminó de confirmarse en lo formal.