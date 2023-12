Inconquistable corazón, la novela donde Pablo Echarri, Natalia Oreiro, Pablo Rago y Paola Krum se consagraron y también se enamoraron

Paola Krum y Pablo Rago en la novela Inconquistable corazón

Una joven actriz le dice no a la propuesta de un primer protagónico y pone de excusa una prescripción médica. Un actor consagrado quiere dejar atrás su imagen adolescente. Una extra a fuerza de osadía se convierte en figura. Un pelilargo entra como segundo pero pasa a primero. Dos protagonistas se enamoran en pantalla y en sus vidas y dos actores desconocidos viven un romance inolvidable. Si al lector o lectora le parece un poco mucho, le contamos que todo esto y más se vivió en Inconquistable Corazón, la novela de Canal 9 estrenada en 1994, protagonizada por Pablo Rago y Paola Krum y donde comenzaron a brillar Natalia Oreiro y Pablo Echarri.

“La idea de la novela surgió de Alberto Migré”, le cuenta a Teleshow, Víctor Agú quien junto a Liliana Benard escribió la historia. El autor revela que fue una continuidad de Inconquistable Viviana Ortiguera donde un profesor encarnado por Atilio Marinelli se enamoraba de la alumna indisciplinada y rebelde que era Beatriz Taibo y finalmente se casan. “Lo que hice fue retomar esa idea de matrimonio de Migré. Ese profesor sale a la calle y en un accidente -en donde participa Gonzalo Guiñazú, el personaje de Pablo Rago-, muere. Convertida ahora en una profesora viuda con dos hijos, esa alumna debe salir a trabajar. Llega a una escuela y uno de sus alumnos es tan indisciplinado, rebelde y contestatario como lo fue ella”.

La elegida como protagonista femenina fue Paola Krum. Hasta ese momento, se sabía que había estudiado teatro con Lito Cruz y deslumbrado en el musical Drácula con Pepe Cibrián. Lejos quedaban los tiempos en que, para lograr su independencia económica, trabajó en la sección lencería de un supermercado. En televisión, había realizado pequeños roles en Solo para parejas y Alta Comedia.

Cuando Alejandro Romay la convocó a su oficina y le propuso el rol principal, ella lejos de decir que sí le respondió no. Con la sencillez que distingue a los distintos, la actriz le explica a Teleshow las razones de su negativa. “Como venía del teatro, no tenía previsto protagonizar novelas, no me había imaginado nunca en ese rol. En esa época existía un prejuicio muy grande, si trabajabas en teatro no podías hacerlo en televisión y mucho menos en tiras”.

Pablo Echarri y Natalia Oreiro visitan a Mirtha Legrand cuando eran pareja. La uruguaya era extra en Inconquistable corazón, cuando la vio Alejandro Romay y sugirió con su reconocido énfasis que le dieran un papel más destacado. Al año siguiente protagonizó Dulce Ana y su carrera no tuvo techo

Krum rememora que se reunió con Romay y Mario Bovcon el director de programación de Canal 9 “solita y para decirles que no lo iba a hacer. Mi excusa creo que fue una prescripción médica, un dolor de panza, no sé qué”. Ante su inesperado no, Romay se indignó y logró convencerla. Hoy Paola le da la razón a ese enojo porque “aparece esta chiquita que estaba haciendo sus primeros pasos en televisión, diciendo que no a un protagónico” y, pícara, admite que “me fui de esa reunión sabiendo que lo iba a hacer, no por decisión propia, sino por decisión de Romay”.

El alumno y la profe, el actor consagrado y la principiante

Una crónica de esa época asegura que una de las razones de su negativa era porque no quería coprotagonizar con Rago, ya que lo consideraba frívolo y agrio, pero la actriz lo niega de forma categórica. “Pablo era una estrella en ese momento y a mí no me conocía nadie. En todo caso el problema era para él que iba a trabajar con una desconocida. Así que eso que se dijo, nada que ver. Mis prejuicio, reitero era con la tele, con protagonizar una novela que se llamaba Inconquistable Corazón, pero no por Pablo. ¡Cómo voy a decir una cosa así!”, enfatiza, categórica, aun a la distancia.

Si Krum empezaba a ser conocida, Rago ya era archiconocido. Trabajaba en la tele desde los cuatro años y venía de lograr 50 puntos de rating con Carlín Calvo en Amigos son los amigos. Pero era la primera vez que le proponían protagonizar una novela y salir de roles más adolescentes, por eso aceptó sin dudar. Agú aclara que “aunque en ese momento se podía contar la historia de una alumna o alumno menor de edad enamorado de un docente, como fue Pablo en nuestra piel protagonizada por Arturo Puig, nosotros planteamos el personaje de Rago como el de un alumno repetidor que ya había cumplido 18 años”. Cabe mencionar que el actor de Clave de Sol en aquel momento tenia 21.

Victor Agú, guionista de Inconquistable Corazón

Cuando Romay llamó a Agú para escribir la novela, le planteó una historia que duraría solo tres meses, pero la buena respuesta de la audiencia hizo que se estirara a ocho. Los 60 capítulos iniciales pensados para cubrir el verano se extendieron a 170. “En ese momento, los fines de semana escribía el unitario, Tres Minas Fieles con Moria Casán, Nora Cárpena y María Valenzuela y durante la semana, la novela”, rememora de esa época de pluriempleo.

Al comenzar a grabar, Paola Krum se encontró con un gran desafío. En la vida real no tenía la diferencia de edad con sus alumnos de ficción, de hecho solo es dos años mayor que Rago. “Le llevaba a mis alumnos cuatro años y como actriz debía ganarme esa autoridad”. La actriz recuerda que la primera escena que le tocó grabar era una donde los alumnos se rebelaban contra ella. “Tuve que hacerlo e inventar esa autoridad de alguna manera. Después, todo fluyó. Eran todos muy buenos compañeros y era muy divertido trabajar”.

Así como no se le olvidó esa primera escena, Krum rememora que vivió sus primeras tentadas de risa. “Como venía haciendo teatro y casi nada de tele, no tenía la experiencia como para poder relajarme. Recuerdo tentarme de risa y no poder parar. Esa cosa entre placentera y sufriente de no poder parar y que te hagan cortar la escena y que todos esperen hasta que se te pase. Pero realmente nos divertíamos mucho”.

Osadía y facha más determinación y carisma

Si Inconquistable Corazón le permitió a Rago salir de roles adolescentes y a Krum afianzarse en la televisión, la novela fue el gran debut de Pablo Echarri y Natalia Oreiro. Lo que pocos recuerdan es que ambos se impusieron gracias a una dosis exacta de carisma, talento, oportunidad y audacia.

Paola Krum como la profesora de Inconquistable corazón

Pablo Echarri era un morocho que había rebotado en el casting de Amigos son los Amigos pero logrado un papel en Solo para parejas. Mientras buscaba su oportunidad, Agú y Benard decidieron incorporar un galán más a la novela. “El vínculo de la profesora y el alumno tenía sus idas y vueltas, además había una villana que hacía Karina Buzeki, que decía estar embarazada de Rago. Necesitábamos un tercero en discordia y convocamos a Pablo como otro profesor”. Lo que sucedió con el personaje fue impensado. “Apareció con su melena, con toda su facha y se enamoraron las alumnas y profesoras de la ficción pero también las de la vida real. Fue de un gran impacto en la audiencia. A la gente le encantó el personaje pero también la magia que emanaba Echarri”, analiza el autor.

Mientras tanto, una adolescente uruguaya invertía todo lo que había ganado como una de las Paquitas que acompañaba a Xuxa para cruzar a Buenos Aires y presentarse a castings. La rebotaban en todos. “Al principio me decían que era la uruguaya bruta que nunca iba a poder hablar, y que los extranjeros sólo venían a este país para trabajar de mozos”, contaría Natalia Oreiro respecto de aquella época.

Decidida a no rendirse, supo de una prueba para Inconquistable corazón. Quedó seleccionada no como protagonista, ni como personaje menor, sino como extra. Ella demostró que podía escribir derecho sobre renglones torcidos. Agú cuenta que “Un día estaba en el piso y fui a hablar creo que con Echarri por algo del personaje. En ese momento, Natalia, que era extra, se cruza y me dice ‘¿Me darías un bolo, un personaje, un bocadillo?’. Le respondo que primero le debía preguntar productor si la podía pasar por Actores, ya que era distinta la categoría de extra a actriz”.

Pablo Echarri y Natalia Oreiro se enamoraron en Inconquistable corazón. Aquí, durante su visita al programa de Mirtha Legrand

El autor cumplió su palabra y Natalia hizo su bocadillo. Cuando se emitió ese capítulo, Agú recibió un llamado del mismísimo Romay que le quería saber quién era esa chica. “Le respondí que no sabía su nombre mientras pensaba ‘este me va a matar’”. Temeroso, le preguntó si no le había gustado pero el Zar le ordenó/vaticinó: “Ponela más. Esa chica va a ser protagonista” y empezó a pedirme que le diera más texto porque ‘necesito verla más y probarla’. Romay, como Migré, tenía uno ojo increíble para detectar talentos”.

Corazones no tan inconquistables

Una particularidad de la historia es que sus protagonistas no se besaban hasta último momento. “Queríamos que las miradas, el acercamiento de la pareja protagónica, provocaran más pasión que un beso”, cuenta el autor. Para sostener esa tensión se valían de cortes, planos y música romántica. El beso final se resolvió de repente. “Romay decidió apurar el final de Inconquistable porque quería empezar con Dulce Ana. Así que tuve que dar de baja dos capítulos y escribir uno final. Con un poco más de tiempo lo hubiera resuelto distinto”, asegura con humor.

Si el beso entre los protagonistas se demoró, lo que no se demoró fue el amor real. Rago y Krum se enamoraron, lo mismo que Echarri y Oreiro. La primera pareja ocupó muchos titulares, porque el actor recién se había separado de su mujer, Sandra Pettovello, actual ministra de Capital Humano. Tardaron seis meses en dar su primera nota juntos y lo hicieron en la revista Gente. “No quisimos decir nada hasta sentirnos seguros de lo que sentíamos”, afirmaron en una nota desde Valle Nevado, en Chile. Ambos enfatizaron que ese romance no fue la causa de ruptura con sus parejas anteriores. “Me separé mucho antes. Supe que no era mi proyecto y se acabó”, sostenía Krum. “Me separé en noviembre y empezamos a salir en enero”, revelaba Rago. Ambos contaban que justamente el estar en crisis con sus parejas era lo que los había acercado porque “los dos estábamos mal por nuestras separaciones y empezamos a compartir cafés en la grabación”. Dos años después de iniciado el romance, en octubre del 97, decidieron terminar su relación pero siempre conservaron el cariño y el respeto entre ellos.

Pablo Rago en Inconquistable corazón

La otra gran historia de amor la protagonizaron Echarri y Oreiro. Ella tenía 18 y él 25. “Cuando Natalia y yo nos conocimos, yo viajaba en el colectivo 10 y ella, recién llegada de Uruguay, vivía en una pensión. Decidimos estar juntos; lo posterior, la enorme exposición, tuvo que ver mucho con nuestro trabajo” diría el actor en la revista Nueva en la edición de abril, 2001, un año después de romper su noviazgo. Ambos siguen manteniendo una buena relación, sin embargo, el actor reconoce que no volvería a trabajar con ella. “De trabajar juntos, la prensa en general utilizaría esa unión para pegarnos en lo personal. Ya me imagino los rumores de romance, o recordando los viejos tiempo, o donde hubo fuego cenizas quedan… y la verdad es que yo no quiero que por la posibilidad de trabajar con ella, con quien podríamos hacer un buen dúo y tener hasta inclusive éxito, uno arriesgaría cosas más importante por el solo hecho de ganar unos mangos o hacer un buen programa. Como yo los conozco (a ustedes los periodistas) y los veo venir con los ojos cerrados, no les doy la posibilidad”, explicó Echarri en Intrusos.

El placer de hacer algo distinto y bien

La novela atrapaba no solo por la atípica historia de amor sino porque además trataba problemáticas actuales. “Fue la primera vez que se habló de HIV, a través de un personaje de Gustavo Ferrari, hasta hubo una clase de Eduardo Lorenzo Borocoto sobre los cuidados para no contraer el virus. También se hablaba de chicas y chicos en situación de calle y uno de los personajes era gay tenía su pareja, en el medio de una familia muy estructurada”, se enorgullece Agú. Por eso y a casi 30 años de su estreno asegura que “fue una novela que me dio mucho placer escribir porque pude contar otras cosas y no sólo atravesar los cruces románticos. De hecho los alumnos habían armado una radio a través de ella se difundía un contenido social y también poético”.

El programa fue un éxito que todavía se recuerda. “Yo estaba metida grabando todo el día, no me daba cuenta de cuánto funcionaba, cuánto no, no existía el rating y con el tiempo hay gente que me ve y que lo primero que me nombra es Inconquistable Corazón”, reflexiona Paola Krum, y sigue: “Por más que hice muchos otros programas, mucha gente me lo recuerda y me cuenta del ritual de tomar la merienda y ver la novela. Hoy son hombres y mujeres mayores, pero en algún lugar habrá calado el cuento”.

Krum destaca que fue un trabajo que disfrutó muchísimo. “En un principio me incomodaba un poco, sentía una responsabilidad enorme. Yo terminé protagonizando una comedia musical cuando nunca había cantado en mi vida y acá estaba protagonizando una novela sin que sintiera que tuviera la experiencia necesaria. Pero son esos momentos en los que finalmente hay que atreverse y el trabajo resulta muy enriquecedor en todo sentido. Aprendí muchísimo y fue una experiencia muy agradable de hacer, con gente buena, buenos compañeros, buenos libros, buena historia. Y mucho, mucho para aprender”.