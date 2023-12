Más pruebas del romance entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester: brindis de fin de año y mensajes en las redes

El brindis de fin de año de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester (Intrusos. América)

Semanas comenzó a circular el rumor de un romance entre Daniela Ballester y Daniel Osvaldo, lo que generó cierta sorpresa en el mundo del espectáculo. La periodista, participante de Gran Hermano 2001, y el músico, exfutbolista profesional, empezaron a soltar pequeños indicios en las redes. Se los vio dentro de una camioneta, compartieron contenido asombrosamente similar y disfrutaron de un concierto, pero siempre manteniendo cierta prudencia.

Así fue hasta el momento en el que Ballester y Osvaldo decidieron de alguna manera blanquear su vínculo. Sabemos que en estos tiempos 2.0, una reacción o un comentario pueden desatar amores o tempestades. Y en este escenario, la conductora de C5N realizó una jugada contundente. Subió a su feed de Instagram una imagen en la que se la ve con el sombrero característico del líder de Barrio Viejo tapándole los ojos y una sonrisa dibujada en su rostro.

Hasta allí, una foto con un indicio claro, pero nada más y nada menos que eso. Pero la periodista subió esa misma imagen a las redes, etiquetando a Daniel Osvaldo, con el emoji de una mujer bailando y con un fragmento de la canción “Ahora”, interpretada por el grupo donde canta el exfutbolista. “Morocha traicionera, me salvo de la muerte si me salvo de vos .Y no hay manera, que puedas entenderme...”, dice el fragmento de la canción de Barrio Viejo cuidadosamente seleccionado para musicalizar la instantánea.

El intercambio virtual entre Daniel Osvaldo y Daniela Ballester

Por su parte, Osvaldo acusó el recibo de su ¿novia? y replicó el posteo, agregándole otro dato contundente: un corazón celeste y el emoji sonriente con los dos corazones. Con esta información, resta aguardar si harán algún tipo de anuncio oficial o habrá que seguir decodificando los mensajes de las redes sociales, que cada vez resultan menos encriptados.

Previamente, en Intrusos mostraron otra imagen pública de la pareja, esta vez en una de las habituales reuniones de esta época del año El material fue aportado por la cuenta Gossipeame y analizado por el programa de América. “Dani Osvaldo parecería que ya soltó su obsesión por el Diego y ya está blanqueando su relación con Daniela Ballester”, apuntó Pochi, responsable del perfil de Instagram y panelista de DDM, mientras que Marcela Tauro reveló un encuentro casual con Ballester.

“Estuvieron hablando de mí”, le dijo la periodista de C5N a la de América, que le aconsejó bajar el vidrio del auto y responder la consulta periodística aunque no tenga nada para decir. “Es lo mismo que lo haga yo, me van a matar”, grafió la panelista, mientras que Ubfal sumó un dato de afinidad ideológica que podría unir a la pareja. “Tienen el mismo perfil, son los dos nac and pop”.

Recapitulando, la noticia fue confirmada por la periodista Pilar Smith después que los viera besándose en el interior del automóvil del exjugador de fútbol. “El romance del momento: Daniela Ballester en Palermo bajo el diluvio universal, a los besos con Daniel Osvaldo. Los vi yo, sin anteojos pero los vi”, dijo la periodista de Telefe. La secuencia corresponde al 5 de diciembre, cuando un rato después, la pareja asistió al mismo evento y hubo un pequeño detalle que terminó de develar la relación.

La foto de Daniel Osvaldo y Daniela Ballester en el recital de Enrique Bunbury (Instagram)

Tanto la periodista como el músico subieron a sus redes sociales videos del show de Enrique Bunbury. Las imágenes fueron tomadas de la misma ubicación y Osvaldo, al mencionar dicho espectáculo, agregó dos corazones que dieron por confirmada la noticia entre sus seguidores. Tras esas publicaciones, la panelista de LAM, Maite Peñoñori mostró una foto de la pareja junta. “Me llegó la primera foto post recital”, afirmó, antes de mostrarlos abrazados y bajo la lluvia.

Desde entonces, ninguno se manifestó públicamente. Consultado por Intrusos, el ex de Gianinna Maradona se mostró visiblemente disgustado. “Escuchame, el país se está prendiendo fuego y ¿yo soy noticia?”, respondió tajante. “¿A Daniela Ballester la conocés? Se está hablando que tienen una relación”, le preguntó mientras el cantante entraba al recinto para dar su show y sin emitir más palabras dio por terminada la charla.