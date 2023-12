Marcelo Tinelli se hizo un llamativo tatuaje en el cuello: “Me encanta”

Marcelo Tinelli se hizo un llamativo nuevo tatuaje en el cuello

Tras un año de trabajo, crecimiento y que estuvo marcado por el amor de su relación con Milett Figueroa, Marcelo Tinelli cerró el 2023 con un nuevo tatuaje en su cuerpo. Entusiasmado, el conductor mostró los resultados a través de sus redes sociales.

Desde muy temprano, la figura de la televisión comenzó a palpitar la previa de la situación. “Buen viernes para todos, se viene el tattoo del cuello”, escribió acompañado de emojis de fuerza y un corazón. Horas después, ya preparado, Tinelli empezó a compartir el paso a paso: “Muy concentrado mi tatuador, hoy le metemos al cuello a full”.

Marcelo Tinelli se hizo un llamativo nuevo tatuaje en el cuello (Foto: Instagram)

En la siguiente story, el conductor del Bailando mostró los resultados. De espaldas a la cámara, el tatuaje de la parte posterior del cuello lucía una flor que renacía entre la oscuridad, o la tinta negra. “Terminada la parte de atrás, me encanta”, posteó para acompañar la imagen.

Sin embargo, este no era el trabajo total que se había hecho. Al costado izquierdo el tattoo seguía. Combinándose con los dibujos de su pecho y su espalda, otra flor se asomaba entre el color negro. “Seguimos con el tatuaje del cuello, amo lo que hace mi tatuador, capo total”, puso el mediático.

Marcelo Tinelli se hizo un llamativo nuevo tatuaje en el cuello (Foto: Instagram)

A mediados de agosto de este año, el conductor ya había comenzado a tatuarse esta misma zona junto con el pecho. En aquella oportunidad recurrió a una profesional que vive en California, la cual se hizo cargo del trabajo.

Días antes, la figura de la televisión había compartido en sus stories de Instagram la importancia de este cambio en su piel: “Se arranca tatuaje en el pecho, asignatura pendiente”.

Marcelo Tinelli se hizo un llamativo nuevo tatuaje en el cuello (Foto: Instagram)

En esa misma línea, Tinelli profundizó sobre el significado de su reciente diseño: “Un nuevo tatuaje en mi pecho significa muchas cosas. Es un cambio, es un renacer, es un aprendizaje, es sentir tu cuerpo como un lienzo, donde allí se puede apreciar mi deseo plasmado en las manos de una gran artista del tattoo”.

El conductor, que cuenta con varios tatuajes y que año atrás se hizo uno con el que cubrió toda su espalda, mostró el trabajo terminado ante sus millones de seguidores. Además, detalló que el diseño entero le llevó dos sesiones largas. “Una flor que se abre en el medio de mi pecho. Una hermosa flor, la peonía, que se asocia al amor, a la felicidad y a la belleza”, expresó sobre el detrás de escena del dibujo.

Marcelo Tinelli se hizo un llamativo nuevo tatuaje en el cuello (Foto: Instagram)

De esta manera, Tinelli cierra un año de cambios, marcado por el inicio de su nueva relación con la modelo peruana, Milett Figueroa. En uno de los últimos programas, el conductor reveló que su novia pasaría las fiestas en su país natal, razón por la cual la extrañará. “Es que se va cinco días, nunca nos habíamos separado cinco días”, contó Marcelo ante todos.

Luego, Marcelo le preguntó a Milett si era prioritario el casamiento. “Nunca lo había pensado así pero cuando llega el amor, y las dos personas son románticas, a mí me nace también casarme con el amor de mi vida”, destacó ella decidida. “Para mí hay que hacer algo intermedio, como en Bolivia, en el Lago Titicaca”, exclamó Marcelo. Y ella acotó: “Yo quiero conocer Bolívar, porque nunca me has llevado”.

A lo largo de sus presentaciones en la pista, tanto Tinelli como Figueroa cuidan su imagen, razón por la cual no suelen darse más que besos tiernos. Ante esta situación, en diálogo con Intrusos (América), la modelo fue tajante cuando reveló que le cuesta volcar su lado más sensual en la pista más famosa de la televisión argentina. En ese momento, la peruana reconoció que, tal vez, le faltó ser más arriesgada en el estudio de baile. “Creo que me faltó fluir más, divertirme más, no lo hice tanto. Pero bueno, no sabía que me iba a ir mal en este género porque me gusta mucho el reggaetton. Debo salirme de la cabeza”, sostuvo con sinceridad.