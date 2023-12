Las mejores fotos de la apertura oficial de la temporada en Villa Carlos Paz

Florencia Peña, en la apertura de temporada de Villa Carlos Paz (Mario Sar)

Este jueves se realizó en el puente peatonal Centenario la apertura de la temporada 2024 de Villa Carlos Paz, donde las diversas celebridades presentaron los espectáculos que realizarán durante este verano. Como todos los años, habrá una gran cantidad de obras y shows disponibles durante enero y febrero para todos los gustos.

Uno de los musicales que ya debutó en esta temporada es Mamma mía!, el espectáculo que se presenta en el teatro Luxor con dirección de Ricky Pashkus. Su protagonista, Florencia Peña, estuvo presente en el evento y se robó todas las miradas al lucir un vestido nude largo con escote.

Alejandro Paker forma parte del elenco de Mamma Mia!

En una entrevista con Teleshow, la artista habló de este nuevo desafío en su carrera: “Me llevé una linda sorpresa, pensaba que era una obra más facilonga y liviana, que no transitaba muchas emociones más allá de la comedia y tiene momentos muy hermosos de conexión. Habla de los vínculos, del amor, de la maternidad y es bastante feminista con esta mujer que se la bancó sola. La vi hace poco en Madrid y pensé que la iba a ver vieja, pero me conmovió: se puede defender desde el hoy, y me sentí muy feliz de poder interpretarla”.

Acompañan a Peña un elenco formado por Malena Ratner, José Giménez Zapiola, Alejandro Paker, Alejandra Perlusky, Lula Rosenthal, Leo Bosio, Pablo Silva, Martu Loyato, Manuel Di Francesco, Dalila Cheb, José Della Rossa, Gian Bissutti, Federico Rampello, Martín Rodríguez, Camila Damiani, Yasmin Corti, Melisa Lipicar, Lazaro Balista, Cata Alava y Agustín Ferrari.

Miguel del Sel y Chino Volpato debutan en Carlos Paz con la obra Miguel y Chino en banda

También Miguel del Sel y Chino Volpato estuvieron en el lanzamiento para presentar la obra Miguel y Chino en banda en el Teatro Holiday I. A partir del 25 de diciembre se estrena este show de Pardo Producciones que mezcla el humor con la música con los históricos humoristas junto a Idania Dowman, Mauricio Jortak, Richard Laffite y Maxi Chavarría.

Los exintegrantes de Midachi regresan a los escenarios sin Dady Brieva. Hace unos meses, el actor explicó los motivos por los que no quería sumarte a esta vuelta. “Cuando era el Mundial (Qatar 2022) fuimos a comer a lo del Chino (Volpato), ahí no sabíamos cómo hacerlo. Yo planteé que tengo hijos chicos y que estoy para otra cosa”, se justificó el humorista.

“Armar Midachi no es así nomas… son 50 personas, 40 personas, son bailarines, son músicos, son dos colectivos de línea con un semi-remolque para salir de viaje y amortizar esa plata sale 800 mangos el kilómetro de un rodado por la ruta de aquí a Neuquén…y qué sé yo, entonces, hay que subirse y no bajar y yo ya estoy viejo para subirme y no bajar”, expresó Brieva.

Miguel del Sel y Chino Volpato

Freddy Villarreal también participó del evento en representación del elenco de Los Mosqueteros del Rey que forma parte de la cartelera teatral de la villa cordobesa. Luego de los buenos resultados obtenidos en Buenos Aires, la obra con el mencionado Villarreal, Nicolás Cabré, Nico Scarpino y Jorge Suárez llega al Teatro Candilejas I a partir del próximo jueves 28 de diciembre.

Freddy Villarreal participó del evento en representación del elenco de Los Mosqueteros del Rey

Además dijeron presente los artistas integrantes del espectáculo Bien Argentino, como Ángel Carabajal, Gisela Bernal, Celeste Muriega, Christian Sancho, Julián Burgos, Mariquena del Prado, Andrés Teruel, Sofía Arburua y Horacio Sansibero. El show se lanzará el 28 de diciembre en el Multiespacio Mónaco.

Celeste Muriega y Christian Sancho llegaron a Villa Carlos Paz, tras disfrutar de una luna de miel soñada en Punta Cana. La pareja de bailarines celebró una gran fiesta de casamiento en un salón de la localidad de Benavidez, con 400 invitados, entre los que se encontraban sus familiares, seres queridos y amigos famosos.

Los integrantes de Bien Argentino, el espectáculo que se presenta en el Multiespacio Mónaco

Celeste Muriega saca una selfie con sus compañeros de elenco

Gisela Bernal