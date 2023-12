La soñada luna de miel de Celeste Muriega y Christian Sancho que casi se cancela por un descuido

Celeste Muriega y Christian Sancho de Luna de miel (IG chrissanchook)

Poco menos de un año pasó desde el momento en que Celeste Muriega y Christian Sancho comenzaron a salir. El flechazo fue tal que se enamoraron perdidamente y ya no se separaron más. La semana pasada, sellaron esa unión en el Registro Civil y luego en una impactante fiesta en la que nadie se quiso quedar afuera. Y como ocurre en estos casos, llegó el tiempo del merecido descanso y la luna de miel esperada en Punta Cana.

Te puede interesar: La boda de Celeste Muriega y Christian Sancho: tres vestidos de novia, flores y mucho amor

Sin embargo, el inicio de esta travesía fue con un percance, tal como la propia Muriega detalló en sus redes sociales luego de hacer un juego de preguntas y respuestas con sus seguidores. “¡Llegamos de pedo! Adivinen ¿qué pasó?”, lanzó como consigna. Muchos pensaron tener la respuesta fácil, amparados por lo que había ocurrido durante su matrimonio, al llegar al Registro Civil 45 minutos después del horario estipulado.

Christian Sancho y Celeste Muriega en una de las imágenes compartidas por el matrimonio (IG chrissanchook)

Pero no tenía que ver con una llegada tarde, sino con un despiste de otra índole, según lo que explicó Muriega en el video compartido en Instagram: “Pasaron cosas, ¿viste que cuando uno se muda generalmente se complica todo? Se pierden cosas, y bueno, se nos perdió el pasaporte. Es el día de hoy que no sé dónde está. O sea, no lo encontré y no lo voy a encontrar nunca”.

Te puede interesar: Los mejores looks de los famosos en el casamiento de Celeste Muriega y Christian Sancho

En ese instante, Sancho se sumó y aseguró que ya no era necesario contar con la documentación. “¿Quién te dio las palabras mágicas? ¿Quién te dio la señal? Contala bien, contala bien”, la incitó, y Muriega aceptó el desafío: “Mi amigo estaba en el aeropuerto, entonces él no tuvo mejor idea que llamar a mi amigo del aeropuerto y ahí estuvo averiguando y lo pudimos sacar desde ahí”.

Christian Sancho y Celeste Muriega sellaron su amor el pasado 7 de diciembre

“Si pierden el pasaporte o está vencido, van y lo piden. Obviamente tiene dos horas o tres, y esto había que resolverlo en dos horas y media”, aclaró Sancho, para luego Muriega cerrar: “Y yo tuve el ojet gigante que me lo resolvieron en media hora, así que pude viajar y ahora estamos en Punta Cana”.

Te puede interesar: Así fue el casamiento íntimo de Celeste Muriega y Christian Sancho: llegaron 45 minutos tarde al Registro Civil

Tras ese comienzo accidentado llegaría el tiempo de disfrutar no solo de las playas, sino de la comida, tal las imágenes que ambos fueron compartiendo, como ese posteo en conjunto en que se los puede ver abrazados, en traje de baño en el paradisíaco escenario.

La historia de un amor

El 7 de enero de 2022, José María Muscari (creador del espectáculo SEX) irrumpió en el camarín de Christian Sancho: “¿Qué le falta a tu vida?”, le preguntó, a lo que sin dudar el actor contestó: “Un amor. Cambiaría, sin dudar, todo lo material por un gran amor”. Muscari se quedó en silencio y fue a hacer lo mismo con Celeste Muriega. La historia estaba por empezar a escribirse.

Christian Sancho y Celeste Muriega en su primera cena de Luna de miel (IG chrissanchook)

La primera cita, “de tres horas”, fue en una heladería. Pero el plan de amistad terminaría con un beso, 15 días después. En Muriega, Sancho dice haber encontrado “complemento, compañía, complicidad y una empatía que me da la certeza de quererla para siempre como parte de mis días. Ella me enseña, me nutre y sabe tomarme la cara para decirme: ´¡Vos podes!´, antes de subirme para hablar sobre un escenario”, pronuncia emocionado.

Para tomar dimensión de la historia de amor que asegura estar viviendo, subrayó en una entrevista a Teleshow otro hecho inédito: “¡Voy a casarme! ¿Entendés?”. El matrimonio “al que siempre he subestimado como un trámite u obligación, con Celeste será más que una celebración”. Sancho y Muriega planeaban unirse en matrimonio el 25 de noviembre, pero el vaticinio de Pitty, la numeróloga, arrojó “padecimiento”. Así fue que decidieron reprogramar la ceremonia para el pasado 7 de diciembre.