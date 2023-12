El hijo de Antonio Ríos fue condenado por abuso sexual de una menor de edad

El Hijo De Antonio Ríos Fue Condenado A 14 Años De Prisión Por Abuso Sexual De Una Menor De Edad

En 2022, Arnaldo Daniel Ríos, el hijo del reconocido cantante de cumbia Antonio Ríos, fue detenido en Lomas de Zamora, luego de ser acusado por abusar sexualmente de una niña de 8 años en 2017. El hombre era efectivo de la Policía de la Ciudad y había sido denunciado en 2020, cuando la víctima, que era sobrina de quien fuera su pareja hasta 2018, tenía 12 años. Luego de la investigación y el juicio, la Justicia lo condenó a 14 años de prisión.

Todo comenzó en enero de 2020 cuando Lorena Toloza, la mamá de la víctima, declaró que los abusos de Ríos ocurrieron en una misma vivienda dividida en dos pisos sobre la calle Flores Sánchez al 1400, en la localidad de Ingeniero Budge: en planta baja vivía la madre de la víctima con su hija y sus padres, y en el primer piso, Ríos junto a la tía de la nena.

De acuerdo a la denuncia, “el policía atacó sexualmente a la menor varias veces dentro de esa casa”, a quien habría forzado a tocamientos y actividades sexuales mientras la amenazaba con un arma de fuego. Además, le decía que “iba a matar a su mamá”, en el caso de que contara lo que estaba pasando. Por este motivo, tardó un tiempo en animarse a hablar hasta que se lo contó a una tía.

Este jueves, en el ciclo El Diario de Mariana (DDM), Mariana Fabbiani y Martín Candalaft hablaron con Lorena, luego de que se conociera la culpabilidad de Ríos. “Estoy tranquila porque se hizo justicia por mi hija, porque la veo mejor, eso me da paz, aunque esperaba que fuera más. Ninguna condena es suficiente cuando se trata de un abuso sexual”, señaló la mujer.

Habla La Mamá De La Víctima De Abuso En La Causa Que Involucra Al Hijo De Antonio Ríos

“Yo me enteré el 23 de enero de 2020, ella estaba en la casa de mi mamá, porque recién nos habíamos mudado a este domicilio donde estábamos ahora. Ella no se podía adaptar y estaba mucho tiempo en la casa de mi mamá. Entonces, ella ahí le cuenta a una de mis hermanas y después a mi mamá”, explicó Lorena en el programa de América.

“Yo sentí mucha bronca, odio, en ese momento pensás la peor, porque lastimaron a mi hija, lo más importante que tengo en mi vida son mis dos hijas. No podía creer la situación, cómo él abusó de mi hija, si yo siempre estuve pendiente de ella, soy una mamá presente”, se lamentó Toloza. Cuando le consultaron sobre la conducta de Ríos, la señora respondió: ”Él era muy bueno. Yo lo quería mucho, como un hermano. Cuando mi hermana se separó de él, yo sentí enojo porque era buen tío, buen cuñado, buen marido, buen yerno. Se mostraba como una buena persona”.

Cabe recordar que apenas salió la noticia en los medios, Antonio Ríos habló públicamente, a través de su cuenta de Instagram. “Estimados, debido a los hechos acaecidos en las últimas horas, que afecta directamente a mi familia y a mi persona, me veo obligado a realizar mi descargo. Antes que nada, agradezco a los medios de comunicación por brindarme este espacio para poder expresarme públicamente”, comenzó su escrito, en el que desactivó los comentarios. “Por los hechos de público conocimiento, he de manifestar que nos encontramos a la espera de una resolución a este conflicto por las vías que corresponda, poniendo todo en manos de la Justicia y de nuestros abogados que trabajan arduamente”, continuó. Y cerró: “Vale aclarar que, por sugerencia de mi letrada, no haré ningún tipo de entrevista sobre los hechos, para resguardar no solo a mi hijo y a mi familia, sino también a la menor. Sin más que agregar, agradezco nuevamente por este espacio y les envío un saludo”.