Amores y rumores de Bradley Cooper: del flechazo con Irina Shayk a la escena con Lady Gaga que le valió una separación

Bradley Cooper

Cuando se nombra a Bradley Cooper inmediatamente se piensa en sus películas como Nace una estrella, Francotirador, Guardianes de la Galaxia, ¿Qué pasó ayer? y la reciente Maestro. La enumeración podría seguir, porque desde su debut en pantalla en 1999, el muchacho de Filadelfia no dejó de trabajar. Si no le faltó trabajo tampoco le faltó tiempo para protagonizar unos cuantos romances. Es que resulta muy difícil no sentir amor a primera mirada por este adonis moderno de 1,85 de estatura, ojos azules y magnética sensualidad. Cooper es de esos seres privilegiados que andan por la vida con la humildad natural del que sabe que puede ser reemplazado, pero con la certeza de que si lo reemplazan no será por alguien mejor que él. Algunas de sus ex parejas opinan lo mismo y otras, no tanto.

Primera y única

Con la actriz y bailarina estadounidense Jennifer Esposito se conocieron cuando trabajaban en distintas producciones cinematográficas: Bradley en Wedding crashers y Jennifer en Snow wonder. Durante dos años mantuvieron un noviazgo alejado de los flashes. Se casaron en diciembre del 2006, en una boda íntima que celebraron no en la caótica Los Ángeles sino en el elegante sur de Francia.

A los cuatro meses, cambiaron el “sí, quiero” por un “no va más”. Lo anunció el representante de la actriz en un breve comunicado: “Jennifer Esposito ha solicitado el divorcio. Pide que respeten su privacidad en este momento”. Y el representante de Cooper difundió otro aclarando que “el divorcio fue mutuo y han estado separados durante bastante tiempo”. Algún lector se preguntará, “¿mucho tiempo? si solo estuvieron juntos cuatro meses...”. Recuerde que en el planeta Hollywood todo se mide diferente.

Bradley Cooper y Jennifer Espósito en la premiere de Babel en Los Ángeles 2006 (MattBaron/BEI/REX/Shutterstock)

En 2011, Cooper habló de su breve matrimonio en una entrevista con Howard Stern: “Solo fue algo que sucedió. Lo bueno es que ambos nos dimos cuenta”. Cuando pocos recordaban esa unión fugaz, en el año 2014, Jennifer publicó sus memorias y no ardió Troya pero sí todos los programas de espectáculos. Sin nombrarlo acusó a Cooper de tener un “lado malo, frío” y que “la relación se trataba de él y de lo que necesitaba”.

“Era divertido, inteligente, engreído, arrogante y un maestro manipulador. No necesariamente lo encontraba tan atractivo, pero pensé que podría disfrutar de su sentido del humor y tonterías por un tiempo”, escribió. “No todo era malo todo el tiempo, a pesar de que lo malo era extremadamente malo. La relación se terminó bruscamente, y con la insensibilidad exacta que esperaba de él, pero esta vez, no hice nada más que aceptar ponerle fin”, expresó. Cooper nunca contestó.

Más que affaires, menos que noviazgos

El muchacho al que de niño confundían con una nena -“a lo mejor porque a mi mamá le gustaba dejarme el pelo demasiado largo”-, ese muchacho que alguna vez pasó por un período de “autoestima cero” se convirtió en un gran seductor que fue elegido como el “hombre vivo más sexy del mundo”. En 2006 durante el rodaje del thriller Case 39 conoció a Renée Zellweger, pero entre ellos no pasó nada y si pasó, no se supo. Tres años después comenzaron a salir y durante un tiempo convivieron. Nunca hicieron pública su relación por eso no hubo comunicado de ruptura cuando se separaron en 2011.

Bradley Cooper y Renee Zellweger en Caso 39, la película que disparó los rumores

Con Isabella Brewster, hermana menor de la actriz Jordana Brewster, quien interpreta a Mia Toretto en la saga Rápido y furioso, vivió un amor fugaz. Al tiempo se le atribuyó un romance con Zoe Saldaña aunque se dijo que solo fue una estrategia de marketing para promocionar la película Guardianes de la Galaxia. Ella tampoco fue muy amable al recordar la relación ya que aseguró que la ruptura con el protagonista de Francotirador fue un tiempo liberador. “Finalmente pude pasar tiempo sola, sin estar en una relación, y aunque fue un periodo muy corto, fue hermoso. Perdí el miedo a estar sola. Fui feliz”.

A la lista se suma Suki Waterhouse, la modelo y cantante inglesa que acaba de anunciar que espera un hijo con Robert Pattinson. Pero antes de noviar con el inglés, vivió un romance de dos años con el estadounidense. La relación se rompió no por la diferencia de edad (23 ella, 40 él) sino porque Suki quería seguir viviendo en Londres y el actor en Los Ángeles.

Irina, su gran amor

En 2015, los fotógrafos no podían creer que habían logrado la imagen que no valía más que mil palabras pero que seguro valió más que mil dólares. Lograron retratar a Cooper acaramelado con Irina Shayk, la súper modelo rusa que durante cinco años había sido novia de Cristiano Ronaldo. Hacia un tiempo que estaba instalado el rumor, pero, siguiendo su regla de no hablar de su vida privada, Cooper no emitía palabra al respecto.

Bradley Cooper e Irina Shayk fueron una de las parejas más explosivas de Hollywood (Grosby)

Se decía que comenzaron a salir luego de que los presentaran amigos en común, aunque otras versiones hablaban de un flechazo de Cupido durante una cena con Barack Obama en la Casa Blanca. Ellos no afirmaban ni desmentían. Hasta que se lo vio besándose en Londres, luego en la Costa de Amalfi y en los románticos Champs-Élysées, en París. El amor crecía al ritmo de la acumulación de millas, quién pudiera.

Luego de casi tres años de jugar al “te beso pero no formalizo”, aparecieron tomados de la mano, -es decir, “haciéndose cargo”- en la alfombra roja de los Globos de Oro y después en un partido de tenis en Wimbledon. Con la pareja consolidada pero sin papeles, llegó el embarazo. No lo anunciaron con un comunicado sino que Shayk desfiló para Victoria’s Secret mostrando su incipiente pancita.

El 21 marzo de 2017 nació Lea de Seine Cooper. Parecía que el actor por fin lograba su sueño de “encontrar un amor para toda la vida y formar una familia tradicional”. Por eso, cuando Bradley le contó a Irina que quería actuar pero además debutar como director en A Star Is Born, ella lo alentó a hacerlo. No sabía que la película marcaría un gran éxito para Cooper, pero dinamitaría su relación.

Lady Gaga and Bradley Cooper interpretan "Shallow" en la 91 entrega de los Oscar. Poco tiempo después, el actor firmaba el divorcio con Irina Shayk (REUTERS/Mike Blake)

Durante el rodaje, Bradley estuvo emocionalmente ausente. Para componer a su protagonista, aprendió a tocar la guitarra, tomó clases con un profesor de piano durante un año y medio y trabajó con un entrenador vocal hasta lograr el acento deseado. Cada vez Irina lo veía menos, y Lady Gaga, la coprotagonista, lo veía más. Con ella compartía largas jornadas donde él le daba consejos y recomendaciones para que ella además de increíble cantante se convirtiera en maravillosa actriz. Ella lo guiaba para que él además de gran actor pudiera ser un buen músico.

Nace una separación

Aunque ser una estrella de Hollywood te facilita mucho la vida, el día sigue teniendo 24 horas. Cooper destinaba casi toda la jornada a su trabajo y muy poco a la crianza de su hija y a su pareja. Irina empezaba a sentirse madre soltera. Cuando se estrenó la película, la química entre Lady Gaga y Bradley fue tan fuerte que se habló ya no de actuación sino de romance. Las especulaciones aumentaron tras la presentación de los protagonistas en la entrega de los Oscar en 2019. Ante la mirada de la aristocracia de Hollywood, y millones de televidentes que seguían la transmisión en todo el mundo, Irina conservó su sonrisa mientras Cooper y Gaga cantaban “Shallow” con una química más de enamorados que de compañeros de trabajo.

De nada sirvió que la cantante de “Bad Romance”, le asegurara a esa confesora de celebridades que es Oprah Winfrey, que ella y el actor estadounidense, “querían que los fanáticos creyeran que estaban enamorados”. Tampoco que explicara que con su compañero “orquestaron” su química durante la premiación. “Quiero decir, hicimos una historia de amor. Para mí, como intérprete y actriz, por supuesto, queríamos que la gente sintiera ese amor en los Oscar”. Cierto o no, al tiempo Irina y Bradley anunciaron su ruptura.

Bradley Cooper e Irina Shayk con su hija Lea por las calles de Nueva York. La foto es de 2022, en medio de los rumores de una reconciliación que nunca sucedió (The Image Direct/The Grosby Group) .

La novela sumó un nuevo capítulo en agosto del año pasado. Se pudo ver a Bradley durante unas vacaciones luciendo su torso desnudo en una fotografía compartida por Shayk, seguida de una serie de fotografías de ella en topless. Además se los vio abrazados en medio de la calle y muchos especularon con una reconciliación que nunca sucedió.

Hace un mes, la revista People anunciaba que Cooper, que ya cumplió 48 años, volvió a apostarle al amor. Esta vez con Gigi Hadid, la top model veinte años menor. Las fuentes de la publicación contaron que no se trataba solo de encuentros casuales, porque Hadid encontraba al actor “interesante y atractivo”, y sus numerosas cenas públicas en Nueva York parecían comprobarlo. Como era de esperar, no hubo confirmación ni desmentida oficial. Bradley Cooper será muy hermoso, seducirá sin esfuerzo pero -digamos todo- a los periodistas de espectáculos ¡no nos rema una!