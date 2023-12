Sabrina Rojas, el Tucu López y los indicios que apuntan a una nueva crisis en la pareja

¿Sabrina Rojas y el Tucu López otra vez en crisis? Los indicios que apuntan a una posible separación

En abril de este año, Sabrina Rojas y Luis El Tucu López se separaron en medio de acusaciones de infidelidad por parte del locutor. A mediados de agosto, se reconciliaron y decidieron darse una segunda oportunidad en el amor. En aquel momento, la exmujer de Luciano Castro marcó públicamente el nuevo escenario de la relación: “No doy más la cara por nadie. Eso es lo que aprendí en este tiempo. Empezamos de nuevo”, había dicho en su momento la actriz y en diálogo con Intrusos (América).

Sin embargo, a menos de cinco meses de este renacer, los indicios apuntan a una nueva crisis en la pareja. Lo primero que llamó la atención de los internautas fue la falta de likes y comentarios en las últimas publicaciones de ambos. Si bien eso no determina al 100% una ruptura de pareja, a sus fanáticos sí les sorprendió que la interacción virtual sea nula ya que antes eso no ocurría. Cabe destacar que todavía se siguen en las plataformas digitales y que a raíz de los rumores que empezaron a circular, cada uno reaccionó a la última publicación del otro.

Otro detalle que llamó la atención del público que consume a la actriz y al locutor, fue el contenido que ambos estuvieron subiendo en sus redes sociales. Es que durante los últimos meses y post reconciliación, la pareja subió algunas frases o indirectas a sus historias de Instagram que elevaron las sospechas de los internautas.

Los sorpresivos mensajes de Sabrina Rojas y el Tucu López en las redes sociales

Por ejemplo, hace unos días Sabrina compartió la frase “Hablar liviana, hablar libera, hablar sana. Y con respecto a su cumpleaños celebrado el pasado 25 de noviembre, el locutor tomó una foto desde el balcón de su hogar practicando un ritual. “Limpiando las malas energías“, dice lo que que parece ser una caja o un libro y al lado se ve un cuenco con el que sahumó su vivienda aún con el humo encendido.

Junto con la imagen, López explicó: “Así arranco mis 43 por si te preguntás qué tal estuvieron mis 42”, le comentó a sus seguidores dejando en claro que hubo aspectos de su 2022/2023 que no le gustaron y llevando a la suposición de los internautas de incluso se cruzó con gente que tenía mala energía. Además, sus fanáticos consideraron que una posible crisis con Sabrina no sólo está latente sino que ya vendría, por lo menos, desde hace varias semanas.

Sabrina Rojas y el Tucu López enfrentan nuevos rumores de crisis

A raíz de esta versión que se instaló en las redes sociales, Teleshow se comunicó con los protagonistas para confirmar o desmentir el rumor. En ese sentido, ni Sabrina ni el Tucu contestaron, dando a entender que no tienen intenciones de hablar públicamente sobre su relación más allá de que sigan juntos o no.

No obstante, durante una entrevista que Sabrina Rojas le dio a Intrusos confesó que para esta segunda vuelta con el Tucu decidieron bajar el perfil en las redes sociales, espacio en el que solían mostrarse muy activos y compartir las distintas actividades que realizaban en conjunto; a veces, incluso, con Esperanza y Fausto, los hijos de ella. Por eso, otros usuarios le dan lugar a la teoría de que puede que esta distancia virtual entre ambos sea adrede y esté todo bien en el vínculo.

“Sí, tomamos distancia de eso. Nosotros nos divertimos mucho con el Tucu y teníamos una cosa muy genuina en las redes que a la gente le copaba todo eso. Pero lo dejamos un poco de lado. A veces está bueno bajar el perfil”, reconoció Sabrina.

“Está bueno porque sino la gente que habla de vos se olvida de que de verdad sos una pareja, y que de verdad te duele lo que te pueden decir. Hay gente que no se banca no ser noticia y en la cotideaneidad sube cositas para que se hable. A mí me gusta guardarme cosas porque la paso bien así”, se justificó al respecto de esta decisión. Y cerró un dardo: “Hay gente que no tolera que no hablen de ella una semana, dos semanas. Yo no tengo ese mambo, me puedo guardar perfectamente”.