Su vida al límite, la jugada polémica y el enojo con sus compañeros: quién es Juliana Scaglione, la más nominada en Gran Hermano

Participante 16 de Gran Hermano 2023: Juliana

Gran Hermano, el popular reality con la conducción de Santiago del Moro, volvió este lunes a la pantalla de Telefe. Había una enorme expectativa por conocer a los participantes que integran la nueva temporada. Por este motivo, el estreno se convirtió en lo más visto del día y del mes con un promedio de 63,30% de share y 20,50 puntos de rating.

Durante la primera gala, una de las hermanitas que más llamó la atención fue Juliana Scaglione, más conocida como Furia. Nació hace 32 años en Belgrano, Capital Federal. Ella se definió a si misma como “deportista, entrenadora y creadora de contenido”. Tiene todo su cuerpo repleto de tatuajes, las cejas teñidas y está rapada.

Juliana Scaglione, la participante de Gran Hermano (Prensa: Telefe)

“Tuve mi época de doble de riesgo. Creo que el momento más importante de mi vida fue tirarme de un piso 21 en Puerto Madero”, relató la participante que se dedica al levantamiento de pesas y practica crossfit. Es bisexual y en este momento está soltera. “Tuve dos parejas mujeres, dos hombres. Soy una persona romántica, soy demasiado graciosa”, agregó.

A poco de entrar a la casa, fue al confesionario para realizar la primera nominación espontánea, que en esta nueva edición tiene un mecanismo distinto. Si bien la herramienta del juego sigue otorgándole tres votos al primer jugador que elija quien realice la nominación y otros dos al segundo, la voz de GH le explicó a la doble de riesgo cómo tenía que proceder en el confesionario.

Juliana Scaglione, la participante de Gran Hermano (Prensa: Telefe)

“Detrás de la caja hay un sobre y dentro de él una hoja. Ahí tenés que explicar a quién le das tres votos y a quién dos. Obviamente no podés decir a quién, solo escribirlo”, le explicó Big Brother. Luego, Furia explicó por qué eligió a Denisse para la primera nominación: “Me parece mandona y preferí ir por alguien fuerte, a quien detecté en el momento”.

En segundo lugar, votó a Zoe: “Es una chica divina, pero es la más débil de la casa. No viene a jugar, viene a divertirse. Entre todos, ella fue la única que dijo ‘no saber lo que quiere’ acá en la casa”. A pesar de su estrategia de juego, la deportista quedó sorprendida cuando se enteró de que había obtenido 22 puntos, es decir, que fue la más votada entre sus compañeros para abandonar el reality.

La lista de los nominados siguió con Zoe, con nueve votos; Hernán con siete; Catalina con seis; Denisse con cinco; Isabel con tres; Carla con tres; Williams también tres, Axel tres, Emmanuel con dos, Lucia dos, Lisandro con uno, Florencia uno y Nicolás también.

El enojo de Juliana tras ser la más nominada de Gran Hermano

Con la placa ya cerrada, tras conocerse los nominados, los hermanitos salvados empezaron a saludarse y a darle ánimos a los cuatro señalados. Fue en ese momento que Furia explotó. Luego de un difícil día, tras no lograr conectar con sus compañeros, Juliana empezó a hablar en vos alta, llamando la atención de toda la casa.

“Flaco, les voy a decir algo. Acepten a las persona como son, ustedes tienen una personalidad y yo tengo otra. Si yo quiero caminar, hacer chistes y hablar pelotudeces es mi micrófono. Cada uno vino acá por algo. Yo vine a cagarme de risa de mí, dejen de decirme ‘Juli basta, Furia pará'. Más me dicen eso, más ganas de irme me dan. Saben que, yo mi vida la vivo como quiero. Y la vivo hace años. Ustedes se van a quedar acá dentro, literal, yo ya sé lo que pasa conmigo, me pasa en la vida en general. A mí siempre me señalan, me apuntan con el dedo, y la canción. Listo, relajen”, aseguró muy enojada.