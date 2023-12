Quiénes son los nuevos participantes que ingresaron a Gran Hermano

A horas de que comenzara el reality más esperado de la televisión argentina, dos nuevos participantes se sumaron a la casa de Gran Hermano. La noticia fue anunciada por Santiago del Moro en los primeros minutos del programa. Así, dio la bienvenida a Sabrina Cortéz y Bautista Mascia. “Tenemos dos valijas y ya ingresan los dos últimos jugadores de la casa. Adentro no saben absolutamente nada. En un momento se va a abrir la puerta y va a entrar ella”, dijo el conductor anticipando la reacción de sorpresa que tendrían los demás hermanitos.

La primera en presentarse fue Sabrina, quien comenzó diciendo cómo la llaman sus amigos y conocidos: “Me dicen la Barbie camionera porque abro la boca y la cago. Mi nombre es Sabrina Cortés, soy mendocina, pero vivo hace 15 años ya en Buenos Aires. Soy contadora pero me dedico a las redes, modelaje, no quiero laburar de contadora, estrés no. Mamá y papá militares, yo también quise ser militar en un momento, todo ese ambiente me encanta. Estoy en pareja, hace siete años, con intermitencias. Mi novio está chicho, me re banca y me deja ser, no es celoso, y yo tampoco . me ven delicada y no soy eso. Yo por estrategia, si es necesario, estaría con alguien”.

Así recibieron a Sabrina y Bautista en la casa de Gran hermano

Inmediatamente, la joven ingresó en la nave, el estudio en el que se encuentra Santiago del Moro y expresó: “Que nervios, muchas expectativas”. Luciendo un traje rosa y una botas blancas, la influencer tomó su valija y se subió al auto rumb a la casa.

Luego fue el turno de Bautista, un joven nacido en Uruguay. “Yo no me considero tincho para nada, entiendo que si tengo cositas de tincho, pero yo me considero un tincho evolucionado. Soy Bautista Mascia, y soy de Montevideo, Uruguay. Soy una persona muy inquieta, me dediqué mucho tiempo a la música, ahora tengo una carnicería e hice mucho atletismo. Lo ultimo que hice fue jugar un mundial de rugby en África. No soy problemático pero tengo muchos amigos que me hice en rugby que arranqué agarrándome a trompadas en una cancha, me sale muy mal falsear cosas. Quiero que mi vieja vea el programa y diga: ‘estoy orgullosa de mi hijo’”, destacó el chico en su presentación.

Sabrina Cortéz fue una de las nuevas participantes de Gran hermano

Al ingresar al estudio junto a del Moro, el nuevo participante contó como se sentía: “Un poquito nervioso”. Con ese ánimo tomó su valija y se preparó para ingresar.

La primera en llegar fue Sabrina. “Buenas, buenas, hermanitos. ¿No me esperaban? Chicos, cómo puede ser que no me esperaban. Loco, que recibimiento del orto. No saben los nervios que tengo. Lo único que les voy a contar es que estuve un día más que ustedes con nervios”, dijo en voz alta llamando la atención de todos los presentes en el jardín. Sorprendidos, y casi atónitos por la situación, poco a poco los hermanitos se acercaron a conocer a su nueva compañera.

Bautista habló con Santiago del Moro antes de entrar a la casa

Minutos después, la puerta volvió a abrirse. Los hermanitos que se encontraban cerca de la puerta comenzaron a gritar y advirtieron a todos los demás que se dirigieron a la puerta lo más rápido posible. Al enterarse que Bautista también es oriundo de Uruguay, muchos comenzaron a celebrar la presencia de dos participantes de ese país, en referencia a Rosina Beltrán.

“Uy, somos una banda. No tengo idea qué carajo tengo que hacer”, dijo el recién llegado a medida que saludaba a sus compañeros uno por uno. Abrazado de Emmanuel Vich, y acompañado por Martín Ku, se dirigió al interior de la asa para dejar su valija. Al entrar al dormitorio se cruzaron con Manzana, quien se encontraba durmiendo. Entre risas, todos comenzaron a despertar a Federico Farías (Big Apple). “Gracias por esperarme y recibirme. Ya no podía esperar más, pero acá estamos”.

Una vez adentro, los hermanos se prepararon para formar parte del desafío de equilibrio. Con un gran ímpetu y una energía particular, Sabrina se convirtió en la ganadora de la prueba del líder. El logro le valió la inmunidad y el pase a la siguiente semana.