Gran Hermano: una cucaracha le caminó a Julieta Poggio durante la transmisión y el video se volvió viral

El accidente de Julieta Poggio durante la presentación de Gran Hermano (Telefe)

Finalista de la edición anterior, Julieta Poggio fue la participante de Gran Hermano 2022 con una carrera más sólida en los medios. Entre sus logros más destacados en estos meses de fama repentina, la modelo fue parte del espectáculo de Fuerza Bruta, protagoniza una obra de José María Muscari en Calle Corrientes y fue parte del streaming oficial de Telefe.

Siguiendo esta carrera ascendente, y su vínculo con el canal de las pelotas, Poggio participó de la transmisión del regreso de Gran Hermano. Aquí fue la encargada de recibir a los participantes antes de entrar a la casa, rol que el año pasado realizó Wanda Nara. Con su espontaneidad habitual, la actriz atajó uno a uno y les fue revelado detalles de su propia experiencia para bajar los decibeles de ansiedad y alivianarles ese paso tan importante en sus vidas.

Para ese momento del programa, la influencer lució un vestido súper elegante largo color rosa pastel, con un escote a los hombros estilo caído y un pronunciado tajo. La tela era de satén, también tenía una larga cola y entallado al cuerpo.

Así fueron pasando los nuevos participantes de la competencia cuando en un momento los usuarios en las redes sociales y los televidentes notaron algo inusual en el vestido. El momento cúlmine se dio cuando llegó Martín, el joven de madre china y padre taiwanés. Al saludar a Julieta, el concursante no pudo evitar un comentario: “Está lleno de bichos acá”, sostuvo y le pegó un manotazo al aire. Efectivamente, se podían ver cucarachas voladoras y otros insectos que se le trepaban por el vestido a la conductora de la alfombra y también a los hermanitos que iban arribando.

Juli Poggio habló de las cucarachas en la emisión de GH

Tras el suceso y una vez que terminó la transmisión en vivo del programa, Julieta se sumó al equipo del streaming para reaccionar a todo lo que había pasado y debatir sobre los primeros minutos de la nueva edición de Gran Hermano. Y en ese contexto la influencer explicó cómo vivió lo que sucedió con los insectos.

“No, no saben lo que fue. Ahora que estoy más tranqui necesito hablar de los bichos”, comenzó diciendo Juli. “¿Te diste cuenta que lo tenías en el vestido?”, le preguntó Nacho Castañares a lo que Poggio acotó: “No, uno no. Un millón de bichos había. Chicos no fue un solo momento, fue todo el tiempo”, sostuvo desesperada.

El solo hablar del tema pareció trasladarla a aquel momento: “Me quedó un trauma de la cantidad de bichos que volaban, los sentía en todo mi cuerpo”, remarcó. “De verdad, qué horrible. Todavía tengo la sensación de los bichos volando y las cucarachas en mi cuerpo”, sostuvo Julieta y explicó en detalle como fue ese momento de la transmisión. “En una, se me puso una acá (señaló su frente) y me pegué con el micrófono para sacármela”.

Mientras la actriz contaba lo que le tocó vivir en el debut de Gran Hermano, el resto del panel se reía sin poder creerlo. Al escucharla, Nacho Castañares la respaldó por cómo sorteó el inconveniente mal aire: “Pero re bien amiga, una diosa vos. Lo disimulaste como una reina porque ni se te notó la desesperación o el estrés del momento”, analizó su amigo, relatando lo que había sucedido en el pasillo camino a la casa.