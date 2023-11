La emoción de la China Ansa al hablar de la maternidad: "Me gustaría tener la fuerza de mi madre" (Video: PH, Podemos Hablar, Telefe)

Josefina Ansa, más conocida como La China, se convirtió en mamá de India, hace 5 meses. Junto a su pareja, Diego Mendoza, la periodista cumplió uno de los sueños de su vida. En septiembre pasado, para su cumpleaños número 33, la panelista del Debate de Gran Hermano (Telefe) expresó la felicidad que estaba viviendo en este momento tan importante.

“Me toca agradecer cada sueño cumplido. Esta familia es mi sostén, mi equilibrio, mi todo. Es más de lo que alguna vez soñé. Mi 2023 me encuentra en mi mejor versión”, agregó Ansa a continuación. “Y vos, Diego Mendoza, futuro marido, me hiciste una mejor persona. Mucho más fuerte y segura. Sos mi equilibrio, y el mejor compañero que una persona pueda tener al lado”, expresó La China. Muy enamorada y dejando en claro el amor que siente por su compañero, cerró la carta con un agradecimiento para su futuro esposo: “Cumpliste cada una de las promesas que me hiciste al conocernos y hoy mi vida con vos, es un sueño”.

Así, la conductora está viviendo un gran momento personal. En esta oportunidad, en la noche del sábado, fue invitada a PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff. Junto al resto de los participantes, en esta ocasión Mica Viciconte, el Chango Spasiuk, Fer Dente y Horacio Cabak, la China abrió su corazón para contar un episodio difícil de su infancia.

“Con mi mamá dormimos una noche en una plaza porque no teníamos donde vivir”, arrancó diciendo la panelista. “No es que no teníamos para comer pero en ese momento no teníamos garantía para alquilar y nadie nos alquilaba sin un aval”, contó. Del mismo modo, agradeció a todas las personas que las ayudaron en ese momento. “Vivíamos en casa de amigos que nos daban un lugar”, recordó.

Más adelante, en el segmento del programa en el que los invitados tienen que pasar al frente para pedirle deseos a una fuente de agua, la China se quebró. “Que se lleve el agua algunos momentos no muy felices de mi infancia que ya quiero soltarlos porque con la terapia no puedo lograrlo del todo, ya para terminar de lograrlo sería maravilloso. Para poder cortar y barajar de nuevo. Así que soltarlo, finalmente”, dijo. Enseguida aclaró: “Porque son personas las que destruyen y no colaboran para que tu camino sea más fácil. Así que a todos los que pusieron piedras, soltarlos”.

Acto seguido, se refirió a los deseos que sí quiere llevarse consigo en esta etapa de su vida. “Y que venga conmigo, que me traiga el agua, me gustaría que el momento que me llegue siempre a mí ahora que estoy en esta nueva versión que es la maternidad siempre venga a mi mente mi madre conmigo en brazos, en su manera de maternar, la manera en la que me crió, la manera en la que me ayudó a seguir y salir adelante y la manera en la que me guió y me mostró lo que es la vida, me gustaría tenerlo siempre conmigo, que se quede conmigo para los momentos de locura, de desánimo con mi hija, tenerlo siempre presente, y reafirmar y darle valor a ese momento, que es único”, dijo con la voz quebrada.

Cuando volvió a su lugar, Andy le preguntó cómo se sentía. Ella, visiblemente emocionada y con lágrimas en los ojos, reiteró que le gustaría tener la fuerza de su madre ante cada momento que le toque atravesar.

Cabe recordar que la noticia del embarazo fue felizmente recibida por la pareja y también por todos sus compañeros del noticiero de Telefe. En ese momento, lo había anunciado al cierre de una de las ediciones del ciclo. “Le voy a contar a toda la gente porque acá mis compañeros lo saben hace un montón, pero bueno, estábamos siendo los más precavidos posibles para esperar las fechas... ¡Estoy embarazadísima!”, había anunciado la periodista en febrero pasado, al cierre de una edición de El noticiero de la gente.

China Ansa se comprometió con su pareja tras el nacimiento de su hija India (Instagram)

Al rato la pareja lo expuso en sus redes sociales: “Mejor que 2, son 3 -fue lo primero que escribió, haciendo alusión al popular tema de Lali- Llegó nuestro proyecto tan deseado y soñado. Te pensábamos, te soñábamos, te imaginábamos y hasta te hablábamos. Llegaste y cambiaste nuestros rumbos”, escribió por ese entonces la China junto a un video de una ecografía.