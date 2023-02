La China Ansa anunció el sexo de su bebé con un divertido video: “Lloré 30 minutos ininterrumpidos”

El divertido video con el que la China Ansa anunció el sexo de su bebé (Instagram)

“Recuerdo haber llorado 30 minutos ininterrumpidos sola en el camarín cuando me llamaron para darme la noticia”, comenzó Josefina China Ansa un emotivo texto que compartió en sus redes sociales y que escribió junto a un video en el que anunció el sexo del bebé que está esperando.

La periodista de Telefe será madre por primera vez y compartió con su medio millón de seguidores un divertido video con el que le comunicó la feliz noticia a su pareja, el exfutbolista Diego Mendoza, quien recientemente anunció su retiro profesional por dolores en su pie derecho provocados por el accidente del micro de Huracán en Venezuela en 2016, cuando integraba aquel plantel.

En su relato, la periodista aseguró que no esperaba el llamado del laboratorio con los resultados. “Me tomaron por sorpresa”, se sinceró. Y el asombro fue tal que ella reparó en una sola cuestión, lo que más le importaba: “Lo único que llegué a escuchar fue que se encontraba bien de salud. Lo demás, lo anulé”.

Luego de permitirse llorar de emoción y felicidad durante media hora dentro del camarín en el que se estaba produciendo para cumplir con su actividad laboral dentro de Telefe, la periodista regresó a sus funciones. Y, según contó, durante las próximas dos horas -mientras estuvo al frente del programa que hacía en ese momento- no supo el sexo de su bebé. Realmente no había logrado retenerlo. “Era tal la emoción y los nervios que tenía que no pude registrar lo que me estaba notificando la médica”.

Una de las fotos que subieron la China Ansa y Diego Mendoza cuando anunciaron su embarazo

“Pero estaba a salvo. Y eso era lo único que me volvía a la calma”, continuó quien también integra el panel de analistas de Gran Hermano 2022.

Al finalizar sus tareas laborales, repasó los estudios y volvió a enterarse -casi como si fuera la primera vez- el sexo del bebé que está esperando. Y ahí se puso en campaña para comunicárselo primero a su novio, y luego a sus familiares y amigos. Al salir del canal, a las 21 horas, lo hizo apurada. ¿El motivo? Encontrar un cotillón abierto para comprar una bengala con una cortina de humo de color adentro.

De esa forma, lo llevaría a su novio a la calle, al aire libre, para anunciarle la feliz noticia. “Así, en nuestra intimidad, se lo compartí al papá”, le dijo a sus seguidores en el posteo que cosechó cientos de comentarios con felicitaciones. “Les dejo el momento y todas las pavadas que vienen con nosotros, porque jamás algo premeditado y armado. A lo torpe se vive mejor”, escribió la China.

El momento exacto en el que Diego Mendoza se enteró que la China Ansa está esperando una nena

En las imágenes, se ve a la pareja caminando por la calle y eligiendo un lugar en donde dejar apoyado el teléfono para que el exfutbolista pudiera ponerse de espaldas a su pareja, taparse los ojos y esperar a que ella abriera la bengala para que saliera el humo y así enterarse la buena nueva. En un video editado, con el característico sentido del humor que los caracteriza, terminaron anunciando que serán padres de una nena, de quien aun no revelaron el nombre. Paso a paso.

“Qué hermosura. Las amo”, escribió Diego Mendoza en la publicación de la China, a quien le dio un romántico abrazo una vez que vio el humo de color rosa a su alrededor.

La periodista y el deportista -hoy vinculado a los medios y a generar contenido en las redes sociales- habían anunciado que estaban esperando su primer hijo con un romántico posteo que hicieron en su Instagram luego de que ella lo contara en El noticiero de la gente, conducido por Germán Paoloski. “Mejor que 2, son 3 -fue lo primero que escribió, haciendo alusión al popular tema de Lali- Llegó nuestro proyecto tan deseado y soñado. Te pensábamos, te soñábamos, te imaginábamos y hasta te hablábamos. Llegaste y cambiaste nuestros rumbos”, escribió por ese entonces la China junto a un video de una ecografía.

“Hoy somos inmensamente felices de contarles que viene en camino nuestra mejor creación. La única certeza que podemos darte hoy es que la vamos a pasar muy bien, y que te vas a divertir… TE VAS A DIVERTIR”, enfatizó la periodista en mayúsculas. “Ansiosos te esperamos, te amamos. Felices 3 meses y medio, bebé”, agregó quien recibió cientos de mensajes de sus compañeros, amigos, familiares.

Diego Mendoza, por su parte, comentó la publicación compartida que había hecho con su pareja. “Te amo, vas a ser la mejor mamá del mundo”, le escribió el exfutbolista.

