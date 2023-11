La emoción de Nazarena Vélez por su especial regreso a Villa Carlos Paz: “Estoy muy movilizada”

La Emoción De Nazarena Vélez Por Su Despedida De Lam Por Qué Motivo Deja El Programa De ÁNgel De Brito

Esta semana, el anuncio de la partida de Nazarena Vélez de LAM (América) provocó una enorme conmoción tanto en el conductor Ángel de Brito como en el resto de las “angelitas”. Es que la mamá de Barbie Vélez volverá a hacer teatro en Villa Carlos Paz después de 10 años: protagonizará Dos locas de remate en compañía de Gladys Florimonte. Y será especial, porque la última vez que hizo una temporada teatral fue el verano en el que Fabián Rodríguez, su exmarido, decidió quitarse la vida.

“Ayer te vi emocionada, ¿qué es lo que te emociona tanto?”, le preguntó Yanina Latorre a Naza este viernes por la noche en LAM. “Dejar el programa me emociona porque me siento muy cómoda. Yo las quiero a todas, Ángel es amoroso, es un laburo qué más allá de que es un éxito increíble y es difícil bajarse de un éxito, yo la quiero a todas y me siento bien”, dijo con la mirada brillosa, aun embargada por la emoción.

“Y si bien yo necesito laburar y hacer teatro, que es lo mío, que es donde yo hago una diferencia y más en una temporada, también ir a Carlos Paz me moviliza un montón”, confesó Vélez. “Sí, yo me quedé pensando, vos hace 10 años que no volvés a Carlos Paz”, apuntó Latorre. “Mi última temporada fue la de Los Grimaldi, así que es fuerte, muy fuerte. Ayer la cabeza me hizo ‘uuuuuh’. No pude volver en estos años porque no podía, me daba cosa por Fabián. Pero ahora sentí que esta propuesta estaba bien y que hay un momento en que hay que uno tiene que afrontar las cosas. Yo amo Córdoba, mis primeras apuestas siempre fueron ahí, mi viejo es cordobés, voy desde que soy muy chiquitita. Pero desde ayer a estoy muy movilizada”, dijo.

Nazarena Vélez

“Es mucho más movilizante de lo que yo pensé. Hay cosas que tengo más trabajadas interiormente, pero sí, estoy movilizada. Sacame de acá, concha de la lora... ¡me espera un verano para laburarrr!”, agregó Naza entre risas, queriendo desanudarse la garganta. Por otra parte, contó que irá a La Villa con toda su familia. Y que el desafío que le quede por delante es muy exigente. “Tengo que estudiar, tiene mucha letra la obra. El director Manuel González Gil es el número 1 de la argentina, es una gran exigencia. Y el papel que hago yo, que lo hacía la Llinás, para mi es tremendo. Es muy fuerte la obra, el que la vio sabe de lo que hablo”, dijo. Por otro lado, asumirá el rol de productora ejecutiva, algo que “me apasiona”.

“Se despide del programa, queda muy poco tiempo. Igual mañana vamos a seguir contando... Nazarena Vélez. Va a llorar por sus hijos, obviamente. No, no, no quiero que llores”, anunció De Brito el pasado jueves cuando contó la partida de la “angelita”.

“Voy a extrañar horrores pero de verdad necesito hacer teatro, necesito laburar y aparte tengo la posibilidad de llevar a Carlos Paz también la obra que estoy haciendo acá en ‘Andamio 90′. El 28 de diciembre estrenamos en el Candilejas dos”, destacó emocionada. Luego, consultada por el conductor por su fecha de partida de LAM, la panelista respondió en tono humorístico: “Un día antes, si es por mí. ¿Puedo hacer campaña para volver? Hago campaña, vengo igual”.

Ángel de Brito contó cuál de las angelitas dejará el programa

Enseguida Yanina Latorre lamentó su partida y sostuvo que hacían un gran equipo. Casi indignado, el conductor expresó en broma: “Se volvieron buenas de repente, desde cuándo. Antes se iban y festejaban. Cuando se fueron las últimas festejaron. Hoy me lloró por teléfono, me hizo todo el drama por privado. Ya lo habíamos hablado con Nazarena hace tiempo, como el año pasado también, que estuvo por hacer temporada. Después, finalmente no se fue y se quedó acá en el programa, pero es lógico que Naza haga temporada. Me lo había comentado en su momento”.

Si bien Vélez deja el programa por cuestiones laborales, no sería raro que volviera en un futuro. Una situación similar se vivió meses atrás cuando Maite Peñoñori se sumó al staff de LAM.