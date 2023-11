Ángel de Brito reveló cuál de sus angelitas dejará LAM antes de fin de año

Ángel de Brito reveló cuál de sus angelitas abandonará LAM antes de fin de año (LAM, América)

Yanina Latorre, Marcela Feudale, Marixa Balli, Fernanda Iglesias, Maite Peñoñori y Nazarena Vélez, entre otras periodistas que se van alternando durante LAM, el programa de Ángel de Brito, quedaron sorprendidas cuando el conductor anunció que una de ellas dejará el ciclo de América. Con el estilo enigmático que caracteriza al ciclo, el conductor comenzó con unos minutos de incógnita, y tras ellos, Ángel dio a conocer que Nazarena Vélez dejará de ser una de las angelitas.”

“Se despide del programa, queda muy poco tiempo. Igual mañana vamos a seguir contando... Nazarena Vélez. Va a llorar por sus hijos, obviamente. No, no, no quiero que llores”, anunció De Brito. Luego, ante la pregunta de por qué dejaba el ciclo, la mamá de Barbie Vélez explicó: “Porque voy a hacer temporada de teatro con Gladys Florimonte. Voy al Teatro Candilejas dos. ‘Dos Locas de Remate’. Me encanta el director. Me encanta todo, me gusta. Voy a llorar en serio”.

Claramente conmovida por el cambio, y por dejar de ver diariamente a sus compañeros de trabajo, la mediática explicó lo que sentía y dio más precisiones respecto de su trabajo. “Voy a extrañar horrores pero de verdad necesito hacer teatro, necesito laburar y aparte tengo la posibilidad de llevar a Carlos Paz también la obra que estoy haciendo acá en ‘Andamio 90′. El 28 de diciembre estrenamos en el Candilejas dos”, destacó emocionada.

Ángel de Brito reveló cuál de las angelitas dejará el programa

Luego, consultada por Ángel de Brito por su fecha de partida de LAM, la panelista respondió en tono humorístico: “Un día antes, si es por mí. ¿Puedo hacer campaña para volver? Hago campaña, vengo igual”.

Enseguida Yanina Latorre lamentó su partida y sostuvo que hacían un gran equipo. Casi indignado, el conductor expresó en broma: “Se volvieron buenas de repente, desde cuándo. Antes se iban y festejaban. Cuando se fueron las últimas festejaron. Hoy me lloró por teléfono, me hizo todo el drama por privado. Ya lo habíamos hablado con Nazarena hace tiempo, como el año pasado también, que estuvo por hacer temporada. Después, finalmente no se fue y se quedó acá en el programa, pero es lógico que Naza haga temporada. Me lo había comentado en su momento”.

Si bien Vélez deja el programa por cuestiones laborales, no sería raro que volviera en un futuro. Una situación similar se vivió meses atrás cuando Maite Peñoñori se sumó al staff de LAM.

Nazarena Vélez se despidió de LAM

Tras la salida de Andrea Taboada, a fines de junio de este año, el conductor estaba buscando quién ocupara esa silla vacante. Durante un largo tiempo fueron pasando muchas figuras por el programa de América de manera rotativa, ya que su idea era encontrar a una persona que pudiera ocupar el lugar de titular en el ciclo.

Así, después de un largo proceso, De Brito anunció el regreso en vivo: “Es la primera angelita que vuelve, porque a las otras que se fueron no las hemos dejado volver. La primera que vuelve a LAM después de un tiempo es mi querida Maite”.

Sin embargo, entre todo el staff, una panelista quedó en la historia del programa. “Pasan las temporadas, los cruces, las sorpresas, pero una angelita siempre se destaca. Ya sea por sus enigmáticos, sus revelaciones o sus polémicos cruces, Yanina Latorre se ganó ese lugar”, según Ángel de Brito.

Tiempo atrás, el conductor había decidido responder preguntas de sus seguidores en Instagram y una de las consultas fue “¿Quién es tu mejor angelita?”. El periodista, sin vueltas eligió a su angelita más antigua. “Yanina empezó siendo una de las ocho y en ocho años lo dio todo”, señaló, sobre la mujer de Diego Latorre, que durante sus últimas vacaciones en Brasil lo reemplazó en la conducción.