Se conoció el proyecto que Silvina Luna no pudo concretar y que su hermano Ezequiel sacará a la luz

Silvina Luna pidió que filmen sus últimos días de internación, contó Majo Martino

El 31 de agosto, Silvina Luna falleció en el Hospital Italiano a causa de una insuficiencia renal, producto de una mala praxis en una operación estética realizada por el doctor Aníbal Lotocki en 2011, tras lo que aguardaba un trasplante de riñón que se demoró luego de haber contraído una bacteria que derivó en su internación durante dos meses y medio. Silvina tenía 43 años.

Desde su ingreso al nosocomio el 13 de junio, la actriz permaneció sedada y con respirador artificial hasta el 29 junio, cuando experimentó una leve mejoría. Luego su estado de salud estuvo oscilante, entre avances y retrocesos. El último parte médico oficial que emitió el hospital se dio el 17 de agosto y manifestaba una evolución dentro de la gravedad general del cuadro. “Se encuentra respirando por sus propios medios, con rehabilitación kinesiológica, nutricional y psicológica”, decía el escrito. Sin embargo, nada alcanzó.

Silvina Luna y su hermano Ezequiel, quien en este momento está cumpliendo con todos los pedidos de ella

Su incondicional hermano Ezequiel, cuatro años menor, dejó su Rosario natal para instalarse en Buenos Aires y estuvo a su lado hasta último momento. Los hermanos siempre fueron unidos y la relación se fortaleció en 2008, cuando en el lapso de cinco meses fallecieron sus padres, Sergio y Roxana. De hecho, el joven se ofreció como donante de órganos, algo que no convencía del todo a Silvina. “Familiares míos se ofrecieron a donarme un riñón. Todavía falta y no me quiero adelantar. Primero tengo que estar en la lista del Incucai. Una de las personas que se ofreció fue mi hermano, pero a mí todavía me da cosa hablarlo. Yo sé que él está ahí, pero todo depende de muchas cosas”, contó.

Fue entonces, tras la muerte de Silvina, que los ojos se posaron en Ezequiel y en cómo transitaría los días. En las últimas horas, en Mañanísima (El Trece) una noticia compartida por Majo Martino, amiga de Luna, reveló lo que está sucediendo: “El año pasado, a esta altura del año, nos juntamos en su casa y me contó que empezaba a hacer diálisis. Estaba muy triste, deprimida, y estuve una hora y pico hablándole y hablándole, y me acuerdo de que ella estaba muy triste, desesperanzada, pero le ponía garra, se esperanzó y dijo que le iba a poner fe a eso. Pero eran tres veces por semana haciendo diálisis, cuatro horas, le dolía la espalda, le dolía todo”.

Fernando Burlando volvió a referirse a la causa por la muerte de Silvina Luna

En ese instante Estefi Berardi tomó el micrófono y reveló: “Majo, cuando ella pidió que filmen sus últimos días, cuando estaba su cuerpo muy deteriorado, ¿con ese material ella pidió que hagan una serie?”, a lo que su interlocutora aclaró: “Ella quiso que se documente mucho de lo que estaba viviendo. Yo mucho no quiero hablar porque todavía está ahí el tema, pero se va a hacer algo con todo ese material, hay una idea de una docuserie con todo lo que ella estaba viviendo”.

“De esto no se quería que se supiera nada hasta ahora porque temían que Lotocki inicie un juicio, pero como ahora está preso, por eso lo estoy diciendo, van a hacer una docuserie y yo creo que ese es el motor que lo mantiene a Ezequiel, cumpliendo los deseos que Silvi le pedía en vida”, cerró Martino.

El que también se refirió al tema fue Fernando Burlando, abogado de la modelo, quien horas después dio un móvil para Socios del espectáculo y coincidió con la teoría de la periodista: “Por suerte Ezequiel tomó las riendas de lo que pretendía Silvina y creo que está cumpliendo todos esos objetivos, eso lo mantiene de alguna manera fuerte”. Respecto de ese futuro envío, aseguró que está incluida también la cuestión judicial: “Según lo que me dijo él, está todo incluido, y me preguntó si lo iba a acompañar, y cómo no lo voy a acompañar, es imposible que tenga un no mío, aparte es un proyecto de Silvina, y creo que tenemos que hacer un homenaje a lo que fueron sus decisiones y a su vida”.