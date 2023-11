Martín Fierro de la Moda 2023: los favoritos de Ángel de Brito y los cambios de look que hará Valeria Mazza

Ángel de Brito y Valeria Mazza adelantan todo lo que se viene en los Martin Fierro de la Moda (Fotos: Franco Fafasuli)

Teleshow asistió a la producción de fotos que Ángel de Brito y Valeria Mazza hicieron en el estudio de Gabriel Machado donde recibieron oficialmente el título de conductores de los Premios Martín Fierro de la Moda 2023. Luego de analizar cómo fue el vínculo entre ambos y comprobar la buena onda que hubo en el backstage de la sesión, este medio habló en exclusiva con el conductor de América TV y con la histórica modelo para conocer en detalle cómo se preparan para esta nueva edición de los premios.

La cita es el sábado 2 de diciembre, cuando la Usina del Arte se vista de gala para distinguir a diseñadores, fotógrafos, modelos e influencers. De esta manera, el galardón insignia de APTRA premia por segunda vez a la moda en Argentina, luego de la entrega de 2019 y retomado el hilo tras la postergación por la pandemia. Y para ir palpitando una noche a puro glamour, los conductores se confiesan entre flashes y cambios de vestuario.

De conductor en América a presentador de los Martín Fierro

El periodista conducirá por primera vez estos premios junto a la modelo

“Estoy feliz con la convocatoria. Asistí a muchas entregas de Martín Fierro, pero nunca trabajé con nadie de los que están acá; ni con Valeria, ni con la gente de la producción, ni con algunos productores de América”, aseguró el periodista, dejando entrever su entusiasmo de cara a la premiación en la Usina del Arte. “Va a ser un mix de tele, moda, redes y escándalos”, sintetizó.

—¿Te gustan los nominados?

De Brito: —Muchos sí, algunos no, pero pasa como en toda fiesta no son muy subjetivas, las ternas se tienen que llenar de gente. Bueno, no hay ternas porque no son de tres, son todas de cinco la mayoría.

Angel De Brito dio detalles exclusivos de la segunda edición de los Martín Fierro de Moda

—¿Hay algún famoso en particular que te gustaría que gane su premio?

De Brito: —Pampita va a ganar seguramente, se lo merece. Es un ícono de la moda. Es la modelo más importante de la Argentina y es muy influyente en las redes también, así que por algún lado se va a llevar su premio. Entre los varones, Iván de Pineda está nominado por su trayectoria y obviamente merece llevarse un reconocimiento. Y alguien que es amiga, pero no puedo excluir, es Mariana Fabbiani. Me parece que con sus looks marca tendencia hace muchísimos años en la tele y desde hace un tiempo lo hace en las redes, que es por lo que está nominada.

Valeria Mazza, conductora estrella de los premios

Valeria Mazza conducirá por segunda vez los Martin Fierro de Moda

Al finalizar la sesión de fotos, Valeria atiende la consulta de Teleshow y coincidecon el conductor de LAM. “Estoy re contenta, me encanta que existan estos premios, me fascina la dupla con Ángel, nos llevamos súper bien y va a salir increíble”, manifiesta, conocedora como pocos de la industria y del espectáculo de la moda. “Está buenísimo que se le dé este lugar, en un canal como América, con una figura del canal como Ángel que es un número uno, la verdad no me puedo quejar”, sostuvo la top model, que asegura que no tiene definido su vestuario: “Voy a tener cinco cambios de looks. En estos días voy a visitar a los distintos diseñadores y arrancamos” expresó con el mismo entusiasmo. reconoció.

—Se te nota muy feliz.

—Estoy feliz, contenta. Yo presenté también la primera edición, y cuando apenas me enteré que se iban a hacer los Martín Fierro dije que me encantaría volver a estar. Sabemos que esto no solo es decisión de APTRA, tiene que ver con el canal, tiene que ver con una serie de cosas, entonces yo me puse a disposición. Y por suerte acá estoy.

Backstage fotos Angel De Brito y Valeria Mazza Martin Fierro Moda (Fotos: Franco Fafasuli)

—No va a ser tu único rol en la ceremonia...

Mazza: —No, también estoy como presidente del jurado. Estos Martín Fierro están vinculando mucho lo que es la moda con el mundo del espectáculo, con la cultura. No vamos a reconocer un solo aspecto, vamos a evaluar el diseño, el talento, la creatividad, el trabajo, la trayectoria. Vamos a reconocer a aquellas celebridades que promocionan la moda argentina, el trabajo que realizan día a día en redes y otras variantes de la industria. Detrás de esto hay un montón de gente que trabaja por lo que entonces poder reconocer eso me parece fundamental para que la industria de la moda también siga creciendo, y estos premios sirven para visibilizar todo ese trabajo de tanta gente.

—En la primera edición del Martín Fierro de la Moda te llevaste una estatuilla. ¿Qué significó ese reconocimiento?

Mazza: —La verdad que todo reconocimiento, premio, distinción siempre es un halago con lo cual me encanta recibirlo. Esta vez, como soy miembro del jurado, no estoy nominada. Pero al tener el galardón de la trayectoria me encantaría entregárselo a otra persona.