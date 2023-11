El enojo de Pampita por una pregunta sobre Benjamín Vicuña: “No me gusta que revuelvan porquería”

Pampita se molestó por una pregunta

Hagamos un poco de historia y viajemos hasta 2015. Con Moria Casán resolviendo sus problemas legales en Paraguay, estaba pautado que Pampita Ardohain fuera el jurado de reemplazo en aquella edición de Bailando por un sueño. Lo que no estaba previsto es que el fin de semana anterior a su salida al aire estallara el escándalo que involucraba a Benjamín Vicuña con La China Suárez con un motorhome de escenografía.

Aún así, la modelo cumplió con el compromiso con el entonces Showmatch y el conductor Marcelo Tinelli le agradeció la “entereza profesional” y le preguntó si estaba bien. “Bueno, bien no es la palabra pero acá estoy, trabajando. Era un compromiso que ya había tomado la semana pasada”. Así se producía la llegada de Carolina al jurado del certamen de baile.

“Es una semana muy linda, de verdad son los mejores participantes de esta temporada. Es un lujo para mí poder verlos en vivo y poner mi granito de arena para el destino de alguno de todos estos sueños”, destacó en ese instante sobre su sentir.

Pasaron 8 años y mucha agua corrió bajo el puente. En los últimos días, la modelo y conductora fue abordada en el ciclo y consultada sobre sus últimas búsquedas en Internet. Sin dudar, entregó su teléfono y la atención se posó sobre ella, al descubrirse que las últimas palabras buscadas tenían que ver con lo ocurrido en el motorhome. Rápida al aclarar los puntos, destacó que todo se debió a que necesitaba corroborar una fecha que correspondía justamente al momento de ese incidente.

Pampita es parte del Bailando desde 2015 (Prensa América)

“Mirá, Marce. Pampita nos dio sus últimas búsquedas en Google. Buscó ‘azul y amarillo, bebé, colores’, por ejemplo”, expresó Cris Vanadia, conductor del streaming del Bailando. Ante ello, la jurado destacó que esas palabras clave respondían a un video de Anita. Sin embargo, la siguiente frase buscada fue: “Fecha del escándalo del motorhome”.

“Es porque me preguntaron cuándo entré al Bailando y no me acordaba. ¡Es verdad! Es que no me acordaba. Pensé ‘¿cuándo vine a reemplazar a Moria Casán?’, ‘¿cuándo fue?’. Y fue ahí. Vine a reemplazarla y me quedé para siempre”, explicó la modelo.

Tras esta situación al aire del Bailando, Pampita fue abordada por Santiago Sposato, cronista de LAM (América), y allí manifestó su descontento de manera enfática. al escuchar una pregunta incómoda relacionada con su polémica ruptura con Benjamín Vicuña en 2015.

Al ser consultada nuevamente sobre este asunto, la jurado expresó con firmeza su rechazo a rememorar episodios pasados. “¿Te trajo algún comentario de la familia eso de la búsqueda en Google de lo del motorhome?”, indagó el movilero. “Ese tema está terminado. Ya pedí un montón de veces que no se hable más de ese tema porque no me gusta y porque no me gusta que mis hijos vean ni lean nada”.

La modelo explicó que la aparición de esa búsqueda fue accidental, debido a que necesitaba recordar una fecha: “Lamentablemente pasó eso porque estuve haciendo los trámites de la Embajada de Estados Unidos y tenía que poner cuándo empecé a trabajar acá. Fue de casualidad”, alegó, y continuó hablando en tono firme: “A mí no me gusta que revuelvan porquería del pasado. No me gustan los programas que hablan del pasado. Hay mucho presente. Yo soy súper creativa, laburo de mil cosas. Hay mucho mío para hablar de mi hoy”, enfatizó.

Tras ello, Sposato esbozó una última pregunta: “¿Te pasó que por este tema tus hijos te hayan preguntado algo?” a lo que ella destacó: “No, pero ojalá no sigan poniendo más nada de antes porque ya fue. Tema terminado”, cerró.