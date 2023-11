El emotivo saludo de Cecilia Bolocco a su hijo Máximo Menem en su cumpleaños: “Venciste al cáncer con entereza”

Cecilia Bolocco y Máximo Menem, en una antigua postal familiar compartida por la mujer

La destacada modelo y presentadora de televisión chilena Cecilia Bolocco utilizó su perfil en la red social Instagram para dirigirse a su hijo Máximo Menem Bolocco, fruto de su relación con el exmandatario argentino Carlos Menem, que festejó sus 20 años.

En su emotiva publicación, Bolocco expresó su profundo amor y admiración hacia Máximo, enfatizando la resiliencia que demostró a lo largo de su vida, especialmente al enfrentar desafíos significativos como su diagnóstico y posterior superación de un cáncer cerebral hace cinco años: “Mi adorado Máximo Bolocco, hoy se cumplen 20 años desde tu llegada a este mundo y cada día me asombra más la fortaleza de tu alma. Hoy también se cumplen 5 años desde que fueras diagnosticado con aquel complejo y agresivo cáncer cerebral, el cual venciste con una entereza que se grabó a fuego en mi corazón”.

En su mensaje, Bolocco destacó las cualidades personales de su hijo: “Déjame decirte que aún me maravillo con tu eterna sonrisa, la cual ha sido sin lugar a dudas tu gran escudo frente a tantas pruebas que te ha puesto la vida, como también frente a tu sensibilidad, humildad, capacidad de amar, tu humor y optimismo”.

Carlos Menem y Cecilia Bolocco, con Máximo cuando era un bebé (ARCHIVO NA)

La ex Miss Universo también compartió su orgullo y felicidad al ver a su hijo disfrutando de la vida, iniciándose en su vida adulta y planificando su futuro con entusiasmo: “Me siento tan orgullosa de ti y tan profundamente feliz de verte radiante de alegría, estudiando una carrera que te fascina y lleno de planes para el futuro. Te adoro con el alma hijo y no me canso de darle gracias a Dios por haberte enviado a mis brazos. Muy feliz cumpleaños mi amor y que este nuevo año esté repleto de bendiciones”, cerró el mensaje.

Bolocco, a través de estas palabras, no solo celebró un año más en la vida de Máximo sino también la fortaleza y el espíritu de superación que él demostró a lo largo de su aún corta vida. El joven festejante, en tanto, respondió a ese mensaje con un sentido: “Te adoro, mamá”.

Entre los mensajes que responden a ese sentido escrito de Bolocco, se destaca el de Antonella Menem, hija de Carlitos y nieta del expresidente: “Feliz cumpleaños amor de mi vida, Dios te bendiga siempre. Jamás cambies esa humildad y personalidad que tenés. Te amamos tu sobrina y sobrinos nietos”.

Cecilia Bolocco y Máximo Menem

Máximo Menem nació en 2003 en Santiago de Chile y sus padres, quienes se habían casado en 2001, se divorciaron en 2007. Desde entonces, el joven no mantuvo un contacto fluido con el expresidente que murió el 14 de febrero de 2021, a los 90 años. Así lo dejó reflejado el joven en una entrevista que dio un año y medio atrás en una de las pocas veces que se expresó públicamente, ya que mantiene un extremo bajo perfil.

“Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos suyos, porque tampoco lo conocí mucho. Es que además tenía que pasar por Zulemita para llegar a hablar con él”, dijo en febrero del 2022 en una nota para la revista chilena Velvet. En aquella oportunidad también se refirió a la operación a la que se sometió cuando tenía 14 años, aunque aseguró que no tenía demasiados recuerdos al respecto: “Me sentía mal y mi mamá me mandó a la clínica (…) jamás pensé que me iba a morir. Nunca, nunca, nunca, nunca. Yo siempre supe que iba a estar bien (…) Además, mi mamá estaba demasiado tranquila o así me lo hizo sentir”.

Cecilia Bolocco y Máximo Menem en una de las imágenes compartidas por Cecilia Bolocco (IG ceciliabolocco)

Por ese entonces, su padre, Carlos Menem, viajó desde Buenos Aires a visitarlo a la clínica en la que estaba internado. Luego hizo de que la Justicia argentina lo autorizara a viajar a Chile mientras el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 investigaba el encubrimiento del atentado a la AMIA. Además, pidió autorización al Estado chileno para permanecer allí, ya que una normativa prohíbe el ingreso de personas que tengan condenas judiciales a ese país.

Sobre la última vez que vio al expresidente, aseguró: “Fue la única vez que pude estar solo con él. Me acuerdo de que le agarré la mano y le hablé una hora sin parar. Y sé que me estaba escuchando, porque en ciertas partes el monitor se alteraba”.

“No lo conocí mucho, pero dicen que heredé lo encantador que dicen que soy. Me gustaría descubrir cómo fue mi papá y por qué fue tan encantador como dicen que era”, concluyó Máximo Menem en aquella entrevista.