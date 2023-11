Quiénes son Sol 1 y Sol 2, las chicas trans del Bailando que emocionaron a Moria con su historia de vida

Quiénes son Sol 1 y Sol 2 las chicas trans que debutaron en la pista de Marcelo Tinelli y que emocionaron a Moria Casán con su historia de vida

Los momentos más entrañables suceden cuando la tele empuja discursos de época que son muy reparadores y ayudan a combatir prejuicios sobre la identidad de género y la diversidad sexual. Esa trastienda viene desde siglos, pero cada vez más son aquellas figuras que se destacan en los medios masivos como es el caso de Flor de la V, actual conductora de Intrusos por América, o Lizy Tagliani, con Got Talent Argentina en el prime time de Telefe, y que impulsan un mensaje de inclusión, respeto y empatía.

En ese sentido, en las últimas semanas conocimos a Sol 1 y Sol 2 quienes fueron impulsadas públicamente gracias a Marcelo Tinelli y a todo su equipo en la pista del Bailando 2023 y que terminaron haciendo su debut triunfal en la salsa de tres con Romina Uhrig.

La emoción de Sol 1 y Sol 2 por llegar a la pista del Bailando

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el conductor busca darle visibilidad a personas que les ve potencial y que además incentiva en la inclusión. Sol 2 que fue quien bailó con Romina, le agradeció por la oportunidad: “Me cambiaste la vida. Este año, desde que estoy acá, pude decir que fui abusada, pude decir quién me tocó... Hoy día me muestro como soy gracias a vos. Un 14 de junio comenzó este sueño y creo que va a quedar en mi historia. Me encanta que me arrobes y me da vergüenza tus mensajes en Instagram, por eso no te contesto. Soy una boluda. Pero hoy soy quien quiero ser”, reconoció buscando expresar en palabras toda su emoción.

Quiénes son Sol 1 y Sol 2

Sol 1 y Sol 2 son pareja y se conocieron cuando aún no habían transicionado. “A mi me volvió loco cuando lo vi bailar, y digo lo vi porque estábamos vestidos como chicos, como hombres, en ese momento. Fue muy lindo, pero también muy difícil”, contaron cuando fueron invitadas al Debate del Bailando.

“Cuando nos conocimos yo estaba en pareja con una persona que era violenta que me pegaba, que me hacía la vida imposible. Y un día me asusté mucho por cómo se puso, me encerré en el baño y la llamé. Y se la jugó y me vino a buscar en ese momento. Yo estaba encerrado y pensaba ‘¿me quedo con la persona que me atormenta o me voy con la que me ama’?, y nos fuimos juntos y desde entonces no nos separamos”, recordó Sol 2 sobre su pasado.

Incluso, cuando bailó la salsa de tres, Sol 2 reveló más detalles de su pasado y la fortaleza que logró gracias a la ayuda a Sol 1 para salir adelante y luchar por sus sueños. “A veces me preguntan dónde está mi familia. En el momento en el que decidí operarme las lolas comencé a ser huérfana. Yo no tengo familia, pero mi familia elegida está acá conmigo y en otros lados. Me di cuenta de que no los necesito”, sostuvo en diálogo con Tinelli.

Sol 1 y Sol 2 junto a Romina Uhrig su coach Mik Grimoldi y su bailarín Iñaki Iparraguirre

A raíz de su testimonio, Teleshow se comunicó con ambas y lejos de hacer foco en su pasado, se puso la mirada en el increíble presente que están viviendo disfrutando su identidad y dejando un hermoso mensaje de lucha en la televisión argentina.

“Siento que recién está arrancando mi vida porque es donde me estoy desahogando, donde estoy pudiendo decir todo y donde recién soy el 1% de lo que me quiero convertir que es una gran artista”, comenzó diciendo Sol 2 en diálogo con este medio y reveló cuáles son los sueños que tiene por cumplir: “Tengo una meta y un sueño que es grabar mi propia película de mi historia de vida, donde todas estas cosas que pasé con el Bailando, también las feas van a estar. Yo ya escribí un libro que se llama 32 años donde cuento todo lo que viví, así que nada siento que mi vida recién arranca y me falta un montón todavía y no voy a parar porque sé que no tengo tope”.

Además, este jueves Ángel de Brito las recibió en LAM y les ofreció trabajo: “Me encantaría que el año que viene trabajemos juntos, no sé en qué pero si ustedes quieren para mi sería un placer”. Ante la consulta de Infobae sobre esta propuesta afirmaron: “Lo amamos, será un placer compartir”.

Paralelamente, Moria Casán que es, sin duda, la diva que abraza al colectivo LGBTQ+ desde sus comienzos en la industria, en esta oportunidad se emocionó mucho con la historia de Sol 1 y 2. En la pista del Bailando demostró una vez más su compromiso, amor y empatía con aquellas personas que luchan por su identidad.

El abrazo de Sol 2 y Moria en la pista del Bailando

“Lo de Moria es algo increíble y todavía no caigo. Ayer me mandó un mensaje Maxi Cardaci (el manager de la One) donde me hablaba ella y me agradecía a mí, sus lágrimas para mí fueron la bendición del putón más grande de los putones como dice ella. Nada, estoy muy feliz, ay, yo estoy llorando, de nuevo”, sostuvo Sol 2 quien se emocionó al recordar las palabras de la One en vivo.

“Recién ahora estoy bajando a tierra y me emociono, veo los videos del programa y sigo llorando. Siento que fue tan pura, tan real todo que todavía no puedo creerlo así que soy muy feliz en ese sentido de parte de ella y ojalá que la vida y el universo me den la oportunidad aunque sea un ratito de compartir algo con ella, sé que va a ser así”.

La emoción de Moria por la historia de vida de Sol 1 y 2

“Nace una estrella para mí hoy, acá. Por la impronta, por el desenfado, por cómo se para, por cómo maneja el escenario. No te estoy halagando, mi amor, te estoy diciendo la verdad. Yo sé que te emocionás, yo me emocioné cuando ustedes lo abrazaron a Marcelo y le dijeron ‘gracias’, porque sé que es un sueño cumplido. Son personas grandes que han pasado por todo. A mí también me da ganas de llorar, de verdad. No puedo contener la emoción. Yo siempre estuve al lado de la marginalidad, perdón”, le dijo La One a las participantes con los ojos llenos de lágrimas mientras daba su devolución como jurado del Bailando 2023.

El desgarrador llanto de Moria Casán tras hablar con Sol 1 y Sol 2: “Conozco su lucha”

“No quiero hacerme la gurú de nadie, ni la feminista, ni la que ocupa lugares. Yo, desde el año ‘70, estaba en los teatros y mi misión era ir a la comisaría a sacar a mis amigos bailarines. Sé por lo que pasan, sé de qué se trata. Y me emocionaron muchísimo. No sé por qué lloro tanto”, agregó y explicó el motivo principal de su emoción. Acto seguido, con la voz entrecortada sumó su característica frase para descontracturar: “Si querés llorar, llorá”.

A continuación, la protagonista de Brujas relató un caso que la tocó en primera persona: “Entiendo la vida, porque una amiga mía, Ana Lupes, decidió hacerse mujer viviendo en mi casa, cuando se puso un sobretodo de una pareja mía y se fue a sacar un pasaporte para sentirse mejor, para sentir que era una mujer en otro cuerpo. Conozco la lucha, las quiero, las respeto, voy a estar siempre al lado de ustedes, y sin ningún oportunismo, porque lo siento, Por todo eso, mi mejor nota para ustedes”, concluyó La One en un mar de lágrimas y motivó a las concursantes para seguir peleando por sus sueños. “La marcha del orgullo gay es para celebrar, pero esta es una lucha de años. Y tiene que seguir. A no bajar los brazos”, señaló.

Todavía envuelta por una profunda emoción, Sol 2 le dejó unas palabras a la diva y al conductor: “Gracias Moria de verdad sos un amor, de corazón te lo agradecemos. Y a vos Marcelo porque antes me daba mucha vergüenza contar que fui abusada o que mis primos me hacían pis en la boca, que mis tíos, un padre o cualquier persona me tocaba. Para mí eso era normal. Haber entendido que podía contar eso te lo voy a agradecer siempre, Marcelo. Me ayudaste a ser libre y muy feliz”, expresó emocionada la mujer trans.