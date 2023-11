Taylor Swift develó el misterio: por qué utiliza un paraguas para esconderse de los fotógrafos

Taylor Swift reveló por qué utiliza un paraguas para esconderse de los paparazzi (Video: TikTok)

La agenda de espectáculos de la semana pasada en Buenos Aires estuvo marcada por la presencia de Taylor Swift, quien llegó por primera vez a la Argentina para cantar. Fue en el marco de su gira mundial The Eras Tour y dio tres shows en el estadio Más Monumental los días 9, 11 y 12 de noviembre. Pero al arribar al aeropuerto de Ezeiza, llamó mucho la atención que tanto al bajar del avión como antes de abordar la van que la llevaría a su hospedaje, se cubrió con un paraguas negro ante los cientos de clicks de los paparazzi.

La particular escena ocurrió el pasado miércoles 8 de noviembre durante el mediodía, luego de que la estadounidense llegara en un vuelo privado proveniente de Nueva York. Tras aterrizar, la cantante permaneció unos 40 minutos dentro del avión en la terminal exclusiva para vuelos privados, mientras su equipo realizaba los trámites migratorios correspondientes y descargaba el equipaje. Y al bajar, Swift evitó mostrarse en público al cubrirse con el paraguas en cuestión, que generó una ola de memes y comentarios de todo tipo en las redes sociales.

A casi una semana de su llegada al país y tras la serie de shows, también en las redes circuló un video en el que Taylor da los motivos por los cuales decide taparse ante las lentes ajenas que la acechan a cada paso que da en el país del mundo en el que se encuentre.

Taylor Swift salió del aeropuerto de Ezeiza tapada por un paraguas (Foto: RS Fotos)

En el año 2020 Netflix publicó el documental Miss Americana, en el cual Taylor mostró parte del recorrido artístico que viene haciendo, pero también se confiesa sobre diversos temas. Puntualmente, habla de cómo vive la presión de la fama y también la misoginia existente en la industria musical. Y en una escena, ella misma cuenta por qué se esconde de las cámaras. “¿Hay tres paparazzi? Bueno, veamos si pueden vender estas fotografías”, le dice a alguien de su equipo cuando está a punto de bajar de un avión y mientras despliega un paraguas negro.

En la escena siguiente, Taylor va en el asiento trasero de un auto y ensaya una explicación. “Con el correr de los años aprendí que no me hace bien ver fotos mías todos los días. Porque tengo tendencia a... Solo sucedió algunas veces y no estoy orgullosa de eso, pero hay veces que hay cosas que me detonan”, confiesa la cantante.

“Puede ser una foto en la que mi panza parezca grande o que alguien diga que parezco embarazada. Eso me detona y dejo de comer, por ejemplo”, agregó a continuación con mucha seriedad. Por otra parte, fue más allá en la cuestión y ahondó: “Nunca te dices: ‘Tengo un trastorno alimenticio’. Sabes que controlaste todo lo que comiste ese día y que eso no está bien”.

Taylor Swift se cubre con un paraguas cada vez que baja de un avión

En ese mismo documental, la cantante habló largo y tendido, como nunca antes en su vida, respecto a los trastornos de la conducta alimentaria que padece. “Creía que debía sentir que estaba a punto de desmayarme en el escenario. Ahora me doy cuenta de que si comés, conservás energía y te fortalece. Puedes hacer muchas presentaciones y no sentirlo. Fue una evaluación muy positiva, porque ahora estoy feliz con cómo soy. No me preocupa tanto si alguien me dice que aumenté de peso”, dijo. Y agregó: “No es una puerta fácil de cerrar. Es mejor tener kilos de más que lucir enferma. Eso no te conduce a nada bueno”.

“No puedo creer que tarde tanto en venir a Argentina. Nunca voy a volver a cometer ese mismo error. Ustedes son realmente los mejores, estoy muy feliz de dar un show para ustedes, para una multitud como ustedes”, dijo Swift durante la última de sus tres noches de concierto en Buenos Aires, emocionada por el calor que recibió de parte del público argentino.