Ricardo Darín será el narrador de la película sobre el triunfo de la Argentina en el Mundial de Qatar

Ricardo Darin grabó la voz de la película sobre el mundial de Qatar

Ricardo Darín se une a Elijo Creer, la película oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que llegará a los cines de todo el país el próximo 7 de diciembre. El popular actor, símbolo del cine argentino, asumirá el papel de narrador oficial, prestando su voz para dar vida al relato épico y conmovedor de la obtención del último título de Campeón Mundial de Fútbol, un acontecimiento que dejó huella en el corazón de todos los argentinos.

La producción cinematográfica de la AFA se sumerge en la historia a través de testimonios en primera persona de los protagonistas, revelando desde la intimidad los detalles y pormenores de la gesta mundialista. La película promete capturar la pasión y el orgullo que la Argentina siente por su selección de fútbol, brindando a los espectadores una experiencia única e inolvidable.

Ricardo Darín participa en Elijo Creer (Tato Pagano)

Elijo Creer es una obra cinematográfica se erige como un conmovedor tributo a la tenacidad y dedicación de aquellos que lograron el título más prestigioso en el escenario del fútbol internacional. Su objetivo principal es permitir que los fanáticos revivan la emoción de la obtención de la Copa del Mundo, justo en el mes que marca su primer aniversario. “Me emocioné de solo leer el relato en off”, señaló un conmovido Darín

Elijo Creer se estrena el 7 de diciembre en los cines

En el filme, que tiene una duración de 80 minutos, se podrá ver la intimidad del plantel en este logro como nunca se vio, donde se entrevista al cuerpo técnico y a las figuras de la selección que hicieron posible el título, anunciaron. La película contará con testimonios de figuras como Lionel Messi, Dibu Martínez, Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Ezequiel Montiel, Lionel Scaloni y Claudio Tapia, entre otros, y será proyectada en más de 300 salas de cine en todo el país.

Ricardo Darín, en las grabaciones (Tato Pagano)

“Ya cuando le llega a Leo es cuando empiezo a correr un poco porque es un 99.9 que no la pierde. Veo que le llega a Julián y al toque se la da a Alexis y yo ya había comenzado a correr desde antes. Más que nada porque tengo 35 y un poquito de experiencia, sabía que había que salir antes. Ahí empecé a acelerar a acelerar con la cabeza de que iba a llegar a la pelota y cuando mete el pase perfecto ahí, ya había visto antes del partido algunas imágenes del arquero que siempre salía muy abajo a intentar tapar lo más rápido posible. Como venía intenté pegarle de sobrepique para poder meterla en el segundo palo”, recordó Di María en el adelanto.

Rodrigo De Paul también mostró orgullo por lo conseguido y en especial por la conexión que lograron con el público argentino. “No lo puedo creer. Le quiero sacar fotos todo el tiempo, le quiero dar besos. Me siento muy privilegiado de ganar la Copa del Mundo. Sé que no es para nada fácil y que son logros que no voy a vivir nunca más. Haberla traído y de ver la alegría de la gente cuando la ganamos para mí fue el premio mayor. Hacer feliz a alguien es algo muy fuerte. Uno busca la felicidad todo el tiempo y hay muchas veces que nunca la encuentra. Y uno tener el poder de hacer feliz a tanta gente es un privilegio que no hay manera de explicarlo. Hicimos felices, los hicimos olvidar de sus problemas y los quilombos que existen en el mundo, Fueron muy felices no sé si por una hora, por dos días o si todavía lo son, pero les sacamos una sonrisa a mucha gente que lo necesitaba. Y eso es espectacular”.

Además del testimonio exclusivo de los jugadores de la Scaloneta, se ofrecerá una visión íntima de la experiencia vivida por la selección argentina en el Mundial de Qatar y se desglosan sus goles y jugadas como nunca se lo vio.