La romántica sorpresa de Coti Sorokin a Cande Tinelli en medio de su show: “Me explota el corazón”

La sorpresa de Coti Sorokin a Cande Tinelli

Hace apenas unas semanas se conoció una información que sorprendió en el mundo del espectáculo. Fue al aire de LAM, el ciclo de América que conduce Ángel de Brito donde contaron la noticia del casamiento entre Cande Tinelli y Coti Sorokin. “Cande se me hizo medio la sota primero. Le dije: ‘Mirá que lo tenemos muy confirmado’. Y ahí, me dijo que sí. ‘Lo estamos planeando tranquilos, para marzo’, me dijo”, contó el periodista. En esa ocasión, también contaron que la fiesta de boda entre los artistas no será en la Argentina sino en Punta del Este, Uruguay, ya que Marcelo Tinelli tiene allí una casa grande a la que suelen ir en familia cuando están de vacaciones.

Tras ello, fue la cantante la que se refirió a su propia boda. “No sé cómo se filtró, creo que es porque empezamos a averiguar lugares para hacerla”, dijo en una entrevista en el programa Estamos en una, de República Z . Más adelante, aclaró cuál es su condición: “Que haya perros, sí o sí. Con alguien que los cuide, que estén todos sueltos”. Además, dijo que la boda no será por iglesia: “Me copa, me parece re Disney, me parece increíble, pero muy falsa. La idea es que sea más privado, no es que va a venir el Oso Arturo”.

En medio de ese panorama, en la noche del último domingo se vivió una situación especial cargada de romanticismo y emoción cuando Cande se unió a Coti en el escenario del teatro Gran Rex, al que incluso también subieron sus mascotas, los perros Linda y Jesús. Él la recibió con un afectuoso saludo y, justo cuando estaban a punto de iniciar la interpretación de las primeras líneas de “Quiero verte”, la canción que compusieron juntos, el cantante se arrodilló y le presentó una bolsa de pana que contenía un estuche con una alianza.

Coti Sorokin y Cande Tinelli en el back de un show que quedará en la historia de ambos (IG candelariatinelli)

Visiblemente emocionada y entre lágrimas, Lelé abrió el envoltorio y descubrió la joya que su futuro esposo le había obsequiado. En ese instante la pareja compartió un beso apasionado que fue celebrado con una ovación por parte de los más de tres mil asistentes al show, quienes se ocuparon de registrar cada una de las instancias de ese momento con sus teléfonos móviles, para luego compartirlo en las redes sociales.

Micaela Tinelli, hermana mayor de Cande, quien estaba presente en el concierto, fue una de las que capturó este romántico instante y lo compartió en sus historias de Instagram con la frase “Qué viva el amor”. A esto, Cande respondió con gran emoción: “¡Me explota el corazón!”. También Nicolás Reydel, amigo cercano de la cantante y empresaria textil estuvo en el Gran Rex y compartió imágenes de la sorpresa de Coti a Lelé en sus redes sociales, acompañadas de un afectuoso mensaje: “¡Qué sean felices! ¡Los adoro!”, reflejando así el sentimiento de alegría y buenos deseos que predominó en este memorable evento.

“Quiero algo muy tranquilo”, había anticipado Cande sobre lo que esperaba de la próxima fiesta. “Yo soy re abuela, no me gusta la noche y tiene que ser de día. Yo a las 2 de la mañana quiero estar dormida, lo lamento, si quieren quedar de joda ahí no hay problema”, explicó. También contó que soñaba con que los case alguien muy especial para ella, pero que pronto fue desestimado: “Estuvimos discutiendo con mi familia porque yo quería que el cura sea El Tirri y mi viejo me sacó cagando, tiene razón, dijo que es poco serio. Yo tengo un humor un poco más oscuro, me re divertiría”, reveló. Y agregó que hasta lo habló con el músico pero luego un audio de Tinelli frenó todo: “Parece una joda, sólo a vos se te puede ocurrir eso”.