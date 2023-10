Cande Tinelli dio detalles sobre su casamiento con Coti Sorokin y contó cuál es su condición para la fiesta

Cande Tinelli habló sobre su casamiento

Hace unas semanas se conoció una información que sorprendió en el mundo del espectáculo. Fue al aire de LAM, el ciclo de América que conduce Ángel de Brito donde contaron la noticia del casamiento entre Cande Tinelli y Coti Sorokin. “Cande se me hizo medio la sota primero. Le dije: ‘Mirá que lo tenemos muy confirmado’. Y ahí, me dijo que sí. ‘Lo estamos planeando tranquilos, para marzo’, me dijo”, contó el periodista. En esa ocasión, también contaron que la fiesta de boda entre los artistas no será en Argentina sino en Punta del Este, Uruguay, ya que Marcelo Tinelli tiene allí una casa grande a la que suelen ir en familia cuando están de vacaciones.

Ahora fue la cantante la que se refirió a su propia boda. “No sé cómo se filtró, creo que es porque empezamos a averiguar lugares para hacerlo”, dijo en una entrevista en el programa Estamos en una, de República Z y aclaró cuál es su condición: “Que haya perros, sí o sí. Con alguien que los cuide, que estén todos sueltos”. Además, dijo que la boda no será por iglesia: “Me copa, me parece re Disney, me parece increíble, pero muy falsa. La idea es que sea más privado, no es que va a venir el Oso Arturo”.

Cande Tinelli y Coti Sorokin (RS Fotos)

“Quiero algo muy tranquilo”, anticipó. “Yo soy re abuela, no me gusta la noche y tiene que ser de día. Yo a las 2 de la mañana quiero estar dormida, lo lamento, si quieren quedar de joda ahí no hay problema”, explicó sobre el tipo de festejo con el que fantasea. También contó que soñaba con que los case alguien muy especial para ella, pero que pronto fue desestimado: “Estuvimos discutiendo con mi familia porque yo quería que el cura sea El Tirri y mi viejo me sacó cagando, tienen razón, dijo que es poco serio. Yo tengo un humor un poco más oscuro, me re divertiría”, reveló. Y agregó que hasta lo habló con el músico pero un audio de Tinelli frenó todo: “Parece una joda, sólo a vos se te puede ocurrir eso”.

El aniversario y un menú muy particular

Cande Tinelli y Coti Sorokin festejaron tres años de amor

Si bien Cande y Coti tuvieron varios idas y vueltas en su relación, siempre apostaron al amor y para celebrarlo organizaron una reunión muy especial por su tercer aniversario. Este martes los novios mostraron la intimidad del festejo. Primero, a través de sus historias de Instagram, Cande filmó a uno de sus amigos cocinando: “¿Qué es lo que estás haciendo Genaro?”, le pregunta la influencer al chef quien le contesta: “Hoy toca agasajarlos. Unas peras con un poquito de queso azul”, contestó él.

Cande y Coti festejaron su aniversario con amigos

“Genaro lo está dando todo, es muy buen chef ¿nos haces el catering del casamiento de canje?”, le dice ella entre risas mientras se escucha la voz de otra de sus amigas de fondo. Aunque eso no fue todo. Después Candelaria subió otra foto y aclaró: “Tengo los mejores amigos del mundo, nos armaron nuestro aniversario prácticamente”, sostuvo emocionada con el plato terminado.

Sus amigos les decoraron la mesa con mensajes muy especiales

También se pudo ver toda la mesa decorada con una vajilla marrón, velas aromáticas y un cartel que llevaba un mensaje muy especial para los agasajados. “Lo esencial es invisible a los ojos”, dice que es una frase de El Principito.

Por su parte, Coti filmó los preparativos de la mesa y escribió: “Tres años juntos mi amor. Los amo”, etiquetando a su novia y a la pareja de amigos que los fue a acompañar. Acto seguido, la cantante me respondió: “Te amo con todo mi corazón”.

El mensaje de Cande a Coti por su aniversario

Cande dejó un video en su feed donde se la puede ver con Sorokin intentando cantar una canción pero no logran hacerlo porque se tentaban. Junto con el audiovisual, subió una foto de ambos tomados de la mano y también escribió. “Juro que no nos drogamos. Le tengo pánico, me busca el Same. Esto es amor y complicidad. Te amo @cotioficial y felices 3 años juntos”, concluyó Lelé quien se mostró muerta de risa junto a su pareja con quien se casará el próximo año.