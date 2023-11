La China Suárez y Lauty Gram cada vez más juntos: él la acompañó en un importante compromiso laboral

Lauty Gram y la China Suárez

A mediados de junio y a solo dos meses de su separación de Rusherking, la China Suárez fue vista con el músico Lauty Gram en un shopping de Uruguay y desde ahí iniciaron los rumores de romance entre ellos. Durante los siguientes meses, los artistas se mostraron juntos en varias oportunidades y a través de las redes sociales abundaron las indirectas en los diferentes posteos y los mensajes que se dejaban, algunos enigmáticos, otros más concretos.

En las últimas horas, Teleshow recibió información exclusiva sobre la relación entre la actriz y el cantante de 21 años que confirma que están cada vez más juntos. Este jueves Eugenia estuvo grabando un nuevo videoclip que pronto estrenará ya que durante este 2023 se ocupó de potenciar su carrera como cantante solista y fuentes le confirmaron a este medio que la actriz no habría llegado sola sino que fue acompañada por Lauty.

“Él fue a acompañarla, no aparece en el tema pero sí la acompañó al rodaje que duró varias horas. Llegaron juntos”, le aseguraron testigos directos de la filmación a Teleshow, además de confirmar que la grabación fue en San Isidro. Si bien llegaron juntos, “él se fue antes” porque tuvo que viajar a Bariloche ya que a la madrugada tenía que presentarse en un boliche contratado por una empresa de viaje de egresados.

Paralelamente en las redes sociales ambos compartieron contenido y se produjo un nuevo intercambio 2.0 donde dejaron a la vista la buena onda que hay entre ambos. La China subió una foto a su feed de Instagram saliendo de la piscina y con el emoji de la filmadora dando a entender que estuvo grabando (misma información que coincide con las fuentes consultadas por este medio) y él le comentó: “Unas ganas de meterme a la pileta me dieron”.

Por su parte, Gram subió unas imágenes que se tomó en Bariloche, específicamente en el jacuzzi del hotel y Eugenia dio su veredicto: “Qué frío“, lo que motivó un nuevo comentario de él: “Había que hacer el esfuerzo”. Otro dato que es importante destacar, es que recientemente el joven artista sacó una canción a la que título “Mayor que yo“, y automáticamente los fanáticos de ambos no tardaron en afirmar que era un tema dedicado para Eugenia, que le lleva diez años.

También en sus historias de Instagram Lauty dejó algunas indirectas más dejando en evidencia más señales que apuntaban a la China. “Es de River pero a mí me encanta“ y “Tiene pelo negro con flequillo que a mí me gusta”. Estas fueron dos frases que compartió y que describen a la actriz, que en reiteradas oportunidades manifestó su amor por el Millonario y en aquel entonces lucía el mencionado look en su cabello.

Lautaro González Cadicamo es conocido en redes sociales como Lauty Gram, nació el 27 de diciembre de 2001, en Buenos Aires. Y con 21 años se convirtió en una estrella de TikTok, red social en la que tiene más de seis millones de seguidores, con quienes comparte parte de su rutina diaria, y sus canciones virales. En tanto, en Instagram tiene casi un millón de seguidores. Entre ellos, se destaca la actriz argentina con quien coincidió por primera ve en el hotel de Uruguay que se menciona al principio de la nota. También se vieron varias veces en la fiesta Bresh.