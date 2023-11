El gran momento de María Becerra: lanzó su nuevo tema ‘Piscina’ y prepara una sorpresa en Nueva York

Maria Becerra presentó su nueva canción 'Piscina'

“Hay una party en Argentina”, reza una de las frases sobre una pileta artificial llena de pelotas azules. A un extremo, cuatro toboganes invitan a zambullirse en ella. Se siente en el ambiente, y un poco en el calor del día, el verano está cada vez más cerca. Con esa energía, y un abanico en su mano, María Becerra presentó ‘Piscina’, su nueva canción junto a Chencho Corleone y el reconocido productor musical Ovy On The Drums.

En un evento único, rodeada de amigos, familiares y hasta su perra, Selena, La Nena de Argentina vivió con mucha emoción la presentación de su nuevo tema. El mismo comienza con un beat melódico que desde el principio transmite la sensación del verano. Con María luciendo un traje enterizo blanco, el video se desarrolla en tres escenarios. La cantante relajada en una pileta, sola, tomando sol, luego un set desde donde Chencho Corleone canta, y otro donde Ovy toca, para luego juntar a los tres artistas en un tercer lugar.

Según relató la autora de “Automático”, la canción surgió en medio de uno de sus viajes a Medellín, Colombia. “Ni bien entramos al estudio me dijo: tengo un palo pa’ mostrarte. Y me hizo escuchar la intro y el estribillo de Piscina. Me enamoré de la canción, la escuché cantada por J Quiles, quien compuso la intro y el coro, y me fascinó. Automáticamente le dije que me subía a ese tema y ese mismo día regrabamos en su estudio”, comentó la artista sobre cómo fue el comienzo del proceso.

Maria Becerra presentó 'Piscina', su nueva canción junto a Chencho Corleone y al reconocido productor musical Ovy On The Drums

Mientras tanto, cuando se trató de pensar en quién podría acompañar este feat, se pensó en Chencho Corleone. El puertorriqueño compuso el verso y María siguió el hilo de lo que proponía su historia: “Es lo que el tema necesitaba, alguien con ese flow, un buen chanteador pero que también pudiera cantar el coro”.

Ante tal producción, que se terminó de filmar en Miami, Estados Unidos, la artista explotaba de felicidad. Se trataba de un momento que quería compartir con toda su familia y amigos. Entre esas personas se destacaba su mamá, con quien María comparte todas sus alegrías, aunque a veces también se lleva algunos retos, como el que vivió en este evento.

“Mi mamá por allá andaba, recién le pregunté, ‘¿Ma, te gusta mi vestido?’”, comenzó diciendo la autora de ‘Desafiando al Destino’ en la transmisión del evento. Sin embargo, la respuesta de su madre no fue la esperada, aunque la artista se lo tomó con humor: “‘No’, me dice. Ella es tan honesta, mi vida. Ella es tan honesta pero medio sincericidio, por allá debe andar tirando veneno”.

Maria Becerra junto a una fan en el estreno de su nuevo tema, 'Piscina'

Otro de los instantes más emotivos que tuvo la noche fue cuando María celebró el lanzamiento de su single junto a su novio, Julián Reininger (Rei). El cantante de ‘Tu Turrito’, que lucía una campera de cuero negra y una serie de cadenas en su cuello, le mostró su amor con un largo y tierno beso. Acto seguido, tomó la mano de su pareja y la besó. La artista le devolvió el beso y luego ambos se susurraron: ‘Te amo’. Por último, se dieron un fuerte abrazo y se dijeron unas palabras al oído.

María Becerra en Nueva York

La Nena de Argentina vive sin dudas uno de los momentos más grandes de su carrera. Tras recibir cuatro nominaciones para los Latin Grammy, integrar el soundtrack de la nueva película de Rápidos y Furiosos, y anunciar su show en River Plate –para el 23 de marzo de 2024– ahora la cantante comunicó que se presentará en Nueva York, en el Times Square.

La joven de Quilmes dará un show en Estados Unidos para recibir el año nuevo.”Voy a estar en Nueva York también. Cantando en el Time Square. En año nuevo. Donde cantó Alicia Keys, John Mayer. Flasheé, la verdad, es algo increíble. O sea, bueno, me pasó de ver esas presentaciones, viste por YouTube y decir ‘qué, ¿voy a estar ahí?’ No lo puedo creer”, dijo en Soñé que Volaba, cuando anunció la noticia. De esta manera, la artista comienza a delinear lo que será el fin del 2023, un año en el que no paró de cosechar éxitos.