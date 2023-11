La reacción de los compañeros de Alex Caniggia tras su expulsión de Gran Hermano España: “Nos hemos quedado huérfanos”

La reacción de los compañeros de Alex Caniggia tras su expulsión de Gran Hermano VIP España: "Nos quedamos huérfanos" (Video: Twitter)

Si bien aun se desconocen las razones reales de la expulsión de Alex Caniggia de la casa de Gran Hermano VIP, en España, el hijo de Claudio Paul y Mariana Nannis fue notificado de la medida que tomó la producción del reality. Durante este jueves, el Emperador, ya afuera del certamen, mantuvo un diálogo con la conductora del ciclo, Marta Flich. “Bueno, pero también tenían que expulsar a Avilés”, dijo ante la ovación del público presente en el estudio de televisión. “Avilés solo habla, bien, mal, regular, lo que sea, pero solo habla”, explicó la presentadora. “Te entiendo, Marta”, respondió Alex y continuó con su descargo.

Al parecer, habría habido una pelea entre Caniggia y otro concursante, llamado Avilés, cuando este último había molestado a una de las participantes y el hermano de Charlotte habría salido en su defensa. Según comentó una usuaria en Twitter: “Álex Caniggia, expulsado disciplinariamente, por increpar y golpear a Gustavo”. Y agregó: “Álex ha increpado a Gustavo porque insultó varias veces a Laura (Bozzo, abogada oriunda de Perú)”.

En la tarde de este jueves se han viralizado algunas imágenes de cómo ha quedado la casa sin la presencia del argentino. Desde la cocina, se pudo apreciar a una de sus compañeras, muy angustiada mientras preparaba café. “Parece que estoy loca que hablo sola pero sé que no estoy sola. Sé que no estoy sola. No puedo estar sola en esto, nos hemos quedado huérfanas. El team naranja, ¡vaya team, tío!. Se nos han llevado al capitán del barco, tío. Pero aun así, el capitán del barco también nos enseñó a navegar y el barco no se va a hundir”, expresó en voz baja mientras se refería a la ausencia de Alex.

En otro momento, se pudo observar el instante exacto en el que Gran Hermano les anunciaba a los participantes la medida disciplinaria que había tomado. “La organización del programa ha decidido expulsar a Alex y a Gustavo”, se escuchó con la voz metálica en off del locutor del programa. En ese instante, el resto de los hermanitos, sentados en el amplio sillón del living dispuesto frente a la pantalla del televisor, se mostraron enojados ante tal decisión. “¿Y Avilés?, que es el causante de todo, no, es el intocable”, expresó la mujer más grande en edad del certamen. Junto a ella, dos compañeras asentían con la cabeza, pero otra la contradijo: “Y tú eres la que lo causó”. Entonces, la concursante le respondió tajante: “Por favor, yo no hablo contigo”.

Así las cosas, aun se desconoce lo que ocurrirá con el exconductor de Los desconocidos de siempre, el ciclo de El Trece, ya que tanto los seguidores como el público en general se han manifestado muy disgustados con esta medida. Alex se ha ganado el corazón de los españoles y muchos aseguran por las redes sociales que sin él el reality ya no tiene razón de ser. Por su parte, sus excompañeros también se mostraron angustiados y sorprendidos ante la abrupta salida del papá de Venezia.

Cabe recordar que Alex entró al concurso a mediados de septiembre, apenas dos meses después de haber nacido su hija, fruto de su relación con Melody Luz, a quien también había conocido en otro reality, El Hotel de los Famosos, por El Trece. En una oportunidad, el Emperador se las ingenió para negociar con la producción del programa para que le permitieran realizar una llamada telefónica con su pareja. Muy emocionado, Alex le había expresado: “Las amo a las dos. No veo la hora de verlas y abrazarlas hasta la muerte, mamu. Todo por ustedes y la gente. Chau, Mamu, te amo”.