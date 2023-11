Coti Romero mostró los mails que le envió Conejo Quiroga, su exnovio: “Son más de 50″

Coti Romero Mostró Los Mails Que Le Envió Su Exnovio (Video: Twitter)

Constanza Coti Romero mostró capturas de muchos de los mails que recibió de parte de su exnovio, Alexis El Conejo Quiroga, a quien conoció adentro de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe). La correntina, actual participante del Bailando 2023 (América TV) dijo que el cordobés quiso reconquistarla pero lo trató de “acosador” debido al enorme caudal de mensajes que él le envió. Incluso, ella lo amenazó con enviarle una carta documento.

“¿Sabés qué pasa? Que me pone ‘te extraño’, ‘te amo’, y a mí me hizo llorar un montón. Ayer, yo estaba ensayando, y me hizo llorar terriblemente. Te voy a tener que mandar una carta documento, Alexis. Literalmente. Se metió mi mamá y le dijo que se deje de romper las pelotas. Le hablé yo…¿No hay forma de que entiendas de una vez?”, disparó Coti días atrás en la pista del reality show que conduce Marcelo Tinelli. Por este motivo y en una entrevista con Intrusos (América), Quiroga se defendió y dijo que sólo habían sido “dos o tres mails” los que le había enviado a su ex.

“Me parece muchísimo decirme ‘acosador’. O sea, yo no la sigo, no la estoy persiguiendo, no la agarro del brazo cuando la veo...”, dijo El Conejo. “Me parece que la palabra acoso... Hay mujeres que realmente lo sufren muchísimo y les toman el pelo en una comisaría. Y yo porque mandé tres mails después de que ella me pidió que no le mande...”, agregó. Lejos de que finalice la disputa, Coti recogió el guante y, en un móvil con el programa que conduce Florencia de la V mostró parte de los correos electrónicos que recibió a su teléfono.

“Yo doy por terminado esto porque no me gusta que me dejen como mentirosa, voy a mostrar esto y después chau, no lo nombro más (a Alexis)”, comenzó diciendo la correntina en la nota. “Pero mirá, no es mentira. Estos fueron todos los mails”, dijo al tiempo en que mostraba la pantalla de su celular. Allí se podía apreciar una enorme cantidad de correos electrónicos que se fueron acumulando en pocos días. “Son más de 50 mails desde el día que nos separamos y que yo le dejé claro que no quería saber más nada”, planteó Coti.

Coti Romero mostró los mails que le envió su exnovio (Twitter)

Coti Romero exhibió la cantidad de correos electrónicos que le mandó Alexis Quiroga, su expareja (Twitter)

Parte de los múltiples mails que Conejo Quiroga le envió a Coti Romero, su exnovia (Fotos: Twitter)

“¿Sabes qué pasa? Que yo cuando digo que no, es no. A la mitad de los mails, yo le di la oportunidad de hablar. Nos juntamos, en ese momento me enteré de muchas más cosas que me hicieron muy mal. Ahí le dije: ‘Creo que no va más por acá’. Desde ahí le dije basta, que no me escriba más y él me siguió molestando con los mails”, agregó a continuación. “No sé si está obsesionado pero para mí no entiende. Espero que esta vez intervenga también la familia y le diga: ‘basta’”, cerró Coti, muy enojada e incluso creyendo que su ex quiere “desestabilizarla” de la competencia de baile, en la que él también es participante.

Horas más tarde y en la cuenta de Twitter de El Ejército de LAM publicaron un video en el que se ve algo de lo que dicen los mails que El Conejo le envió a Coti. En la publicación, que dura casi treinta segundos, se alcanza a ver que el cordobés le mandó varios mails por día. También que le recuerda que “falta poco para las fiestas”, que la extraña, le pide “un voto de confianza”. “Quiero poder estar a tu lado”, “No estés enojada”, “Te necesito”, “Quiero tener un hijo con vos”, “Te amo, te amo, por favor te lo pido”, “Quisiera poder estar abrazándote”, son otros de los mensajes. Incluso, en uno de ellos se llega a leer que él le avisa que está yendo a su casa y que está tocando timbre. Como Coti no atiende, le insiste: “¿Toco de nuevo?”.