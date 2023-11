El fuerte mensaje de Eugenia Laprovittola tras el reencuentro de los hijos de Diego Maradona

Eugenia Laprovittolla

Dalma, Gianinna, Jana, Dieguito Fernando y Diego Junior se unieron en un emotivo tributo a su padre, Diego Maradona, el día en que el Diez hubiera cumplido 63 años, el pasado 30 de octubre. Estos cinco descendientes eligieron esta fecha significativa para anunciar el proyecto del Memorial M10, que albergará los restos del legendario ídolo del fútbol argentino.

Según un comunicado emitido, se espera que el proyecto esté completamente finalizado en 2025 y representa un acuerdo entre los herederos de Maradona, la Fundación Maradona y la Corporación Puerto Madero. Después de tres años en los que llevan trabajando en este proyecto, cuatro de los cinco hermanos se reencontraron para presenciar el evento que estuvo musicalizado por Juanse, quien entonó de manera acústica la canción “Para siempre Diego”, la cual grabó en 2001 junto a Ratones Paranoicos. Aunque Diego Maradona Junior no pudo estar presente ya que vive en Italia junto a su familia, apoyó el comunicado.

En medio de este contexto, Eugenia Laprovittola expresó un fuerte mensaje en las redes sociales después de la reunión de los hijos de El Diez. Cabe recordar que ella afirmaba ser hija del astro del fútbol y realizó un reclamo en la Justicia para tener el apellido. Sin embargo, cuando se llevó a cabo el ADN, el resultado fue negativo.

Los hijos de Diego Maradona se reencontraron en el día de su cumpleaños y con la inauguración de un memorial

“¡Mucha foto, mucha prensa, mucho llanto, pero yo no me olvido que lo dejaron morir solo!”, comenzó diciendo la joven de La Plata en una publicación con fondo negro y letras blancas. “Que lo tenían en una casa con un baño químico y que durante 12 horas nadie entró a ver si respiraba o si necesitaba algo”, agregó en Instagram, donde la siguen más de 100 mil personas.

“E incluso en sus últimos días, cuando ya no entendía nada, le hacían firmar papeles y comprar camionetas. Y déjenme decir que no cuento cómo alguien llamaba para presionar a un amigo de Diego para que desviara el dinero a Miami en lugar de depositarlo en la cuenta de herencia. ¡Yo los conozco!”, explicó Eugenia en la red social.

Por último, señaló: “No me interesan las amenazas berretas que me puedan hacer o que manden a sus haters anónimos porque claramente la careta la tienen siempre puesta y no les da la nafta para decir las cosas a la cara porque ustedes viven a gasoil. El amor no se paga porque el amor no se puede comprar”.

El mensaje de Eugenia Laprovittola contra los hijos de Maradona (Instagram)

Según información exclusiva a la que tuvo acceso Teleshow, la reunión de los hijos de Diego fue el lunes a las 18 en la Corporación Puerto Madero. Desde ahí caminaron hasta el Panteón en el que descansarán los restos de Maradona. Los primeros en llegar fueron Jana y Dieguito, quienes se dieron un abrazo cuando se vieron, ya que ellos mantienen una relación fluida.

También estuvieron presentes Gianinna y Andrés Caldarelli, el marido de Dalma. La actriz, en tanto, se descompuso en la previa y recién se sumó a las 19, y ya directo estuvo en el Panteón, junto a sus hermanos.

Verónica Ojeda participó del evento, ya que acompañó y firmó en representación de su hijo, que es menor, al igual que su pareja, el abogado Mario Baudry, quien controló los contratos. También dijo presente Claudia Villafañe, exmujer de Maradona y madre de Dalma y Gianinna, quien acompañó a sus hijas y a su yerno en todo momento.

El evento finalizó a las 19:30 y los cuatro hermanos posaron para una fotografía que acompañó el comunicado que difundieron sobre la Explanada del Bajo de la Ciudad de Buenos Aires, lugar en el que Diego Maradona podrá ser visitado por quienes quieran rendirle tributo. En la imagen, se ve a Dalma y Gianinna abrazadas de un lado, y a Dieguito y Jana del otro, haciendo lo propio.