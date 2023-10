Martina Stewart Usher explicó por qué no fue a votar y generó polémica: “Me fui a dormir la siesta”

Martina Usher explicó por qué no fue a votar (Video: Mitre Live)

Martina Stewart Usher, una figura controvertida que ganó notoriedad en el reality Gran Hermano, desató una ola de críticas en las redes sociales tras revelar su decisión de no participar en las recientes elecciones. Durante una entrevista en Mitre Live con el periodista Juan Etchegoyen, la joven admitió abiertamente que optó por no ejercer su derecho al voto.

En medio de la charla, y en momentos en que se le consultó respecto de cómo había pasado el domingo de elecciones, sin dudarlo contestó: “Me vas a matar, no fui a votar, me fui a dormir una siesta”. Tras ello, la influencer justificó su ausencia en las urnas alegando que el lugar de votación asignado según su dirección en el DNI estaba demasiado lejos de su domicilio.

“Me quedaba re lejos de casa. Está mal, está muy mal, pero bueno...”, explicó, a la vez que reconocía la gravedad de su acción. Sin embargo, su explicación no terminaría ahí, ya que continuó detallando que el día de las elecciones, el pasado domingo 22 de octubre, también tenía un compromiso familiar.

A pesar de las restricciones vigentes sobre reuniones, asistió a una celebración de cumpleaños y decidió que el tiempo y el esfuerzo necesarios para ir a votar y luego regresar no valían la pena: “El domingo tuve un cumpleaños familiar y la verdad que irme hasta allá... era como una hora y después volver. Y dije ‘ya fue, voto la próxima’”.

Además de hablar sobre su decisión de no votar, Stewart Usher también compartió sus opiniones sobre el panorama político actual. Expresó su sorpresa ante el hecho de que Sergio Massa superara a Javier Milei en las elecciones y manifestó su preocupación por la situación económica, en particular la fluctuación del dólar. Antes de finalizara la entrevista, reiteró su conciencia de la importancia del voto: “Vuelvo a marcar que no está bien no ir a votar, y obviamente que en las futuras elecciones voy a ir sí o sí”.

“Pero bueno, yo estaba con el tema de la mudanza, el cumpleaños familiar, el haber mudado mi dirección y que no me haya quedado tan cerca o cómodo para ir y venir, así que bueno, la próxima me comprometo conmigo misma a ir sí o sí”, reiteró sobre lo sucedido el último domingo además de referirse sobre lo que tiene planeado hacer el próximo 19 de noviembre.

Los repudiables dichos de Martina Stewart Usher contra Juan Reverdito

La profesora de educación física, que se presentó en el reality show con un perfil alto y una repudiable manifestación homofóbica (“No entiendo eso de la bisexualidad, me da un poco de asquito”), los últimos meses cruzó duramente a Juan Reverdito incurriendo en fuertes y censurables dichos.

Todo comenzó cuando la exparticipante decidió interactuar con sus seguidores en Instagram y cuando un usuario le preguntó con quién de sus excompañeros de competencia no se hablaba, respondió a través de un video: “Me llevo re bien con un par. A Juliana la amo, a Maxi, Coti, Cami y Tomi también... Es como que salís y ves si te interesa hacer algún amigo, porque hay un par que son medio caretas y que no me los voy a cruzar más en la vida. Hay un par que son mala leche...”.

Ante su fuerte respuesta, su novio, que la acompañaba en la grabación, aunque fuera de plano, agregó: “Perdón que me meta. No solo son caretas algunos sino que en lugar de estar más tiempo manejando el Uber están haciéndote la vida imposible, rompiéndote las pelotas”. Ese fue el pie para que Martina se despachara con una dura frase: “Sí, hay gente chota... pero porque son negros resentidos”. Si bien Stewart Usher no realizó una mención directa a Juan, de todos los exparticipantes él es el único que trabaja manejando un taxi.