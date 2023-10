Wanda Nara regresó a Turquía con su bailarín y celebró el cumpleaños de su hija Isabella

Wanda Nara

Wanda Nara viajó a Turquía para reencontrarse con su esposo Mauro Icardi y sus hijos. La mediática fue acompañada de Pasquale La Rocca, su bailarín y compañero en la versión italiana del reality Bailando con las estrellas que se emite por la RAI.

En sus redes sociales, la empresaria compartió con sus seguidores imágenes de su regreso a Estambul. Además, expresó su alegría por volver a ver a sus hijos, quienes residen allí junto a Icardi, el jugador del Galatasaray. “Los extrañaba tanto”, aseguró Wanda muy emocionada.

Wanda Nara llegó a Turquía con su bailarín

Además, la hermana de Zaira Nara aprovechó para organizarle una fiesta de cumpleaños a su hija Isabella. En Instagram mostró un video de los arreglos para la celebración que incluyó una decoración en tonos rosados, con globos y castillos inflables. La pequeña estaba feliz bailando con un grupo de muñecos que fue contratado para divertir a los niños.

Recientemente, la modelo tuvo un ida y vuelta con sus seguidores en las redes sociales y reveló distintos aspectos tanto de su vida doméstica como la profesional. Así fue que contó que se vienen nuevas aventuras laborales en la tele. En sus Instagram Stories compartió la respuesta que le dio a un internauta que le consultó: “¿Volvés a la televisión argentina?”.

Wanda se reencontró con su familia

“Sí, la semana pasada firmé contrato con Telefe por un par de años, así que estoy muy feliz”, comenzó respondiendo Wanda en un video que grabó en modo selfie. “Se vienen muchos proyectos nuevos dentro de muy poquito se van a enterar y vuelvo a la televisión argentina”, contó a continuación. Y sin dar mayores detalles, reveló algo de lo que se vendrá: “Siempre en el rol de conductora y con un proyecto que a mí me gusta mucho”.

Por otra parte, Wanda hizo su debut triunfal en Ballando con le Stelle, la versión italiana del reality Bailando con las estrellas que se emite por la RAI con la conducción de Milly Carlucci. Y, en una charla de backstage que mantuvo en el idioma de esa tierra, explicó cómo fueron sus últimos días en la Argentina, cuando se confirmó que tenía un problema de salud, y por qué decidió aceptar el desafío de participar de ese programa.

Allí, la exconductora de Masterchef Argentina (Telefe) contó que había estado seis meses al frente del ciclo y que, cuando terminó, recibió un premio muy importante en este país: el Martín Fierro como revelación, galardón que en realidad recibió por su trabajo como jurado en ¿Quién es la Máscara?. Luego agregó que, al día siguiente, se fue a hacer una serie de estudios de rutina previos a su viaje a Milán. “Allí me salieron valores un poco extraños”, señaló.

La empresaria recordó la repercusión que su problema de salud había tenido en los medios, cuando ella todavía no había hecho ninguna referencia al tema. Y contó que sus hijos estaban tristes por todo lo que escuchaban. “Cuando me llegó la propuesta del Bailando, obviamente, ya se había estabilizado la situación. Así que le pregunté a los médicos, porque estoy haciendo un tratamiento, si lo podía hacer. Y me dijeron que sí, tranquilamente, al cien por ciento”, dijo.

Y relató que sus niños se pusieron contentos cuando se enteraron de que iba a bailar, porque sentían que todo iba bien. En ese momento, mientras intentaba explicar lo que le daba el baile, Wanda no pudo contener el llanto. “Si lo hago es para demostrar que estoy bien”, reconoció entre lágrimas.

La argentina se lució en el programa de baile junto a Pasquale La Rocca y terminó recibiendo una muy muy buena devolución por parte del jurado. Con un vestido negro al cuerpo, inició la coreo recostada en una cama y envuelta entre el neón rojo mientras su partenaire se acercaba al ritmo de “Hips don’t lie”, de Shakira. Tras esta introducción, todo se volvió azul y solemne para que la pareja se moviera al ritmo de una rumba personalísima inspirada en “Caruso”, de Lucio Dalla.

Wanda terminó su performance con una enorme sonrisa, tirando besos al público que la ovacionaba y saludando a su bailarín. Con su actuación logró cosechar 43 puntos: 10 de parte de Iván Zazzaroni, 9 de Guillermo Mariotto y 8 de Carolyn Smith, Fabio Canino y Selvaggia Lucarelli.

